https://ukraina.ru/20250530/kitay-ne-khochet-soyuza-s-rossiey-politolog-raskryl-pozitsiyu-pekina-v-globalnom-protivostoyanii-1063499881.html

"Китай не хочет союза с Россией": политолог раскрыл позицию Пекина в глобальном противостоянии

"Китай не хочет союза с Россией": политолог раскрыл позицию Пекина в глобальном противостоянии - 30.05.2025 Украина.ру

"Китай не хочет союза с Россией": политолог раскрыл позицию Пекина в глобальном противостоянии

Стратегическое партнерство России и Китая имеет определенные границы, обусловленные геополитическими расчетами Пекина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2025-05-30T04:30

2025-05-30T04:30

2025-05-30T04:30

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"Китай не хочет вступать с нами в союз, потому что думает, что все обойдется", - заявил эксперт, объясняя осторожную позицию китайского руководства.Военный политолог подробно проанализировал текущую расстановку сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где нарастает противостояние между США и Китаем. По его словам, Пекин предпочитает действовать самостоятельно, не вступая в формальные военные альянсы."Эта система перезагружается. Раньше ее основой была Украина, когда Китай был посредником, а теперь китайцы чувствуют на себе давление коллективного Запада", - пояснил эксперт изменение роли Китая в глобальной политике.Несмотря на отсутствие формального союза, сотрудничество между Москвой и Пекином продолжает развиваться по различным направлениям, включая военно-техническую сферу, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу" на сайте Украина.ру.Также интервью на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами".

https://ukraina.ru/20250529/pered-nami-razygryvaetsya-situatsiya-pozdnego-sssr--politolog-o-mrachnom-buduschem-evrosoyuza-1063460317.html

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