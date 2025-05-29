https://ukraina.ru/20250529/sensatsionnyy-rekord-gerani-alekhin-raskryl-kak-rossiyskie-drony-vyvodyat-iz-stroya-ukrainskuyu-pvo-1063468910.html

Сенсационный рекорд "Герани": Алехин раскрыл, как российские дроны выводят из строя украинскую ПВО

Сенсационный рекорд "Герани": Алехин раскрыл, как российские дроны выводят из строя украинскую ПВО - 29.05.2025 Украина.ру

Сенсационный рекорд "Герани": Алехин раскрыл, как российские дроны выводят из строя украинскую ПВО

Российские ударные дроны "Герань" в зоне спецоперации достигли рекордной высоты в 4900 метров, что открывает новые возможности для поражения систем ПВО противника. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-05-29T05:00

2025-05-29T05:00

2025-05-29T05:00

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Ссылаясь на данные основателя учебного центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, Алехин сообщил, что такой высотный режим позволяет эффективно выводить из строя ключевые элементы украинской противовоздушной обороны.Эксперт подчеркнул, что использование "Гераней" на такой высоте является новым тактическим приемом, направленным на физическое уничтожение радиолокационных станций и централизованных систем управления ПВО противника.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Роман Ковригин о будущей войне: Это будет война дронов, но для этого нужны дешевые технологии" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250527/okhota-na-operatorov-voennyy-ekspert-nazval-drony-vsu-glavnoy-problemoy-rossiyskogo-nastupleniya-1063435960.html

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