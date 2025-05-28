https://ukraina.ru/20250528/reshit-li-zapad-problemu-s-krizisom-v-vsu-i-kakoy-mozhet-byt-bufernaya-zona-dlya-rossii--starikov-1063461579.html

Решит ли Запад проблему с кризисом в ВСУ и какой может быть буферная зона для России — Стариков

Решит ли Запад проблему с кризисом в ВСУ и какой может быть буферная зона для России — Стариков - 28.05.2025 Украина.ру

Решит ли Запад проблему с кризисом в ВСУ и какой может быть буферная зона для России — Стариков

Писатель, публицист, член президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру... Украина.ру, 28.05.2025

2025-05-28T14:30

2025-05-28T14:30

2025-05-28T14:30

видео

россия

киев

запад

фридрих мерц

вооруженные силы украины

дальнобойные ракеты

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Писатель, публицист, член президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру объяснил, для чего России нужна буферная зона, а также рассказал, какова вероятность обрушения украинского фронта и какую цель преследует канцлер Германии Мерц, разрешая Киеву использовать дальнобойное оружие. 00:26 – Угрозы Мерца и поставки дальнобойных ракет; 05:01 – О мирных переговорах по украинскому конфликту; 07:52 – О реальном влиянии США на Киев; 10:51 – О продвижении России в зоне СВО; 12:32 – О вероятности обрушения украинского фронта; 13:41 – Для чего России нужна буферная зона и какой она может быть? ТГ- канал Николая Старикова: https://t.me/nstarikovru

https://ukraina.ru/20250528/zelenskiy-ugrozhaet-kurskoy-oblasti-medvedev-daet-otpor-ssha-glavnoe-na-1300--1063455162.html

россия

киев

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видео, россия, киев, запад, фридрих мерц, вооруженные силы украины, дальнобойные ракеты