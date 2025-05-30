"Китай не хочет союза с Россией": политолог раскрыл позицию Пекина в глобальном противостоянии - 30.05.2025 Украина.ру
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"Китай не хочет союза с Россией": политолог раскрыл позицию Пекина в глобальном противостоянии
"Китай не хочет союза с Россией": политолог раскрыл позицию Пекина в глобальном противостоянии - 30.05.2025 Украина.ру
"Китай не хочет союза с Россией": политолог раскрыл позицию Пекина в глобальном противостоянии
Стратегическое партнерство России и Китая имеет определенные границы, обусловленные геополитическими расчетами Пекина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2025-05-30T04:30
2025-05-30T04:30
новости
пекин
китай
россия
александр перенджиев
украина.ру
вооруженные силы украины
запад
северная корея
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"Китай не хочет вступать с нами в союз, потому что думает, что все обойдется", - заявил эксперт, объясняя осторожную позицию китайского руководства.Военный политолог подробно проанализировал текущую расстановку сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где нарастает противостояние между США и Китаем. По его словам, Пекин предпочитает действовать самостоятельно, не вступая в формальные военные альянсы."Эта система перезагружается. Раньше ее основой была Украина, когда Китай был посредником, а теперь китайцы чувствуют на себе давление коллективного Запада", - пояснил эксперт изменение роли Китая в глобальной политике.Несмотря на отсутствие формального союза, сотрудничество между Москвой и Пекином продолжает развиваться по различным направлениям, включая военно-техническую сферу, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу" на сайте Украина.ру.Также интервью на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами".
https://ukraina.ru/20250529/pered-nami-razygryvaetsya-situatsiya-pozdnego-sssr--politolog-o-mrachnom-buduschem-evrosoyuza-1063460317.html
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китай
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новости, пекин, китай, россия, александр перенджиев, украина.ру, вооруженные силы украины, запад, северная корея, кндр, василий прозоров, альянс, главные новости, дзен новости сво
Новости, Пекин, Китай, Россия, Александр Перенджиев, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Запад, Северная Корея, КНДР, Василий Прозоров, альянс, Главные новости, дзен новости СВО

"Китай не хочет союза с Россией": политолог раскрыл позицию Пекина в глобальном противостоянии

04:30 30.05.2025
 
© Украина.руКоллаж: СВО, Китай, США
Коллаж: СВО, Китай, США - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Украина.ру
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Стратегическое партнерство России и Китая имеет определенные границы, обусловленные геополитическими расчетами Пекина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
"Китай не хочет вступать с нами в союз, потому что думает, что все обойдется", - заявил эксперт, объясняя осторожную позицию китайского руководства.
"Может быть, будем косвенно помогать Китаю через Северную Корею, у которой есть такой же стратегический договор с Пекином, что и у нас", - отметил Перенджиев возможные формы взаимодействия.
Военный политолог подробно проанализировал текущую расстановку сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где нарастает противостояние между США и Китаем. По его словам, Пекин предпочитает действовать самостоятельно, не вступая в формальные военные альянсы.
"Эта система перезагружается. Раньше ее основой была Украина, когда Китай был посредником, а теперь китайцы чувствуют на себе давление коллективного Запада", - пояснил эксперт изменение роли Китая в глобальной политике.
Несмотря на отсутствие формального союза, сотрудничество между Москвой и Пекином продолжает развиваться по различным направлениям, включая военно-техническую сферу, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу" на сайте Украина.ру.
Также интервью на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами".
Фото из открытых источников
Вчера, 04:00
"Перед нами разыгрывается ситуация позднего СССР" – политолог о мрачном будущем ЕвросоюзаЕвросоюз повторяет путь Советского Союза перед его распадом. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Владимир Джаралла, проведя исторические параллели между современным ЕС и СССР 1980-х годов
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