https://ukraina.ru/20250521/umiraya-ot-otvrascheniya-k-sebe-natyagivayut-vyshivanki-chto-obsuzhdaet-ukrainskaya-elita-v-eti-dni-1063282328.html

Умирая от отвращения к себе, натягивают вышиванки. Что обсуждает украинская элита в эти дни

Умирая от отвращения к себе, натягивают вышиванки. Что обсуждает украинская элита в эти дни - 21.05.2025 Украина.ру

Умирая от отвращения к себе, натягивают вышиванки. Что обсуждает украинская элита в эти дни

Представители украинской политической элиты на фоне новых переговоров вновь старались на этой неделе обезопасить русофобский курс современной Украины.

2025-05-21T05:50

2025-05-21T05:50

2025-05-21T05:50

украина

париж

стамбул

владимир зеленский

трамп и зеленский

петр порошенко

офис президента

нато

слуга народа

эксклюзив

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Примечательно, что ровно шесть лет назад в должность президента вступил Владимир Зеленский, обещавший своим избирателям отказ от националистического курса Петра Порошенко*. С тех пор он стал его худшей копией.Не случайно и сам Порошенко*, хотя и строит из себя оппозицию, от случая к случаю подчеркивает, что это, дескать, он всё начал. И сейчас, в шестую годовщину прихода Зеленского к власти, депутат от партии Порошенко Алексей Гончаренко* выпустил ролик, в котором обвиняет Зеленского, что он не сдержал обещания, данные в 2019 году. Сам Гончаренко, очевидно, метит на его место и тоже готов флиртовать с жителями юго-востока Украины, чтобы история украинской русофобии вышла на новый порочный круг.Опальный депутат находящийся в СИЗО Александр Дубинский перечисляет шесть "достижений" Зеленского за эти шесть лет:1. Обманул Украину в том, что закончит войну и встретится хоть с чертом лысым, чтоб она закончилась. 2. Сорвал переговоры в ноябре 2019 года в Париже по Минским соглашениям и не выполнил их. 3. Привел войну в страну заявлениями про НАТО, и ядерную бомбу. 4. После этого отказался в марте месяце подписывать мирное соглашение в Стамбуле. 5. После этого отказался закончить войну, когда Трамп уже четко заявил о том, что войну он закончит, в ноябре 2024 года. 6. И, наконец, сейчас он срывает все мирные соглашения Трампа, подрывая его мирные инициативы, для того, чтобы война не заканчивалась.Основная же цель Зеленского и его европейских хозяев, по мнению Дубинского, - превратить войну между Украиной и РФ в неразрешимый этнический, межнациональный конфликт, чтобы она была вечной.Его коллега беглый депутат Артем Дмитрук называет 20 мая 2019 года днем, когда надежда обернулась катастрофой. "Никто — не мог представить, что всё закончится так…Что мы окажемся на грани исчезновения. Что смерть станет будничной. Что убийства на улицах и в подвалах будут нормой. Что истерика заменит здравый смысл. Что невежество станет привилегией, а правда — преступлением", - резюмирует бывший "Слуга народа" итоги шестилетнего правления своего бывшего босса. По его словам, из этой национальной трагедии необходимо сделать выводы и никогда не подменять лидерство каким-нибудь шоу.Достаточно резонансное заявление сделала на днях Лана (Елена) Зеркаль, бывшая при Порошенко замминистра иностранных дел Украины. В частности она сказала, что ключевые "красные линии" для Киева на переговорах касаются вовсе не территорий, а сохранения "армовира" - вопросов армии, языка и веры, что было формулой Петра Порошенко*, перехваченной затем Зеленским."Государственность не может быть сохранена, если нам будут навязывать русскую церковь [УПЦ] и русский язык. И нам надо сохранять армию. Это и есть три наших ключевых фактора и красные линии", - рассуждает Зеркаль, полагая, видимо, что в 2013 году у Украины государственности не было, хотя она уже занимала высокие посты в МИД.Проще говоря, для украинской политической элиты важен не столько контроль над условной Днепропетровской областью, сколько националистический и антироссийский курс оставшейся Украины. Определенная логика в этом есть – украинские регионы экономически истощены и частично разрушены, их всё сложнее "доить", а вот русофобский курс щедро оплачивается Западом. И украинская элита останется при своих доходах, даже если будет вещать из Тернопольской области.Украинские пользователи сразу же вспомнили об огромных заработках Ланы Зеркаль, которая в должности советницы главы компании "Нафтогаз" за полтора года получила более 18 млн грн, из которых почти половину — в день увольнения в качестве "выходной помощи".Однако в целом она подчеркнула основной принцип действий украинской политической элиты: за кого и за какие бы принципы ни голосовали украинские избиратели, националистический и русофобский курс Евромайдана должен оставаться несменяемым.Шесть лет назад Зеленский говорил, что не боится потерять рейтинги и власть, лишь бы ни гибли люди. Тогда он обещал диалог, уважение к русскоязычным гражданам, снижение тарифов и рост пенсий.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* рассказывает, что люди Зеленского, продолжая антироссийский курс, "поставили на смерть украинцев и на смерть самой Украины в том виде, в котором мы ее знаем и любим".Сейчас же, по словам Арестовича, многие на Украине надеются на вариант "Запад очнулся и начал воевать за нас". "Эта надежда - последнее усилие не разжимать пальцы, которыми закрыли глазами - ибо дальше - только голая реальность, а она невыносима", - говорит бывший советник Офиса президента.Однако тех, кто пытается среди украинской элиты говорить о необходимости смены антироссийского курса, сразу же записываю в "выродки". После чего они, подчеркивает Арестович*, умирая от отвращения к самим себе натягивают вышиванки, улыбки и бодрые патриотические лозунги, идут на парад бодрости и веры в соцсети, тщательно стараясь не понимать, что давно уже стали выродками для самих себя.О других особенностях шестилетнего пребывания Зеленского у власти в Украине - в статье Василия Стоякина "Магическая цифра шесть: к годовщине инаугурации Зеленского"*Признан в России террористом и экстремистом

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украина, париж, стамбул, владимир зеленский, трамп и зеленский, петр порошенко, офис президента, нато, слуга народа, эксклюзив