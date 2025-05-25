"Вокруг Булгакова": утро Маргариты - 25.05.2025 Украина.ру
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- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
"Вокруг Булгакова"
https://ukraina.ru/20250525/vokrug-bulgakova-utro-margarity-1063351199.html
"Вокруг Булгакова": утро Маргариты
"Вокруг Булгакова": утро Маргариты - 25.05.2025 Украина.ру
"Вокруг Булгакова": утро Маргариты
Кому-то суждение может оказаться неожиданным, но деление романа на две части соответствует названию. В первой части активным действующим лицом является мастер – даром, что физически он появляется только в 13 главе. Во второй же части главный актор – Маргарита. И кульминация романа начинается именно в 19-й главе
2025-05-25T12:00
2025-05-25T12:00
"вокруг булгакова"
михаил булгаков
симон петлюра
москва
русская литература
роман
мастер и маргарита
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Итак, Маргарита, увидев вещий сон, проснулась и начала действовать.Ну как – действовать? Для начала она отметилась непривычным бездействием – "Маргарита не заплакала, как это бывало часто". Настроение у неё вряд ли можно назвать мажорным, но оно неплохое – появилась надежда, которая, сама по себе, подтолкнула к некоторой активности – а для того, чтобы использовать Маргариту, её надо было хотя бы из дома вывести.Далее она предалась… молитве, что в контексте романа выглядит неожиданно:"Я верую! Что-то произойдёт! Не может не произойти, потому что за что же, в самом деле, мне послана пожизненная мука? Сознаюсь в том, что я лгала и обманывала, и жила тайною жизнью, скрытой от людей, но всё же нельзя за это наказывать так жестоко".Да, Маргарита не обращается к Богу прямо, но контекст обращения вполне христианский – Маргарита раскаивается в грехах и просит за них прощения.Дальше следует беседа с домработницей Наташей, которая связывает линию Маргариты с предыдущим повествованием – Наташа пересказывает Маргарите слухи о происшествии в варьете. Маргарита, разумеется, не верит и делает Наташе подарок, чтобы она не думала о глупостях…Тут логика немножко спотыкается – отношения двух женщин несколько выходят за рамки хозяйки и прислуги (впрочем, Наташа в дальнейшем ведёт себя безукоризненно, не давая оснований полагать, что она не понимает разницы статуса), но трудно предположить, что каждая беседа о слухах оканчивалась подарками. Т.е., что-то в душе Маргариты это новость затронула… Как минимум, ей стало понятно, что в городе что-то не так – раз уж ходят такие слухи. И тут можно было бы заподозрить вмешательство нечистой силы – через упоминаемую в разговоре сплетницу Дарью (вряд ли случайный персонаж, также как гораздо более подробно описанная Аннушка).Следующий эпизод – Маргарита едет на троллейбусе по Арбату в сторону Кремля.Сам по себе эпизод датирующий – троллейбусное движение по Арбату между Моховой и Киевским вокзалом было открыто в декабре 1934 года. Причём маршрут для Маргариты привычный, то есть, это скорее всего даже не май 1935 года. Впрочем, часть датирующих отсылок в тексте ложные. Достаточно вспомнить трамвай на Малой Бронной – о планах его запуска Булгаков прочитал в 1929 году, запущен он так и не был, что, однако, на тексте произведения никак не отразилось.Саму поездку можно было и не упоминать, но сзади Маргариты сидят два субъекта из окололитературных кругов, обсуждающих слухи же: "граждане шептались о том, что у какого-то покойника, а какого – они не называли, сегодня утром из гроба украли голову".В этом эпизоде Маргариту не только вводят в контекст предыдущих событий, но и забрасывают крючок, за который потом дёрнет Азазелло – не только Маргарита, но и читатель ещё не знает, что голова Берлиоза (фамилия тут не упоминается вообще) была украдена из морга. Предыдущий эпизод с упоминанием редактора был связан с процессом как раз противоположным – голову пришивали к трупу…Маргариту слухи раздражают: "Маргарите Николаевне надоело слушать эту таинственную трепотню про украденную из гроба голову, и она обрадовалась, что ей пора выходить".