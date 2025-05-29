Сенсационный рекорд "Герани": Алехин раскрыл, как российские дроны выводят из строя украинскую ПВО
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Российские ударные дроны "Герань" в зоне спецоперации достигли рекордной высоты в 4900 метров, что открывает новые возможности для поражения систем ПВО противника. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Ссылаясь на данные основателя учебного центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, Алехин сообщил, что такой высотный режим позволяет эффективно выводить из строя ключевые элементы украинской противовоздушной обороны.
"4900 метров — это фактический рекорд в зоне СВО, при этом мы не знаем, какие показатели демонстрирует "Герань" на испытательных полигонах. При этом мы должны понимать, что у "Гераней" двигатель внутреннего сгорания, и у него не такой большой практический потолок, как у беспилотных комплексов с реактивными двигателями", — приводит Алехин слова Кондратьева.
Эксперт подчеркнул, что использование "Гераней" на такой высоте является новым тактическим приемом, направленным на физическое уничтожение радиолокационных станций и централизованных систем управления ПВО противника.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска" на сайте Украина.ру.
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27 мая, 20:15"Охота на операторов": военный эксперт назвал дроны ВСУ главной проблемой российского наступленияМассированное использование украинской стороной беспилотников серьезно осложняет продвижение российских войск, требуя нестандартных решений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
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