https://ukraina.ru/20250523/tak-kto-zhe-zakazal-andreya-portnova-1063350397.html

Так кто же заказал Андрея Портнова?

Так кто же заказал Андрея Портнова? - 23.05.2025 Украина.ру

Так кто же заказал Андрея Портнова?

В центре внимания общественности и обширного обсуждения в медиа, а также на экспертных площадках и среди обывателей̆ оказалась новость из Мадрида. Там был убит явно киллером и явно профессионалом Андрей Портнов.

2025-05-23T10:46

2025-05-23T10:46

2025-05-23T11:00

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киев

андрей портнов

петр порошенко

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мнения

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Видный украинский̆ юрист, а по совместительству экс первый заместитель руководителя администрации президента Януковича, куратор судебной системы и правоохранителей. А так же решала офиса Зеленского, все в тех же судебных вопросах. О чем говорят мало или вовсе просто об этом даже не знают. Тут нужно биографическое отступление. А в каком, собственно, смысле решала? А в таком - Андрей Портнов многие-многие годы был одним из самых видных кураторов украинской судебной системы, еще со времен, когда Тимошенко была премьером. Он - один из авторов Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он - многие годы учитель и наставник, или партнер для очень многих украинских судей. И, в принципе, действительно едва ли не самое влиятельное лицо украинской̆ судебной̆ системы. Был. Со всеми, что называется, вытекающими. И, вот, самое широкое обсуждение событий, произошедших в Мадриде, привело к возникновению целого ряда версий и идей насчет того, кто мог быть заказчиком этого наглого показательного убийства. Естественно, большая часть экспертов пошла по самой̆ простой, проторенной̆ дорожке и обвинила в этом убийстве киевский̆ режим. Ну, как бы на поверхности, да. Был советником Януковича, был замглавой администрации Януковича. Вот бандеровский режим и мстит своим оппонентам.При этом большинство экспертов или обсуждающих эту тему в СМИ, либо не знают вовсе, либо не помнят, что в 2019 году Андрей Портнов вернулся в Киев. При этом у него был тогда изрядный̆ конфликт с Порошенко, но при этом он смог позволить себе приехать в Киев, вернуться. С приходом новой власти, избранием Зеленского и нового парламента, где победили и образовали монобольшинство представители партии Зеленского "Слуга народа", Андрей Портнов оказался снова на коне. Он, в целом, избегал публичности. И продолжал, как говорят, догонять Порошенко. Ну и при этом тесно сошелся с Игорем Коломойским. Потом звезда Коломойского быстро закатилась, и по неофициальной, но абсолютно достоверной информации, Портнов имел к этому непосредственное отношение, потому что курировал для Зеленского и Ермака, тогда уже ставшего главою офиса Зеленского, а также для зама главы офиса Зеленского, курирующего всех силовиков Украины Татарова, как раз все судебные процессы против Игоря Коломойского и всех его бизнес-структур, а также его бизнес-партнеров. Вот вам первый человек с железным мотивом мести.А есть другая история. Давние, очень теплые, в кавычках, отношения с Порошенко, не завершились и до самого момента убийства Портнова. И по актуальной̆ информации, последний̆ год Портнов как раз для Татарова и Ермака занимался ровно тем, что опять курировал судебные процессы и тесно взаимодействовал с правоохранителями в вопросе Порошенко и его собственности. То есть речь на самом деле идет про частичную национализацию собственности Порошенко, а так же арест всех его активов. Свежая попытка Порошенко фиктивно развестись с женою провалилась, и этот провал в суде курировал как раз Портнов. Это решение суда состоялось буквально на днях. А потом произошла еще одна очень интересная история. Неделю с небольшим назад в Испании, был задержан очень важный̆ для Порошенко человек. Бывший замглавы Совета национальной̆ безопасности и обороны Украины Свинарчук. Большой был скандал в последний год президентства Порошенко, немало подкосивший рейтинги Порошенко тогда. Коррупционный, как вы понимаете, связанный с поставками вооружений ВСУ, и с работой украинского ВПК. И по имеющейся информации Портнов всю последнюю неделю тесно взаимодействовал с испанскими правоохранителями как раз по части того, чтобы раскрутить Свинарчука по максимуму. И, в конечном итоге, чтобы все закончилось его экстрадицией. А цель была и есть очень простая. Он должен дать показания на Порошенко и подтвердить факт измены Порошенко. Якобы именно действия Порошенко привели к неготовности украинской армии к войне. Так это или нет, разбираться будем когда-нибудь потом, но смысл в том, что для Порошенко резко ухудшилась ситуация. По имеющейся информации, реакция Порошенко была крайне категоричная. Мотив и еще какой.