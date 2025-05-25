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Пять мирных жителей получили ранения в результате украинского обстрела Каховки

Пять мирных жителей получили ранения в результате украинского обстрела Каховки - 25.05.2025 Украина.ру

Пять мирных жителей получили ранения в результате украинского обстрела Каховки

Украинские военные за сутки нанесли 40 ударов по городу Каховка в Херсонской области, пять человек получили ранения, сообщили журналистам в экстренных службах региона

2025-05-25T11:33

2025-05-25T11:33

2025-05-25T11:35

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Пять мирных жителей получили ранения в результате украинского обстрела Каховки в Херсонской области, в течение суток украинская артиллерия нанесла 40 ударов по населенным пунктам левого берега Днепра, сообщили в экстренных службах."Пять человек получили ранения в результате обстрела ВСУ в Каховке. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 24 удара из ствольной артиллерии. Еще 16 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", — заявил представитель экстренных служб региона.В Каховке враг целенаправленно ударил по гражданскому объекту — обыкновенной пилораме, ранения получили три мирных жителя, они госпитализированы в Каховскую ЦРБ, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.В Алешкинском округе пострадали два местных жителя, они были доставлены в больницу.Сальдо уточнил, что кроме Каховки украинские военные обстреляли Алешки, Новую Каховку, Великую Лепетиху, Голую Пристань, Днепряны, Казачьи-Лагеря, Князе-Григорьевку и Новую Маячку.Про новую массированную атаку БПЛА на российские регионы: "Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 110 украинских БПЛА" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250524/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-sozdanie-bufernoy-zony-bezopasnosti-zavisit-ot-situatsii-na-linii-1063375904.html

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