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Бендерское восстание: белые и красные против интервентов

Бендерское восстание: белые и красные против интервентов - 26.05.2025 Украина.ру

Бендерское восстание: белые и красные против интервентов

Выход России к Днестровскому рубежу неизбежно приводил к интеграции Бессарабии в её состав. Истинность данного геополитического закона была неоднократно доказана в разные исторические эпохи

2025-05-27T08:00

2025-05-27T08:00

2025-05-26T15:13

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Взятие войсками Потёмкина Очакова привело к оставлению османами Бендер, Аккермана и Измаила. После заключения Ясского мирного договора (1791 год) днестровская граница продержалась всего 21 год, после чего она сдвинулась на запад, на реки Дунай и Прут. Почти столько же времени прошло между аннексией Румынией Бессарабии в 1918 году и Бессарабским походом Красной армии в 1940 году.В те непродолжительные периоды XX века, когда Бессарабия оказывалась вне пределов Российского государства, этот многонациональный, но преимущественно русскоязычный регион демонстрировал упорное стремление к воссоединению.При этом государственное и социально-экономическое устройство самой России на данные процессы особого влияния не оказывало. Весьма рельефно это проявилось в начале января 1918 года, на съезде представителей крестьян и земцев Южной Бессарабии было сказано: "останемся на вечные времена в составе России, какой бы она в будущем ни была, с советским или иным строем".Бендерское восстание, вспыхнувшее 27 мая 1919 года, стало одним из ряда других социальных движений, направленных на воссоединение региона с Россией. Однако неповторимым его делает, участие в нём сторонников как "красного", так и "белого" лагерей бушевавшей тогда Гражданской войны.Причиной восстания стал неопределённый статус Бессарабии после занятия ее румынскими войсками в 1918 году. Несмотря на то, что западные державы фактически подталкивали Румынию к аннексии региона, к окончанию мировой войны страны Антанты юрисдикции королевства над Бессарабией не признали (к слову сказать, Парижский протокол от 28 октября 1920 года о передаче Бессарабии в состав Румынии так и не был ратифицирован Японией, как участником антигерманской коалиции, а значит, не получил международной правовой силы).В конце 1918 года в Одессе и Кишинёве возник общественный комитет "Спасение Бессарабии". В Одессе во главе него стоял архиепископ Кишиневский и Хотинский Анастасий— видный противник румынского владычества в Бессарабии, которому было запрещено возвращаться в регион после поездки в Москву. Основу Кишинёвской организации составили бывшие офицеры царской армии под руководством экс-командира 14-й пехотной дивизии Румынского фронта А.И. Евреинова.Кишинёвская группа приняла решение готовить антирумынское восстание и заниматься отправкой добровольцев для пополнения белых армий и создания в них специальных ударных частей, сформированных из бессарабцев. На крупных железнодорожных станциях создавались специальные бюро, рекрутировавшие бывших военнопленных для участия в подготовке восстания в Бессарабии.Самое крупное бюро было создано в Тирасполе, где под командованием полковника Жураря удалось сформировать добровольческое объединение численностью до 1000 бойцов. Здесь готовили инструкторов для повстанческих отрядов, организовывали распространение за Днестром пропагандистской литературы.Плану белого восстания в Бессарабии помешало то, что изгнание петлюровцев из Приднестровья было осуществлено не войсками Деникина, а отрядами красных партизан. В конце января 1919 года Приднестровский партизанский отряд численностью в 150 бойцов практически без боя занял Тирасполь. Его поддержали крестьяне из окрестных сёл. Из Одессы на усиление прибыл отряд красного командира Григория Котовского.Эти события происходили как раз в то время, когда Украинский фронт РККА с востока преодолел Днепр и занял Екатеринослав. Петлюровцы Тирасполь покинули (в городе и уезде их насчитывалось около 120 человек), а отряд Жураря по какой-то причине этому рейду красных не препятствовал.В Тирасполе был воссоздан Совет рабочих и крестьянских депутатов и образован Революционный комитет спасения Молдавской Республики.Через Приднестровье красные могли заблокировать сообщение между французскими оккупационными силами в Одессе, Бессарабии и Румынии. Ключевое значение имел контроль над железной дорогой. Поэтому французские и румынские войска на правом берегу Днестра получили указание очистить Тирасполь от красных партизан.4 февраля 1919 года румынско-французский отряд численностью 400 человек безуспешно пытался атаковать административный центр Южного Приднестровья. 100 человек из числа атаковавших погибли, 32 француза из 58-го Авиньонского полка попали тогда в плен, но после участия в революционном митинге были накормлены и отпущены. В дальнейшем солдаты-авиньонцы наотрез отказывались участвовать в операциях против местных повстанцев.Историк Пётр Шорников предполагает, что февральской обороне Тирасполя участвовал добровольческий отряд Жураря. Партизанские отряды самостоятельно выстоять не могли. Косвенным подтверждением этому является отнесение румынской сигуранцей (политической полицией) отряда Жураря к числу приднестровских повстанцев.Это был уже второй случай объединения в Приднестровье сил большевиков и их противников по Гражданской войне. Первый случился в бытность Одесской республики, когда в начале 1918 года румынские войска рвались через Днестр.