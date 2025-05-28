Харьков или Одесса - 28.05.2025 Украина.ру
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Харьков или Одесса
Харьков или Одесса - 28.05.2025 Украина.ру
Харьков или Одесса
С начала текущего года в Одессе активизировались ожидания освобождения. Кстати и украинцы начали переживать за это направление.
2025-05-28T09:59
2025-05-28T15:10
одесса
украина
харьков
вооруженные силы украины
вдв
мнения
ростислав ищенко
николаев
херсон
вс рф
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Возможно, что операция по возвращению Одессы действительно запланирована. Правда, в таком случае надо будет освободить и Николаев с областью, так как именно они лежат на пути из Херсона в Одессу. Странно, что об освобождении Николаева все молчат, вряд ли Одессу собираются не только занимать, но и удерживать при помощи исключительно десантов с моря и с воздуха, тем более, что соединения ВДВ и морской пехоты постоянно задействованы в боях, меняя друг друга на других направлениях.В общем, как бы там ни было, но ДРГ ВС РФ активизировали работу на правом берегу Днепра и, по информации с мест, иногда появляются даже на окраинах Херсона. Русская армия также заняла острова в дельте напротив города, контроль над которыми необходим для проведения операции по форсированию. Но сама операция так и не началась, хоть упомянутая активность российских войск под Херсоном была отмечена ещё в средине апреля. С тех пор социальные сети и полнятся слухами о скором освобождении Одессы.Надо сказать, что подобная операция на южном фланге, в случае её успеха, практически сразу же решила бы судьбу Украины. Взятие сразу трёх областных центров и двух областей, дополнительно к уже имеющимся территориальным приобретениям России, во-первых, перекрыло бы Украине выход к морю и к Дунаю серьёзно осложнив логистику поставок оружия. Фактически остался бы единственный путь через Польшу.Во-вторых, Украина бы лишилась значительной части ещё уцелевшего промышленного потенциала и возможностей морского экспорта сельскохозяйственной продукции, который, как показала история с "зерновой сделкой", не может быть в полной мере заменён вывозом через Польшу по железной дороге и автотранспортом. Тем более, что восточноевропейские страны не в восторге от оседания на их рынках, якобы идущей через их страны транзитом украинской сельскохозяйственной продукции, наносящей ущерб местным фермерам, что стимулирует социальную напряжённость.Восточная Европа по мере сил ограничивает украинский сельскохозяйственный транзит. Понятно, что украинский бюджет в этом случае также бы пострадал, недополучив налоги и с перевалки, и с самих сельсхозпроизводителей.В-третьих, Украина лишилась бы значительной части мобилизационного потенциала.В-четвёртых, занявшие Херсон, Николаев и Одессу войска оказались бы в глубоком тылу Запорожско-Днепропетровской группировки ВСУ и могли бы начать активно действовать на её коммуникациях, вынуждая украинцев без боя оставить эти два города в виду прекращения подвоза. Кроме того, возникала угроза выхода ВС РФ к Умани, что окончательно разрушило бы единство украинского фронта, разбив его на три, не связанные друг с другом части:· Винницкую, прикрывающую подступы к западной Украине и к границе с юга;· Киевскую, прикрывающую столицу и мосты через Днепр, тылы левобережной группировки и северный сухопутный коридор в Западную Украину;· Левобережную, пытающуюся сковывать максимальное количество русских войск на левом берегу Днепра.Все они были бы обречены на быстрый разгром.Но для того, чтобы операция по освобождению южных регионов правобережья прошла, необходимо было добиться переброски украинских резервов из-под Одессы, Херсона и Николаева в Донбасс. В какой-то момент в марте-апреле такая переброска вроде бы началась, но в штабах ВСУ быстро сообразили какую опасность для них влечёт ослабление южного фланга и начали затыкать дыры в донецком фронте переброской подразделений с севера, ослабляя группировку, вторгшуюся в Курскую область и группировку защищающую Харьков. Перебрасывались резервы и из северных районов правого берега, в том числе с белорусской границы.Для более-менее эффективного сковывания российских войск на левом берегу, Украине необходимо сохранить связку Днепропетровск-Павлоград-Покровск-Славянско-Краматорская агломерация. Именно на этом фронте (от Северска, до Гуляйполя) сжигаются сейчас основные украинские резервы. Причём, по свидетельствам с фронта большая часть прибывающего пополнения были пойманы ТЦК не дольше, чем за две недели до попадания на передовую, а некоторых через неделю после поимки уже хоронят.Использование в первой линии не прошедших обучение мобилизованных является убедительным свидетельством исчерпания украинских резервов. Тем не менее, Херсонскую и Запорожско-Днепропетровскую группировки Киев, по изложенным выше причинам, старается не ослаблять.Это может заставить российское командование отложить операцию по освобождению Херсона, Николаева и Одессы. Возможно такое решение уже принято.По крайней мере украинские источники встревожены концентрацией российских войск на Харьковском и Сумском направлениях и соответствующим ростом их активности. Растёт также активность на Покровском и Константиновском направлениях. Всё это вместе взятое позволяет предположить, что российское командование решило провести очередную операцию в том месте, откуда Украина активно снимала войска для переброски на Донецкое направление.