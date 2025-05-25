Пять мирных жителей получили ранения в результате украинского обстрела Каховки
11:33 25.05.2025 (обновлено: 11:35 25.05.2025)
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
Украинские военные за сутки нанесли 40 ударов по городу Каховка в Херсонской области, пять человек получили ранения, сообщили журналистам в экстренных службах региона
Пять мирных жителей получили ранения в результате украинского обстрела Каховки в Херсонской области, в течение суток украинская артиллерия нанесла 40 ударов по населенным пунктам левого берега Днепра, сообщили в экстренных службах.
"Пять человек получили ранения в результате обстрела ВСУ в Каховке. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 24 удара из ствольной артиллерии. Еще 16 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", — заявил представитель экстренных служб региона.
В Каховке враг целенаправленно ударил по гражданскому объекту — обыкновенной пилораме, ранения получили три мирных жителя, они госпитализированы в Каховскую ЦРБ, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
В Алешкинском округе пострадали два местных жителя, они были доставлены в больницу.
Сальдо уточнил, что кроме Каховки украинские военные обстреляли Алешки, Новую Каховку, Великую Лепетиху, Голую Пристань, Днепряны, Казачьи-Лагеря, Князе-Григорьевку и Новую Маячку.
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