Соотношение сил быстро менялось, с севера от Тирасполя концентрировались петлюровцы, с запада — румынские и французские силы.Когда через несколько дней войска Директории УНР вновь заняли Тирасполь, они учинили здесь расправу над 89 жителями, заподозренных в связях с красными. Однако, местное бюро "Спасения Бессарабии" трогать не стали.В апреле 1919 года в Приднестровье вновь вернулись красные, но на этот раз под их контролем находился весь левый берег в нижнем течении Днестра. Большая часть вооружённого отряда Жураря и на этот раз оставалась в Тирасполе. В занятой тогда большевиками Одессе было создано Временное рабоче-крестьянское правительство Бессарабской ССР. Его возглавил бывший член Сфатул Цэрий (Краевого Совета упразднённой Молдавской Демократической Республики), кишинёвский рабочий Иван Криворуков.Под Одессой формировалась Бессарабская бригада специального назначения, ряд других воинских частей из уроженцев Пруто-Днестровскаого региона. В бессарабских Бендерах шла подготовка к приходу советских войск – на предприятиях создавались рабочие дружины. Сигуранца оценивала численность "вооружённых мятежников" в городе в 400 человек, однако с учётом близлежащих сёл и местечек их число достигало 2000.В апреле местные подпольщики подорвали мост на важной железнодорожной магистрали у Бендер, неоднократно выводили из строя телеграфную и телефонную связь. В мае было совершено нападение на городскую тюрьму, где содержалась большая группа французских и румынских дезертиров.1 мая советское правительство потребовало от Румынии очистить территорию Бессарабии. Рано утром 27 мая у Бендерской крепости высадился отряд из 150 красноармейцев. Французские солдаты, охранявшие берег, безучастно наблюдали за этой операцией. Румынский гарнизон в крепости лишь обозначил сопротивление и капитулировал.Одновременно с этими событиями три отряда общей численностью до 400 человек проникли из Приднестровья в сам город. В этой атаке принимали участие и члены недавно созданного Совнаркома Бессарабской ССР. Ещё до начала серьёзных боёв в Бендерах рабочие дружины блокировали железную дорогу, полицейские участки. Восприняв эти действия повстанцев как начало масштабного советского вторжения, румынские военные, жандармы и чиновники массово покидали город, было много дезертиров. Французские солдаты действиям восставших не препятствовали.По мнению Петра Шорникова офицеры из комитета "Спасения Бессарабии" участвовали и в этой вылазке. В ходе восстания наверняка была использована их агентурная сеть.После того, как повстанцы установили контроль над основными городскими объектами, начался обстрел Бендер французской артиллерией, румыны пошли в контратаку, а французское командование ввело в бой алжирских стрелков и польских легионеров.Красноармейцы и восставшие горожане стали отступать. С ними на левый берег Днестра переправились 100 французских солдат и сотни румынских военных, перешедших на сторону восстания. Интервентами был схвачен командир восставших железнодорожников Василий Мунтян. Однако позже он был выкуплен из тюрьмы и переправлен в Тирасполь.Только в первые сутки после восстания румынскими властями были взяты под стражу около 1500 бендерчан. Их избивали, изощрённо пытали, выявленных участников восстания расстреливали без суда и следствия. Массовые аресты проводились и в Аккермане (совр. Белгород-Днестровский), который боевыми действиями охвачен не был.Летом 1919 года в Кишинёве был проведён судебный "процесс 108-и". Он осуществлялся над участниками большевистского подполья, которое должно было распространить восстание на всю Бессарабию. 19 человек были приговорены к смертной казни (большей частью заочно), еще 21 — к пожизненному заключению, 30 — к различным тюремным срокам.В августе 1919 года комитет "Спасение Бессарабии" отбыл в румынскую Тульчу, а оттуда в Одессу. Там в начале сентября Деникин принял весь состав комитета. По итогам этой встречи главнокомандующий ВСЮР заявил: "в тот же день, как покончу с Петлюрой, наши солдаты перейдут рубеж Бессарабии".Однако реализовать этот план белым не удалось.Важным последствием Бендерского восстания стала новая волна дезертирства, акций неповиновения и даже бунтов в частях французской армии, расквартированных в Бессарабии. Это делало не возможным их активное применение в ходе Гражданской войны в России.Провал вооружённого выступления в Бендерах был обусловлен, тем что в условиях Григорьевского мятежа войска Украинского фронта не могли оказать восставшим серьёзной поддержки.Бендерское восстание явилось примером того как большая Гражданская война распалась на локальные столкновения, со своими противоречиями и комбинациями участников.Идея создания государственности для бессарабских земель была возрождена в 1924 год, когда в составе Украинской ССР была образована Молдавская автономия. Формально она включала в свой состав не только Приднестровье, но аннексированную Румынией Бессарабию. Однако в начале июля 1940 года план государственного строительства был пересмотрен. Вместо единой республики с примерно равным соотношением молдавского и славянского населения был принято решение создать Молдавскую Союзную Республику в центре Бессарабии, а территории с преобладающим славянским населением на юге и севере передать УССР.

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Игорь Иваненко

история, одесса, приднестровье, румыния, бессарабия, гражданская война, история новороссии, антон деникин, симон петлюра, большевики, франция