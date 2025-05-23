Так кто же заказал Андрея Портнова? - 23.05.2025 Украина.ру
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Так кто же заказал Андрея Портнова?
Так кто же заказал Андрея Портнова? - 23.05.2025 Украина.ру
Так кто же заказал Андрея Портнова?
В центре внимания общественности и обширного обсуждения в медиа, а также на экспертных площадках и среди обывателей̆ оказалась новость из Мадрида. Там был убит явно киллером и явно профессионалом Андрей Портнов.
2025-05-23T10:46
2025-05-23T11:00
украина
мадрид
киев
андрей портнов
петр порошенко
владимир зеленский
слуга народа
впк
вооруженные силы украины
мнения
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Видный украинский̆ юрист, а по совместительству экс первый заместитель руководителя администрации президента Януковича, куратор судебной системы и правоохранителей. А так же решала офиса Зеленского, все в тех же судебных вопросах. О чем говорят мало или вовсе просто об этом даже не знают. Тут нужно биографическое отступление. А в каком, собственно, смысле решала? А в таком - Андрей Портнов многие-многие годы был одним из самых видных кураторов украинской судебной системы, еще со времен, когда Тимошенко была премьером. Он - один из авторов Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он - многие годы учитель и наставник, или партнер для очень многих украинских судей. И, в принципе, действительно едва ли не самое влиятельное лицо украинской̆ судебной̆ системы. Был. Со всеми, что называется, вытекающими. И, вот, самое широкое обсуждение событий, произошедших в Мадриде, привело к возникновению целого ряда версий и идей насчет того, кто мог быть заказчиком этого наглого показательного убийства. Естественно, большая часть экспертов пошла по самой̆ простой, проторенной̆ дорожке и обвинила в этом убийстве киевский̆ режим. Ну, как бы на поверхности, да. Был советником Януковича, был замглавой администрации Януковича. Вот бандеровский режим и мстит своим оппонентам.При этом большинство экспертов или обсуждающих эту тему в СМИ, либо не знают вовсе, либо не помнят, что в 2019 году Андрей Портнов вернулся в Киев. При этом у него был тогда изрядный̆ конфликт с Порошенко, но при этом он смог позволить себе приехать в Киев, вернуться. С приходом новой власти, избранием Зеленского и нового парламента, где победили и образовали монобольшинство представители партии Зеленского "Слуга народа", Андрей Портнов оказался снова на коне. Он, в целом, избегал публичности. И продолжал, как говорят, догонять Порошенко. Ну и при этом тесно сошелся с Игорем Коломойским. Потом звезда Коломойского быстро закатилась, и по неофициальной, но абсолютно достоверной информации, Портнов имел к этому непосредственное отношение, потому что курировал для Зеленского и Ермака, тогда уже ставшего главою офиса Зеленского, а также для зама главы офиса Зеленского, курирующего всех силовиков Украины Татарова, как раз все судебные процессы против Игоря Коломойского и всех его бизнес-структур, а также его бизнес-партнеров. Вот вам первый человек с железным мотивом мести.А есть другая история. Давние, очень теплые, в кавычках, отношения с Порошенко, не завершились и до самого момента убийства Портнова. И по актуальной̆ информации, последний̆ год Портнов как раз для Татарова и Ермака занимался ровно тем, что опять курировал судебные процессы и тесно взаимодействовал с правоохранителями в вопросе Порошенко и его собственности. То есть речь на самом деле идет про частичную национализацию собственности Порошенко, а так же арест всех его активов. Свежая попытка Порошенко фиктивно развестись с женою провалилась, и этот провал в суде курировал как раз Портнов. Это решение суда состоялось буквально на днях. А потом произошла еще одна очень интересная история. Неделю с небольшим назад в Испании, был задержан очень важный̆ для Порошенко человек. Бывший замглавы Совета национальной̆ безопасности и обороны Украины Свинарчук. Большой был скандал в последний год президентства Порошенко, немало подкосивший рейтинги Порошенко тогда. Коррупционный, как вы понимаете, связанный с поставками вооружений ВСУ, и с работой украинского ВПК. И по имеющейся информации Портнов всю последнюю неделю тесно взаимодействовал с испанскими правоохранителями как раз по части того, чтобы раскрутить Свинарчука по максимуму. И, в конечном итоге, чтобы все закончилось его экстрадицией. А цель была и есть очень простая. Он должен дать показания на Порошенко и подтвердить факт измены Порошенко. Якобы именно действия Порошенко привели к неготовности украинской армии к войне. Так это или нет, разбираться будем когда-нибудь потом, но смысл в том, что для Порошенко резко ухудшилась ситуация. По имеющейся информации, реакция Порошенко была крайне категоричная. Мотив и еще какой.