Дальше она оказывается в Александровском саду и размышляет о своих горестях. Настроение её падает, и она отпугивает захотевшего с ней познакомиться мужчину."Вот и пример, – мысленно говорила Маргарита тому, кто владел ею, – почему, собственно, я прогнала этого мужчину? Мне скучно, а в этом ловеласе нет ничего дурного, разве только что глупое слово "определённо"? Почему я сижу, как сова, под стеной одна? Почему я выключена из жизни?"Этот момент нередко рассматривается как дополнительное доказательство развратности Маргариты. Однако, тут всё же перебор – чай не домострой, Маргарита вполне может общаться с представителями противоположного пола и интерес у неё достаточно простой и понятный – развлечься, а точнее – отвлечься от дум о судьбе мастера.Вот если мы вспомним первоначальную редакцию сцены бала у сатаны… Но и там, при всей фривольности сцены, она мастеру буквально не изменяет. Просто отвлекается, пусть и не особенно культурным образом. В окончательной редакции и эти намёки исчезли, Маргарита развлекается беседой со свитой Воланда за рюмкой спирта. Без намёков на флирт даже.Что до её вопроса, то обращён он скорее к ней самой – тут никакого вмешательства нечистой силы не прослеживается, в отличие от сцены на Патриарших, где писатели и Воланд удивительным образом оказались в одиночестве. Из жизни Маргарита выключила себя сама – и это совершенно сознательный выбор после исчезновения мастера. Хотя и противоречащий желанию хоть что-то о мастере узнать.Какие выводы можно сделать из этого фрагмента?Во-первых, ещё утром у Маргариты не было даже мысли о том, чтобы принимать помощь дьявола или, тем более, просить её.Если бы на этом этапе Маргарита пошла в церковь… тогда не было бы романа. Шутка, разумеется – в романе Москва представлена городом, который покинул Бог. Из внешних признаков наличия веры остался только Новодевичий монастырь (и то есть опасение, что если бы автор дошёл до редактирования последних глав, то и он был бы вычищен). Маргарите просто некуда идти, а обратиться к Богу прямо она не может, ибо "большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге".Во-вторых, Маргариту явно готовят к встрече с Азазелло.Первым шагом является, разумеется, вещий сон в котором она видит мастера, что само по себе уже настраивает её мысли на определённый лад.А чтобы она не отвлекалась, мужа на три дня отправляют в командировку. Случайность? 100% злой умысел – можно даже не сомневаться…В-третьих, слухи.Слухи вообще играют исключительную роль в произведениях Булгакова начиная, как минимум, с рассказа (фельетона) "Киев-город", написанного ещё в 1923 году. И уже тогда в творчестве Булгакова проскальзывает мысль, что слухи – орудие дьявола. Достаточно вспомнить, что такой демонический персонаж как Симон Петлюра в "Белой гвардии" напрямую не появляется, а лишь описывается через слухи (это при том, что в параде по случаю взятия Киева он участие принимал, но зрителями и, возможно, самим Булгаковым опознан не был).Опять же, интересный момент – Маргарита влиянию слухов активно сопротивляется. Но своё влияние они оказывают, постепенно вводя её в новую, магическую реальность…
https://ukraina.ru/20250504/vokrug-bulgakova-providcheskiy-son-margarity-1062569274.html
https://ukraina.ru/20240414/1054494058.html
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Василий Стоякин
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михаил булгаков, симон петлюра, москва, русская литература, роман, мастер и маргарита
"Вокруг Булгакова", Михаил Булгаков, Симон Петлюра, Москва, русская литература, роман, Мастер и Маргарита

"Вокруг Булгакова": утро Маргариты

12:00 25.05.2025
 
© Украина.руКоллаж: Вокруг Булгакова
Коллаж: Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Украина.ру
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Кому-то суждение может оказаться неожиданным, но деление романа на две части соответствует названию. В первой части активным действующим лицом является мастер – даром, что физически он появляется только в 13 главе. Во второй же части главный актор – Маргарита. И кульминация романа начинается именно в 19-й главе
Итак, Маргарита, увидев вещий сон, проснулась и начала действовать.
