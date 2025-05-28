Решит ли Запад проблему с кризисом в ВСУ и какой может быть буферная зона для России — Стариков - 28.05.2025 Украина.ру
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Решит ли Запад проблему с кризисом в ВСУ и какой может быть буферная зона для России — Стариков
Решит ли Запад проблему с кризисом в ВСУ и какой может быть буферная зона для России — Стариков - 28.05.2025 Украина.ру
Решит ли Запад проблему с кризисом в ВСУ и какой может быть буферная зона для России — Стариков
Писатель, публицист, член президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру... Украина.ру, 28.05.2025
2025-05-28T14:30
2025-05-28T14:30
видео
россия
киев
запад
фридрих мерц
вооруженные силы украины
дальнобойные ракеты
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Писатель, публицист, член президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру объяснил, для чего России нужна буферная зона, а также рассказал, какова вероятность обрушения украинского фронта и какую цель преследует канцлер Германии Мерц, разрешая Киеву использовать дальнобойное оружие. 00:26 – Угрозы Мерца и поставки дальнобойных ракет; 05:01 – О мирных переговорах по украинскому конфликту; 07:52 – О реальном влиянии США на Киев; 10:51 – О продвижении России в зоне СВО; 12:32 – О вероятности обрушения украинского фронта; 13:41 – Для чего России нужна буферная зона и какой она может быть? ТГ- канал Николая Старикова: https://t.me/nstarikovru
https://ukraina.ru/20250528/zelenskiy-ugrozhaet-kurskoy-oblasti-medvedev-daet-otpor-ssha-glavnoe-na-1300--1063455162.html
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видео, россия, киев, запад, фридрих мерц, вооруженные силы украины, дальнобойные ракеты
Видео, Россия, Киев, Запад, Фридрих Мерц, Вооруженные силы Украины, дальнобойные ракеты

Решит ли Запад проблему с кризисом в ВСУ и какой может быть буферная зона для России — Стариков

14:30 28.05.2025
 
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Писатель, публицист, член президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру объяснил, для чего России нужна буферная зона, а также рассказал, какова вероятность обрушения украинского фронта и какую цель преследует канцлер Германии Мерц, разрешая Киеву использовать дальнобойное оружие.
00:26 – Угрозы Мерца и поставки дальнобойных ракет;
05:01 – О мирных переговорах по украинскому конфликту;
07:52 – О реальном влиянии США на Киев;
10:51 – О продвижении России в зоне СВО;
12:32 – О вероятности обрушения украинского фронта;
13:41 – Для чего России нужна буферная зона и какой она может быть?
ТГ- канал Николая Старикова: https://t.me/nstarikovru
13:00
Зеленский угрожает Курской области, Медведев дает отпор США. Главное на 13:00 Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил президенту США на его слова о России. Американский лидер вновь задумался о санкциях против РФ. Украинские эксперты недовольны решением канцлера ФРГ. Владимир Зеленский представил свое видение украинского конфликта. Армия РФ освободила Константиновку в Сумской области
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