Этой же версии придерживаются и инсайдеры, что именно Порошенко или с меньшей̆ вероятностью Коломойский, дела по которому, кстати, тоже не прекращены, а появляются только новые и суды идут явно не в его пользу, могли быть теми самыми заказчиками убийства Портнова. Вообще Андрей Портнов многих людей, выражаясь бизнес-языком, кинул, начиная еще с нулевых и десятых, очень многих людей подвел. Но самые серьезные мотивы были у Порошенко и Коломойского. Больше того, был конфликт у Портнова и с ключевым партнером Порошенко, криминальным авторитетом Нариком. Сам Нарик давным-давно сидит в Вене. Там сейчас судят его сына за устроенный беспредел на улице Вены. И есть информация, что Портнов приложил и к этому делу руку, и общался с австрийскими правоохранителями. То есть у Порошенко и Нарика было с избытком мотивов для того, чтобы просто уже лично разобраться с этим человеком. Тем более, как верно заметили многие комментаторы, это было не просто убийство. Убить могли его в любой̆ другой локации. А тут при толпе народа в непростом для этого районе города на глазах у детей. Прямо скажем, показательная казнь. Очень по-мафиозному вся эта история выглядит.Ну, и никакой такой особый компромат на Зеленского Портнов не мог сделать достоянием общественности. В этом смысле Зеленский давно "тефлоновый". Это не мотив. Больше того, повторюсь, Портнов был ключевым консультантом Ермака, главы офиса, Серого кардинала нынешнего режима, и второго человека в офисе, Олега Татарова, курирующего всех силовиков Украины. Больше того, Портнов одно за другим получал судебные решения в украинских судах в свою пользу по искам к журналистам и медиа о защите чести и достоинства. Причем иски там касались каких-то публикаций 2015 - 20 года. То есть он брал и доводил эти дела до конца одно за другим. Он заводил их тогда, подавал иски очень давно, некоторым историям по 5-6-7 лет. И вот сейчас суды стройными рядами шли и принимали решения в пользу Портнова. Потому, что Портнов был до последнего момента важнейшей частью правоохранительного механизма украинского режима. Были люди его знающие и общавшиеся с ним до последнего времени, и они утверждают - Портнов был просто фанатом Зеленского, постоянно утверждал, что Зеленский все делает правильно, Зеленский молодец. Никаким пророссийским политиком Портнов давно не был. Никакие заявления о том, что он мог бы стать какой-то фигурой опасной для киевского режима, не имеют под собой никакой почвы. Нет, Портнов ни на что это не претендовал и не был угрозой̆ в этом смысле для киевского режима. И, повторюсь еще раз, никакой угрозы с точки зрения компромата против Зеленского и его окружения Портнов не представлял. Он был послушным, если не орудием, то послушным и верным партнером как раз Зеленского, Ермака и Татарова. И никаких причин убивать его у них не было. А вот у вышеназванных, в первую очередь Порошенко и Коломойского̆, мотивы были более чем серьезные.Портнов пал жертвой разборок в украинской политике на самом верху. И, конечно же, это связано и с предстоящими выборами, конечно же, это связано с тем, что киевский режим во главе с Зеленским, все больше превращается в загнанную в угол крысу. И Портнов как опасное оружие в руках Зеленского и Ермака, доставившее массу неприятностей крайне влиятельным и крайне опасным людям, таким как Порошенко, Коломойский или тот же Петровский (Нарик), был убит.Подробности об убийстве Андрея Портнова - в статье Павла Котова "Как обмен превратить в обман. Что не так с формулой "1000 на 1000""
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
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Михаил Павлив
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Михаил Павлив
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украина, мадрид, киев, андрей портнов, петр порошенко, владимир зеленский, слуга народа, впк, вооруженные силы украины, мнения
Украина, Мадрид, Киев, Андрей Портнов, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Слуга народа, ВПК, Вооруженные силы Украины, Мнения

Так кто же заказал Андрея Портнова?