Этой же версии придерживаются и инсайдеры, что именно Порошенко или с меньшей̆ вероятностью Коломойский, дела по которому, кстати, тоже не прекращены, а появляются только новые и суды идут явно не в его пользу, могли быть теми самыми заказчиками убийства Портнова. Вообще Андрей Портнов многих людей, выражаясь бизнес-языком, кинул, начиная еще с нулевых и десятых, очень многих людей подвел. Но самые серьезные мотивы были у Порошенко и Коломойского. Больше того, был конфликт у Портнова и с ключевым партнером Порошенко, криминальным авторитетом Нариком. Сам Нарик давным-давно сидит в Вене. Там сейчас судят его сына за устроенный беспредел на улице Вены. И есть информация, что Портнов приложил и к этому делу руку, и общался с австрийскими правоохранителями. То есть у Порошенко и Нарика было с избытком мотивов для того, чтобы просто уже лично разобраться с этим человеком. Тем более, как верно заметили многие комментаторы, это было не просто убийство. Убить могли его в любой̆ другой локации. А тут при толпе народа в непростом для этого районе города на глазах у детей. Прямо скажем, показательная казнь. Очень по-мафиозному вся эта история выглядит.Ну, и никакой такой особый компромат на Зеленского Портнов не мог сделать достоянием общественности. В этом смысле Зеленский давно "тефлоновый". Это не мотив. Больше того, повторюсь, Портнов был ключевым консультантом Ермака, главы офиса, Серого кардинала нынешнего режима, и второго человека в офисе, Олега Татарова, курирующего всех силовиков Украины. Больше того, Портнов одно за другим получал судебные решения в украинских судах в свою пользу по искам к журналистам и медиа о защите чести и достоинства. Причем иски там касались каких-то публикаций 2015 - 20 года. То есть он брал и доводил эти дела до конца одно за другим. Он заводил их тогда, подавал иски очень давно, некоторым историям по 5-6-7 лет. И вот сейчас суды стройными рядами шли и принимали решения в пользу Портнова. Потому, что Портнов был до последнего момента важнейшей частью правоохранительного механизма украинского режима. Были люди его знающие и общавшиеся с ним до последнего времени, и они утверждают - Портнов был просто фанатом Зеленского, постоянно утверждал, что Зеленский все делает правильно, Зеленский молодец. Никаким пророссийским политиком Портнов давно не был. Никакие заявления о том, что он мог бы стать какой-то фигурой опасной для киевского режима, не имеют под собой никакой почвы. Нет, Портнов ни на что это не претендовал и не был угрозой̆ в этом смысле для киевского режима. И, повторюсь еще раз, никакой угрозы с точки зрения компромата против Зеленского и его окружения Портнов не представлял. Он был послушным, если не орудием, то послушным и верным партнером как раз Зеленского, Ермака и Татарова. И никаких причин убивать его у них не было. А вот у вышеназванных, в первую очередь Порошенко и Коломойского̆, мотивы были более чем серьезные.Портнов пал жертвой разборок в украинской политике на самом верху. И, конечно же, это связано и с предстоящими выборами, конечно же, это связано с тем, что киевский режим во главе с Зеленским, все больше превращается в загнанную в угол крысу. И Портнов как опасное оружие в руках Зеленского и Ермака, доставившее массу неприятностей крайне влиятельным и крайне опасным людям, таким как Порошенко, Коломойский или тот же Петровский (Нарик), был убит.Подробности об убийстве Андрея Портнова - в статье Павла Котова "Как обмен превратить в обман. Что не так с формулой "1000 на 1000""

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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украина, мадрид, киев, андрей портнов, петр порошенко, владимир зеленский, слуга народа, впк, вооруженные силы украины, мнения