Ну как – действовать? Для начала она отметилась непривычным бездействием – "Маргарита не заплакала, как это бывало часто". Настроение у неё вряд ли можно назвать мажорным, но оно неплохое – появилась надежда, которая, сама по себе, подтолкнула к некоторой активности – а для того, чтобы использовать Маргариту, её надо было хотя бы из дома вывести.
Далее она предалась… молитве, что в контексте романа выглядит неожиданно:
"Я верую! Что-то произойдёт! Не может не произойти, потому что за что же, в самом деле, мне послана пожизненная мука? Сознаюсь в том, что я лгала и обманывала, и жила тайною жизнью, скрытой от людей, но всё же нельзя за это наказывать так жестоко".
Да, Маргарита не обращается к Богу прямо, но контекст обращения вполне христианский – Маргарита раскаивается в грехах и просит за них прощения.
Коллаж: Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
4 мая, 12:00"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": провидческий сон МаргаритыПереход от описания прошлого к активному действию происходит в главе 19 романа через сон – Маргарита увидела вещий сон и поняла, что сейчас что-то произойдёт. Произошло уже в течение двух дней, сон действительно оказался вещим
Дальше следует беседа с домработницей Наташей, которая связывает линию Маргариты с предыдущим повествованием – Наташа пересказывает Маргарите слухи о происшествии в варьете. Маргарита, разумеется, не верит и делает Наташе подарок, чтобы она не думала о глупостях…
Тут логика немножко спотыкается – отношения двух женщин несколько выходят за рамки хозяйки и прислуги (впрочем, Наташа в дальнейшем ведёт себя безукоризненно, не давая оснований полагать, что она не понимает разницы статуса), но трудно предположить, что каждая беседа о слухах оканчивалась подарками. Т.е., что-то в душе Маргариты это новость затронула… Как минимум, ей стало понятно, что в городе что-то не так – раз уж ходят такие слухи. И тут можно было бы заподозрить вмешательство нечистой силы – через упоминаемую в разговоре сплетницу Дарью (вряд ли случайный персонаж, также как гораздо более подробно описанная Аннушка).
Следующий эпизод – Маргарита едет на троллейбусе по Арбату в сторону Кремля.
Сам по себе эпизод датирующий – троллейбусное движение по Арбату между Моховой и Киевским вокзалом было открыто в декабре 1934 года. Причём маршрут для Маргариты привычный, то есть, это скорее всего даже не май 1935 года. Впрочем, часть датирующих отсылок в тексте ложные. Достаточно вспомнить трамвай на Малой Бронной – о планах его запуска Булгаков прочитал в 1929 году, запущен он так и не был, что, однако, на тексте произведения никак не отразилось.
Саму поездку можно было и не упоминать, но сзади Маргариты сидят два субъекта из окололитературных кругов, обсуждающих слухи же: "граждане шептались о том, что у какого-то покойника, а какого – они не называли, сегодня утром из гроба украли голову".
- РИА Новости, 1920, 14.04.2024
14 апреля 2024, 11:23"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": Берлиоз и АвербахМихаил Александрович Берлиоз, несмотря на сравнительно небольшую роль в романе "Мастер и Маргарита", фигура не столь простая, как хотелось бы думать о нём даже ему самому. В частности, у него было несколько прототипов. Как считается, одним из них был Леопольд Леонидович (Исер-Лейб Меер-Шоломович) Авербах
В этом эпизоде Маргариту не только вводят в контекст предыдущих событий, но и забрасывают крючок, за который потом дёрнет Азазелло – не только Маргарита, но и читатель ещё не знает, что голова Берлиоза (фамилия тут не упоминается вообще) была украдена из морга. Предыдущий эпизод с упоминанием редактора был связан с процессом как раз противоположным – голову пришивали к трупу…
Маргариту слухи раздражают: "Маргарите Николаевне надоело слушать эту таинственную трепотню про украденную из гроба голову, и она обрадовалась, что ей пора выходить".
Дальше она оказывается в Александровском саду и размышляет о своих горестях. Настроение её падает, и она отпугивает захотевшего с ней познакомиться мужчину.
"Вот и пример, – мысленно говорила Маргарита тому, кто владел ею, – почему, собственно, я прогнала этого мужчину? Мне скучно, а в этом ловеласе нет ничего дурного, разве только что глупое слово "определённо"? Почему я сижу, как сова, под стеной одна? Почему я выключена из жизни?"
