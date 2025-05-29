https://ukraina.ru/20250529/mertsayuschie-ugrozy-germaniya-idt-na-vy-1063489310.html

МЕРЦающие угрозы: Германия идёт на вы

МЕРЦающие угрозы: Германия идёт на вы - 29.05.2025 Украина.ру

МЕРЦающие угрозы: Германия идёт на вы

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц может объявить о планах передачи Киеву новых боевых систем, сообщает Bild. Кроме того, правительство страны планирует выделить средства на поддержку украинской оборонки и разработку крылатых ракет дальностью до 2,5 тыс. км.

2025-05-29T15:21

2025-05-29T15:21

2025-05-29T15:21

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Таковы итоги визита Зеленского в Берлин, который состоялся 28 мая. Накануне канцлер уже намекал на предоставление Украине дальнобойного оружия. Даже называлось количество в 150 "Таурусов" — ракет, способных нести ядерные заряды.Всё это на фоне подготовки мирных переговоров, второй раунд которых запланирован на 2 июня, никак не приближает дипломатическое урегулирование конфликта. А даже наоборот. Зачем Германия снова грозит России — разбирались эксперты на своих страницах в соцсетях.Политолог Олег БондаренкоПоследние новости из Берлина заставляют насторожиться: что конкретно имеет в виду канцлер Мерц под "снятием ограничений на дальность ракет"? Он правда готов на прямой военный конфликт с Москвой? Ведь именно это начнётся в случае доказанного использования немецких ракет "Таурус" при обстрелах Крыма, Курска или Москвы.Возглавляя многие годы европейский офис американской корпорации BlackRock, он больший евроатлантист, чем большинство американских политиков. Такой "последний американец" в Берлине в крайней степени. Увы, с ним Германия не имеет вообще никаких шансов на собственную национальную политику. Видимо, он готов стать тараном жаждущей реванша либеральной элиты США в войне с Россией… Очень-очень напрасно.Политолог Сергей МарковПланы врага. Новый план Зеленского:Политолог Юрий БаранчикВместо "Таурусов" Мерц обещал инвестиции в собственные украинские ракеты. Сегодняшний визит Зе в страну ливерной колбасы не принёс Украине ракет дальнего действия "Таурус" — как сообщает Bild, тема их поставок является табуированной.Однако Германия передаст Украине дополнительные системы *MARS-2* с дальностью стрельбы до 85 км (M270 MLRS с немецким акцентом) и наводимые по GPS ракеты M30 и M31 — несмотря на то, что Россия успешно противодействует этой технологии.Куда более интересно, что по информации BILD, немецкое правительство рассматривает вариант дать Киеву денег на разработку собственных украинских крылатых ракет дальностью до 2500 км. Причём сам Bild удивляется, ведь "развитие украинской промышленности" выглядит туманно из-за "Гераней" и "Искандеров".На самом деле заявление о финансировании сугубо украинской, расово-верной и в шароварах номенклатуры дальнобойных ракет и дронов — это прекрасное прикрытие для отгрузки Киеву чего угодно. Очень уж вовремя Зе перед поездкой в Германию бросился рассказывать согражданам нечто вроде "скоро и у нас ножички найдутся", анонсируя удары ракетами и дронами в глубину России.Если оставаться в травоядной логике куртуазного диалога, то ничто не мешает ФРГ поставить Украине "Таурусы", на которых хохлы зачеркнут надпись "Таурус", напишут "Летучий Бандера" и будут в таком виде запускать. Всё прогрессивное человечество посредством СМИ не будет сомневаться, что это сами украинцы из немецких запчастей собрали подобные изделия.Тем более что не так давно новая немецкая рейхсканцелярия решила засекретить поставки Украине, поэтому доискаться до того, были ли поставлены "Таурусы" или нет, будет сложнее.Наступает иногда в геополитике такой момент, когда нужно прекращать дипломатические прения и, не тратя зря слова, бить наотмашь для возврата к конструктивному ходу диалога. Если по нам полетит хоть что-то, похожее на "Таурус", и неважно, сколько вышиванок на нём будет намотано, наше недовольство Германия должна ощутить на более понятном уровне, чем нота или решительный протест. Ну, если мы ещё можем, конечно.Директор Международного института политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаГермания — главный спонсор киевского режима в Европе."Наши министры обороны сегодня подпишут декларацию о намерениях закупить дальнобойные системы вооружения украинского производства — так называемые Long Range Fires. Дальность действия оружия не будет ограничена. Это позволит Украине полностью защищать себя, включая удары по военным целям за пределами собственной территории. Это начало новой формы военно-промышленного сотрудничества между нашими странами, которое обладает большим потенциалом", — заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с Зеленским в Берлине.Таким образом, Мерц подтвердил информацию Bild о том, что Берлин может выделить украинской промышленности "миллионы" для разработки и серийного производства крылатых ракет с дальностью до 2500 км.Представляется такая схема: Киеву выделяется немецкое финансирование, передаются немецкие ракетные технологии и детали ракет в рамках военно-промышленного сотрудничества с Берлином, затем готовые изделия как закупаются Германией, так и поставляются в ВСУ. Вот и можно выдать эту ракету за оружие украинского производства. При этом уровень локализации производства на Украине может быть минимальным.По-видимому, таким способом правительство ФРГ намерено снять с себя ответственность за удары данными ракетами на стратегическую глубину территории России.Стоит подчеркнуть, что при создании "украинской" ракеты могут быть использованы наработки европейского ракетного концерна MBDA. В июне 2024 года он представил новую крылатую ракету средней дальности наземного базирования Land Cruise Missile (LCM).Механизм финансирования и заказа через ЕС уже готов — речь идёт о The Security Action for Europe (SAFE).Что подход Германии, что подход всего ЕС свидетельствуют лишь об одном: достижение Россией заявленных целей СВО должно стать непререкаемым императивом. Любой компромисс по этой части будет оплачен русской кровью.Читайте также: Дальнобойные ракеты для Украины спровоцировали политическую войну в Германии

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эксклюзив, германия, фридрих мерц, владимир зеленский, россия, украина, сергей марков, bild, ес, нато, угроза