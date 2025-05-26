Поляки объявили войну огурцам из РФ, но проиграли своим антироссийским санкциям - 26.05.2025 Украина.ру
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Поляки объявили войну огурцам из РФ, но проиграли своим антироссийским санкциям
Поляки объявили войну огурцам из РФ, но проиграли своим антироссийским санкциям - 26.05.2025 Украина.ру
Поляки объявили войну огурцам из РФ, но проиграли своим антироссийским санкциям
Польские аграрии попросили власти страны запретить импорт огурцов из России. Об этом сообщил местный новостной портал О2 со ссылкой на главу Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаша Гвиздалу. Причину недовольства фермеров Польши многие посчитали бы ироничной
2025-05-26T11:55
2025-05-26T11:55
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Польша - главный импортер огурцов в Евросоюзе. И в марте этого года страна вышла на максимум экспорта этого овоща из России. Согласно данным Евростата, в том месяце польские компании ввезли в свою страну российских огурцов на 3,25 миллиона евро. Это в 1,6 раза больше закупок за февраль, и обеспечивает 83% импортных потребностей страны. Всего же страны ЕС в начале весны приобрели у России огурцов на 9,1 миллиона евро.Еще более иронично то, что сообщения о рекордных поставках российских огурцов в Польшу пришлись на утверждение Европейским союзом 17-го пакета ограничений против Москвы. В перечень вошли 189 судов, отнесенных ЕС к "теневому флоту", а также 75 юридических и физических лиц, включая нефтегазовую компанию "Сургутнефтегаз", станкостроительный холдинг "Стан" (входит в "Ростех"), разработчик беспилотников "Беспилотные системы" и производитель оптоволоконных дронов "Князь Вандал Новгородский".Варшава была одним из главных инициаторов антироссийских санкций в области энергетики, а также регулярно выступала за ужесточение ограничительных мер в отношении Москвы. При этом в самой Польше уровень жизни населения падает, а новые попытки поставить подножку России, считают эксперты, только увеличат цены на энергоресурсы.Другие темы дня - в материале "После приятного разговора" с Урсулой: Трамп согласился повременить с драконовскими пошлинами для ЕС.
https://ukraina.ru/20250520/neft-na-ogurtsy-mat-za-doch-i-putin-s-trampom-itogi-20-maya-1063271824.html
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новости, россия, польша, москва, дональд трамп, ес, сургутнефтегаз, ростех, санкции, энергетика
Новости, Россия, Польша, Москва, Дональд Трамп, ЕС, Сургутнефтегаз, Ростех, санкции, энергетика

Поляки объявили войну огурцам из РФ, но проиграли своим антироссийским санкциям

11:55 26.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкТепличное хозяйство в Тамбовской области
Тепличное хозяйство в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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Польские аграрии попросили власти страны запретить импорт огурцов из России. Об этом сообщил местный новостной портал О2 со ссылкой на главу Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаша Гвиздалу. Причину недовольства фермеров Польши многие посчитали бы ироничной

"Когда они (россияне. - Ред.) продают свою продукцию в Польше, мы имеем дело с недобросовестной конкуренцией, потому что у нас ограничен доступ к дешевой энергии. Россияне имеют доступ к собственным энергоресурсам, а значит, снижают себестоимость производства", - сказал Гвиздалу, подчеркнув, что для правильного выращивания огурцов необходимо много энергии и тепла, однако из-за санкций ЕС в отношении России польские аграрии вынуждены использовать уголь, который из-за конфликта на Украине стал намного дороже, чем раньше.

Польша - главный импортер огурцов в Евросоюзе. И в марте этого года страна вышла на максимум экспорта этого овоща из России. Согласно данным Евростата, в том месяце польские компании ввезли в свою страну российских огурцов на 3,25 миллиона евро. Это в 1,6 раза больше закупок за февраль, и обеспечивает 83% импортных потребностей страны. Всего же страны ЕС в начале весны приобрели у России огурцов на 9,1 миллиона евро.
Еще более иронично то, что сообщения о рекордных поставках российских огурцов в Польшу пришлись на утверждение Европейским союзом 17-го пакета ограничений против Москвы. В перечень вошли 189 судов, отнесенных ЕС к "теневому флоту", а также 75 юридических и физических лиц, включая нефтегазовую компанию "Сургутнефтегаз", станкостроительный холдинг "Стан" (входит в "Ростех"), разработчик беспилотников "Беспилотные системы" и производитель оптоволоконных дронов "Князь Вандал Новгородский".
20 мая, 18:00
Нефть на огурцы, мать за дочь и Путин с Трампом. Итоги 20 мая
Варшава была одним из главных инициаторов антироссийских санкций в области энергетики, а также регулярно выступала за ужесточение ограничительных мер в отношении Москвы. При этом в самой Польше уровень жизни населения падает, а новые попытки поставить подножку России, считают эксперты, только увеличат цены на энергоресурсы.
Другие темы дня - в материале "После приятного разговора" с Урсулой: Трамп согласился повременить с драконовскими пошлинами для ЕС.
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