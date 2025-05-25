Пять мирных жителей получили ранения в результате украинского обстрела Каховки - 25.05.2025 Украина.ру
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Пять мирных жителей получили ранения в результате украинского обстрела Каховки
Пять мирных жителей получили ранения в результате украинского обстрела Каховки - 25.05.2025 Украина.ру
Пять мирных жителей получили ранения в результате украинского обстрела Каховки
Украинские военные за сутки нанесли 40 ударов по городу Каховка в Херсонской области, пять человек получили ранения, сообщили журналистам в экстренных службах региона
2025-05-25T11:33
2025-05-25T11:35
новости
каховка
херсонская область
днепр
владимир сальдо
вооруженные силы украины
обстрелы
обстрелы украины сегодня
мирные жители
сво
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Пять мирных жителей получили ранения в результате украинского обстрела Каховки в Херсонской области, в течение суток украинская артиллерия нанесла 40 ударов по населенным пунктам левого берега Днепра, сообщили в экстренных службах."Пять человек получили ранения в результате обстрела ВСУ в Каховке. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 24 удара из ствольной артиллерии. Еще 16 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", — заявил представитель экстренных служб региона.В Каховке враг целенаправленно ударил по гражданскому объекту — обыкновенной пилораме, ранения получили три мирных жителя, они госпитализированы в Каховскую ЦРБ, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.В Алешкинском округе пострадали два местных жителя, они были доставлены в больницу.Сальдо уточнил, что кроме Каховки украинские военные обстреляли Алешки, Новую Каховку, Великую Лепетиху, Голую Пристань, Днепряны, Казачьи-Лагеря, Князе-Григорьевку и Новую Маячку.Про новую массированную атаку БПЛА на российские регионы: "Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 110 украинских БПЛА" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250524/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-sozdanie-bufernoy-zony-bezopasnosti-zavisit-ot-situatsii-na-linii-1063375904.html
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новости, каховка, херсонская область, днепр, владимир сальдо, вооруженные силы украины, обстрелы, обстрелы украины сегодня, мирные жители, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, раненые, спецоперация, терроризм
Новости, Каховка, Херсонская область, Днепр, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, обстрелы, обстрелы Украины сегодня, мирные жители, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, раненые, Спецоперация, терроризм

Пять мирных жителей получили ранения в результате украинского обстрела Каховки

11:33 25.05.2025 (обновлено: 11:35 25.05.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Украинские военные за сутки нанесли 40 ударов по городу Каховка в Херсонской области, пять человек получили ранения, сообщили журналистам в экстренных службах региона
Пять мирных жителей получили ранения в результате украинского обстрела Каховки в Херсонской области, в течение суток украинская артиллерия нанесла 40 ударов по населенным пунктам левого берега Днепра, сообщили в экстренных службах.
"Пять человек получили ранения в результате обстрела ВСУ в Каховке. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 24 удара из ствольной артиллерии. Еще 16 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", заявил представитель экстренных служб региона.
В Каховке враг целенаправленно ударил по гражданскому объекту — обыкновенной пилораме, ранения получили три мирных жителя, они госпитализированы в Каховскую ЦРБ, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
В Алешкинском округе пострадали два местных жителя, они были доставлены в больницу.
Сальдо уточнил, что кроме Каховки украинские военные обстреляли Алешки, Новую Каховку, Великую Лепетиху, Голую Пристань, Днепряны, Казачьи-Лагеря, Князе-Григорьевку и Новую Маячку.
Про новую массированную атаку БПЛА на российские регионы: "Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 110 украинских БПЛА" на сайте Украина.ру.
Коллаж: спецоперация на минувшей неделе - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
24 мая, 08:20
Спецоперация на минувшей неделе. Создание буферной зоны безопасности зависит от ситуации на линии фронтаВоенно-политическое руководство нашей страны неоднократно подчеркивало важность организации буферных зон в приграничных с Украиной регионах. Впервые о намерении создать "санитарную зону" на пограничье было заявлено в июне 2023 года.
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