Этот момент нередко рассматривается как дополнительное доказательство развратности Маргариты. Однако, тут всё же перебор – чай не домострой, Маргарита вполне может общаться с представителями противоположного пола и интерес у неё достаточно простой и понятный – развлечься, а точнее – отвлечься от дум о судьбе мастера.
- РИА Новости, 1920, 16.06.2024
16 июня 2024, 08:00"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": бал до балаОкончательная версия весеннего бала у сатаны, потрясающая своей масштабностью, была написана Булгаковым под влиянием грандиозного приёма в американском посольстве (точнее – в резиденции посла США на Старопесковской площади) весной 1934 года. Однако, сцена бала (точнее – шабаша) имел место и в ранней версии романа, написанной в 1932-34 годах
Вот если мы вспомним первоначальную редакцию сцены бала у сатаны… Но и там, при всей фривольности сцены, она мастеру буквально не изменяет. Просто отвлекается, пусть и не особенно культурным образом. В окончательной редакции и эти намёки исчезли, Маргарита развлекается беседой со свитой Воланда за рюмкой спирта. Без намёков на флирт даже.
Что до её вопроса, то обращён он скорее к ней самой – тут никакого вмешательства нечистой силы не прослеживается, в отличие от сцены на Патриарших, где писатели и Воланд удивительным образом оказались в одиночестве. Из жизни Маргарита выключила себя сама – и это совершенно сознательный выбор после исчезновения мастера. Хотя и противоречащий желанию хоть что-то о мастере узнать.
Какие выводы можно сделать из этого фрагмента?
Во-первых, ещё утром у Маргариты не было даже мысли о том, чтобы принимать помощь дьявола или, тем более, просить её.
Если бы на этом этапе Маргарита пошла в церковь… тогда не было бы романа. Шутка, разумеется – в романе Москва представлена городом, который покинул Бог. Из внешних признаков наличия веры остался только Новодевичий монастырь (и то есть опасение, что если бы автор дошёл до редактирования последних глав, то и он был бы вычищен). Маргарите просто некуда идти, а обратиться к Богу прямо она не может, ибо "большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге".
- РИА Новости, 1920, 28.07.2024
28 июля 2024, 12:00"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": неузнаваемая Москва "Мастера и Маргариты"Фильм "Мастер и Маргарита" режиссёра Локшина критиковали, среди прочего, за изображение Москвы в виде декораций генерального плана 1935 года. Картина действительно получилась неоднозначной, но обратившись к первоисточнику мы легко заметим, что режиссёр всего лишь показал то, чего писатель по тем или иным причинам не желал показывать
Во-вторых, Маргариту явно готовят к встрече с Азазелло.
Первым шагом является, разумеется, вещий сон в котором она видит мастера, что само по себе уже настраивает её мысли на определённый лад.
А чтобы она не отвлекалась, мужа на три дня отправляют в командировку. Случайность? 100% злой умысел – можно даже не сомневаться…
В-третьих, слухи.
Слухи вообще играют исключительную роль в произведениях Булгакова начиная, как минимум, с рассказа (фельетона) "Киев-город", написанного ещё в 1923 году. И уже тогда в творчестве Булгакова проскальзывает мысль, что слухи – орудие дьявола. Достаточно вспомнить, что такой демонический персонаж как Симон Петлюра в "Белой гвардии" напрямую не появляется, а лишь описывается через слухи (это при том, что в параде по случаю взятия Киева он участие принимал, но зрителями и, возможно, самим Булгаковым опознан не был).
Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
21 ноября 2021, 10:00"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: Лев Толстой как зеркало Симона ПетлюрыПэтурра. По Булгакову так, с ударением на последнюю букву, называли немцы Симона Петлюру. Это один из главных персонажей «Белой гвардии», который, однако, на страницах произведения так и не появляется, не смотря на то, что оказывает решающее влияние на судьбы главных героев. Впрочем, сказать, что «Белая гвардия» — роман о Петлюре, нельзя
Опять же, интересный момент – Маргарита влиянию слухов активно сопротивляется. Но своё влияние они оказывают, постепенно вводя её в новую, магическую реальность…
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