10:46 23.05.2025 (обновлено: 11:00 23.05.2025)
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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В центре внимания общественности и обширного обсуждения в медиа, а также на экспертных площадках и среди обывателей̆ оказалась новость из Мадрида. Там был убит явно киллером и явно профессионалом Андрей Портнов.
Видный украинский̆ юрист, а по совместительству экс первый заместитель руководителя администрации президента Януковича, куратор судебной системы и правоохранителей. А так же решала офиса Зеленского, все в тех же судебных вопросах. О чем говорят мало или вовсе просто об этом даже не знают.
Тут нужно биографическое отступление. А в каком, собственно, смысле решала? А в таком - Андрей Портнов многие-многие годы был одним из самых видных кураторов украинской судебной системы, еще со времен, когда Тимошенко была премьером. Он - один из авторов Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он - многие годы учитель и наставник, или партнер для очень многих украинских судей. И, в принципе, действительно едва ли не самое влиятельное лицо украинской̆ судебной̆ системы. Был. Со всеми, что называется, вытекающими.

И, вот, самое широкое обсуждение событий, произошедших в Мадриде, привело к возникновению целого ряда версий и идей насчет того, кто мог быть заказчиком этого наглого показательного убийства. Естественно, большая часть экспертов пошла по самой̆ простой, проторенной̆ дорожке и обвинила в этом убийстве киевский̆ режим. Ну, как бы на поверхности, да. Был советником Януковича, был замглавой администрации Януковича. Вот бандеровский режим и мстит своим оппонентам.
При этом большинство экспертов или обсуждающих эту тему в СМИ, либо не знают вовсе, либо не помнят, что в 2019 году Андрей Портнов вернулся в Киев. При этом у него был тогда изрядный̆ конфликт с Порошенко, но при этом он смог позволить себе приехать в Киев, вернуться.
С приходом новой власти, избранием Зеленского и нового парламента, где победили и образовали монобольшинство представители партии Зеленского "Слуга народа", Андрей Портнов оказался снова на коне. Он, в целом, избегал публичности. И продолжал, как говорят, догонять Порошенко. Ну и при этом тесно сошелся с Игорем Коломойским. Потом звезда Коломойского быстро закатилась, и по неофициальной, но абсолютно достоверной информации, Портнов имел к этому непосредственное отношение, потому что курировал для Зеленского и Ермака, тогда уже ставшего главою офиса Зеленского, а также для зама главы офиса Зеленского, курирующего всех силовиков Украины Татарова, как раз все судебные процессы против Игоря Коломойского и всех его бизнес-структур, а также его бизнес-партнеров. Вот вам первый человек с железным мотивом мести.
А есть другая история. Давние, очень теплые, в кавычках, отношения с Порошенко, не завершились и до самого момента убийства Портнова. И по актуальной̆ информации, последний̆ год Портнов как раз для Татарова и Ермака занимался ровно тем, что опять курировал судебные процессы и тесно взаимодействовал с правоохранителями в вопросе Порошенко и его собственности. То есть речь на самом деле идет про частичную национализацию собственности Порошенко, а так же арест всех его активов. Свежая попытка Порошенко фиктивно развестись с женою провалилась, и этот провал в суде курировал как раз Портнов. Это решение суда состоялось буквально на днях. А потом произошла еще одна очень интересная история. Неделю с небольшим назад в Испании, был задержан очень важный̆ для Порошенко человек. Бывший замглавы Совета национальной̆ безопасности и обороны Украины Свинарчук.