Намечающееся соединение Купянского и Волчанского плацдармов создаст условия для возвращения ВС РФ в оставленные в 2023 году Изюм и Балаклею. Возможно также занятие Чугуева и создание непосредственной угрозы Харькову, чтобы приковать все свободные соединения ВСУ к этому городу. Продвижение харьковской группировки к Барвенково, при одновременном занятии на Юге Покровска и движении к Павлограду создаст угрозу окружения главной массы украинских сил на правобережье в районе Славянско-Краматорской агломерации.С учётом обеспечивающего данную операцию движения на Сумы, которое уже идёт, отступление Славянско-Краматорской группировки создаст угрозу потери связи с правобережьем для соединений, обороняющих Харьков. Так же, как и Славянско-Краматорской группировке, чтобы избежать уничтожения им придётся отступить. В результате, на левом берегу Украина сможет удержать только разрозненные плацдармы у Запорожья, Днепропетровска и в районе Киев-Чернигов. Причём шансы долго удерживать их отсутствуют.Конечно, простое вытеснение ВСУ за Днепр не так эффективно, как открывающаяся при наступлении с юга возможность полностью разорвать украинский фронт, но потери мобилизационного и экономического потенциалов у киевского режима будут даже больше, а шансов удержать растянутую линию Днепра у деморализованных войск не будет в принципе.Попытка сконцентрировать силы для удержания Киева и Одессы приведёт к прорыву в центре и выходу ВС РФ к той же Умани со стороны Черкасс и Кременчуга.У ВСУ просто нет сил, чтобы одновременно удерживать фронт под Харьковом, в Донбассе, под Запорожьем и держать резервы в Николаеве и Одессе. Начнётся ли их окончательная катастрофа с освобождения Одессы или с освобождения Харькова, а результат один – неизбежный разгром. Отказываясь капитулировать киевская власть только умножает потери и разрушения, но не отменяет конечный результат СВО, наоборот усугубляет ситуацию для Украины, территориальные, демографические и экономические потери которой, исключают возможность её дальнейшего существования в качестве самостоятельного государства.О ситуации на фронте и других планах российского командования - в статье Геннадия Алёхина "Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска"
https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html
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харьков
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запорожская область
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одесса, украина, харьков, вооруженные силы украины, вдв, мнения, ростислав ищенко, николаев, херсон, вс рф, всу, морская пехота, дрг, днепр, запорожская область, днепропетровская область, мобилизация, логистика, зерновая сделка, сельское хозяйство, экспорт
Одесса, Украина, Харьков, Вооруженные силы Украины, ВДВ, Мнения, Ростислав Ищенко, Николаев, Херсон, ВС РФ, ВСУ, морская пехота, ДРГ, Днепр, Запорожская область, Днепропетровская область, мобилизация, логистика, зерновая сделка, Сельское хозяйство, экспорт

Харьков или Одесса

09:59 28.05.2025 (обновлено: 15:10 28.05.2025)
 
© РИА Новости . Галина Кмит / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Галина Кмит
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Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру
Все материалы
С начала текущего года в Одессе активизировались ожидания освобождения. Кстати и украинцы начали переживать за это направление.
Возможно, что операция по возвращению Одессы действительно запланирована. Правда, в таком случае надо будет освободить и Николаев с областью, так как именно они лежат на пути из Херсона в Одессу. Странно, что об освобождении Николаева все молчат, вряд ли Одессу собираются не только занимать, но и удерживать при помощи исключительно десантов с моря и с воздуха, тем более, что соединения ВДВ и морской пехоты постоянно задействованы в боях, меняя друг друга на других направлениях.
В общем, как бы там ни было, но ДРГ ВС РФ активизировали работу на правом берегу Днепра и, по информации с мест, иногда появляются даже на окраинах Херсона. Русская армия также заняла острова в дельте напротив города, контроль над которыми необходим для проведения операции по форсированию. Но сама операция так и не началась, хоть упомянутая активность российских войск под Херсоном была отмечена ещё в средине апреля. С тех пор социальные сети и полнятся слухами о скором освобождении Одессы.
Надо сказать, что подобная операция на южном фланге, в случае её успеха, практически сразу же решила бы судьбу Украины. Взятие сразу трёх областных центров и двух областей, дополнительно к уже имеющимся территориальным приобретениям России, во-первых, перекрыло бы Украине выход к морю и к Дунаю серьёзно осложнив логистику поставок оружия. Фактически остался бы единственный путь через Польшу.
Во-вторых, Украина бы лишилась значительной части ещё уцелевшего промышленного потенциала и возможностей морского экспорта сельскохозяйственной продукции, который, как показала история с "зерновой сделкой", не может быть в полной мере заменён вывозом через Польшу по железной дороге и автотранспортом. Тем более, что восточноевропейские страны не в восторге от оседания на их рынках, якобы идущей через их страны транзитом украинской сельскохозяйственной продукции, наносящей ущерб местным фермерам, что стимулирует социальную напряжённость.
Восточная Европа по мере сил ограничивает украинский сельскохозяйственный транзит. Понятно, что украинский бюджет в этом случае также бы пострадал, недополучив налоги и с перевалки, и с самих сельсхозпроизводителей.
Ростислав Ищенко
27 февраля 2023, 13:11
Ростислав Ищенко: кто онПолитолог
В-третьих, Украина лишилась бы значительной части мобилизационного потенциала.
В-четвёртых, занявшие Херсон, Николаев и Одессу войска оказались бы в глубоком тылу Запорожско-Днепропетровской группировки ВСУ и могли бы начать активно действовать на её коммуникациях, вынуждая украинцев без боя оставить эти два города в виду прекращения подвоза. Кроме того, возникала угроза выхода ВС РФ к Умани, что окончательно разрушило бы единство украинского фронта, разбив его на три, не связанные друг с другом части:
· Винницкую, прикрывающую подступы к западной Украине и к границе с юга;
· Киевскую, прикрывающую столицу и мосты через Днепр, тылы левобережной группировки и северный сухопутный коридор в Западную Украину;
· Левобережную, пытающуюся сковывать максимальное количество русских войск на левом берегу Днепра.
Все они были бы обречены на быстрый разгром.
Но для того, чтобы операция по освобождению южных регионов правобережья прошла, необходимо было добиться переброски украинских резервов из-под Одессы, Херсона и Николаева в Донбасс. В какой-то момент в марте-апреле такая переброска вроде бы началась, но в штабах ВСУ быстро сообразили какую опасность для них влечёт ослабление южного фланга и начали затыкать дыры в донецком фронте переброской подразделений с севера, ослабляя группировку, вторгшуюся в Курскую область и группировку защищающую Харьков. Перебрасывались резервы и из северных районов правого берега, в том числе с белорусской границы.
Для более-менее эффективного сковывания российских войск на левом берегу, Украине необходимо сохранить связку Днепропетровск-Павлоград-Покровск-Славянско-Краматорская агломерация. Именно на этом фронте (от Северска, до Гуляйполя) сжигаются сейчас основные украинские резервы. Причём, по свидетельствам с фронта большая часть прибывающего пополнения были пойманы ТЦК не дольше, чем за две недели до попадания на передовую, а некоторых через неделю после поимки уже хоронят.
Использование в первой линии не прошедших обучение мобилизованных является убедительным свидетельством исчерпания украинских резервов. Тем не менее, Херсонскую и Запорожско-Днепропетровскую группировки Киев, по изложенным выше причинам, старается не ослаблять.
Это может заставить российское командование отложить операцию по освобождению Херсона, Николаева и Одессы. Возможно такое решение уже принято.
По крайней мере украинские источники встревожены концентрацией российских войск на Харьковском и Сумском направлениях и соответствующим ростом их активности. Растёт также активность на Покровском и Константиновском направлениях. Всё это вместе взятое позволяет предположить, что российское командование решило провести очередную операцию в том месте, откуда Украина активно снимала войска для переброски на Донецкое направление.
Намечающееся соединение Купянского и Волчанского плацдармов создаст условия для возвращения ВС РФ в оставленные в 2023 году Изюм и Балаклею. Возможно также занятие Чугуева и создание непосредственной угрозы Харькову, чтобы приковать все свободные соединения ВСУ к этому городу. Продвижение харьковской группировки к Барвенково, при одновременном занятии на Юге Покровска и движении к Павлограду создаст угрозу окружения главной массы украинских сил на правобережье в районе Славянско-Краматорской агломерации.
С учётом обеспечивающего данную операцию движения на Сумы, которое уже идёт, отступление Славянско-Краматорской группировки создаст угрозу потери связи с правобережьем для соединений, обороняющих Харьков. Так же, как и Славянско-Краматорской группировке, чтобы избежать уничтожения им придётся отступить. В результате, на левом берегу Украина сможет удержать только разрозненные плацдармы у Запорожья, Днепропетровска и в районе Киев-Чернигов. Причём шансы долго удерживать их отсутствуют.
Конечно, простое вытеснение ВСУ за Днепр не так эффективно, как открывающаяся при наступлении с юга возможность полностью разорвать украинский фронт, но потери мобилизационного и экономического потенциалов у киевского режима будут даже больше, а шансов удержать растянутую линию Днепра у деморализованных войск не будет в принципе.
Попытка сконцентрировать силы для удержания Киева и Одессы приведёт к прорыву в центре и выходу ВС РФ к той же Умани со стороны Черкасс и Кременчуга.
У ВСУ просто нет сил, чтобы одновременно удерживать фронт под Харьковом, в Донбассе, под Запорожьем и держать резервы в Николаеве и Одессе. Начнётся ли их окончательная катастрофа с освобождения Одессы или с освобождения Харькова, а результат один – неизбежный разгром. Отказываясь капитулировать киевская власть только умножает потери и разрушения, но не отменяет конечный результат СВО, наоборот усугубляет ситуацию для Украины, территориальные, демографические и экономические потери которой, исключают возможность её дальнейшего существования в качестве самостоятельного государства.
О ситуации на фронте и других планах российского командования - в статье Геннадия Алёхина "Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска"
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