Большой был скандал в последний год президентства Порошенко, немало подкосивший рейтинги Порошенко тогда. Коррупционный, как вы понимаете, связанный с поставками вооружений ВСУ, и с работой украинского ВПК. И по имеющейся информации Портнов всю последнюю неделю тесно взаимодействовал с испанскими правоохранителями как раз по части того, чтобы раскрутить Свинарчука по максимуму. И, в конечном итоге, чтобы все закончилось его экстрадицией. А цель была и есть очень простая. Он должен дать показания на Порошенко и подтвердить факт измены Порошенко. Якобы именно действия Порошенко привели к неготовности украинской армии к войне. Так это или нет, разбираться будем когда-нибудь потом, но смысл в том, что для Порошенко резко ухудшилась ситуация. По имеющейся информации, реакция Порошенко была крайне категоричная. Мотив и еще какой.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Этой же версии придерживаются и инсайдеры, что именно Порошенко или с меньшей̆ вероятностью Коломойский, дела по которому, кстати, тоже не прекращены, а появляются только новые и суды идут явно не в его пользу, могли быть теми самыми заказчиками убийства Портнова.

Вообще Андрей Портнов многих людей, выражаясь бизнес-языком, кинул, начиная еще с нулевых и десятых, очень многих людей подвел. Но самые серьезные мотивы были у Порошенко и Коломойского. Больше того, был конфликт у Портнова и с ключевым партнером Порошенко, криминальным авторитетом Нариком. Сам Нарик давным-давно сидит в Вене. Там сейчас судят его сына за устроенный беспредел на улице Вены. И есть информация, что Портнов приложил и к этому делу руку, и общался с австрийскими правоохранителями. То есть у Порошенко и Нарика было с избытком мотивов для того, чтобы просто уже лично разобраться с этим человеком. Тем более, как верно заметили многие комментаторы, это было не просто убийство. Убить могли его в любой̆ другой локации. А тут при толпе народа в непростом для этого районе города на глазах у детей. Прямо скажем, показательная казнь. Очень по-мафиозному вся эта история выглядит.
Ну, и никакой такой особый компромат на Зеленского Портнов не мог сделать достоянием общественности. В этом смысле Зеленский давно "тефлоновый". Это не мотив. Больше того, повторюсь, Портнов был ключевым консультантом Ермака, главы офиса, Серого кардинала нынешнего режима, и второго человека в офисе, Олега Татарова, курирующего всех силовиков Украины.
Больше того, Портнов одно за другим получал судебные решения в украинских судах в свою пользу по искам к журналистам и медиа о защите чести и достоинства. Причем иски там касались каких-то публикаций 2015 - 20 года. То есть он брал и доводил эти дела до конца одно за другим. Он заводил их тогда, подавал иски очень давно, некоторым историям по 5-6-7 лет. И вот сейчас суды стройными рядами шли и принимали решения в пользу Портнова. Потому, что Портнов был до последнего момента важнейшей частью правоохранительного механизма украинского режима.
Были люди его знающие и общавшиеся с ним до последнего времени, и они утверждают - Портнов был просто фанатом Зеленского, постоянно утверждал, что Зеленский все делает правильно, Зеленский молодец. Никаким пророссийским политиком Портнов давно не был. Никакие заявления о том, что он мог бы стать какой-то фигурой опасной для киевского режима, не имеют под собой никакой почвы. Нет, Портнов ни на что это не претендовал и не был угрозой̆ в этом смысле для киевского режима. И, повторюсь еще раз, никакой угрозы с точки зрения компромата против Зеленского и его окружения Портнов не представлял. Он был послушным, если не орудием, то послушным и верным партнером как раз Зеленского, Ермака и Татарова. И никаких причин убивать его у них не было. А вот у вышеназванных, в первую очередь Порошенко и Коломойского̆, мотивы были более чем серьезные.
Портнов пал жертвой разборок в украинской политике на самом верху. И, конечно же, это связано и с предстоящими выборами, конечно же, это связано с тем, что киевский режим во главе с Зеленским, все больше превращается в загнанную в угол крысу. И Портнов как опасное оружие в руках Зеленского и Ермака, доставившее массу неприятностей крайне влиятельным и крайне опасным людям, таким как Порошенко, Коломойский или тот же Петровский (Нарик), был убит.
Подробности об убийстве Андрея Портнова - в статье Павла Котова "Как обмен превратить в обман. Что не так с формулой "1000 на 1000""
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УкраинаМадридКиевАндрей ПортновПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийСлуга народаВПКВооруженные силы УкраиныМнения
 
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