https://ukraina.ru/20250523/1063331660.html

Владимир Носков: Россия изолирует поле боя и займет три высоты, чтобы развалить оборону ВСУ в Донбассе

Владимир Носков: Россия изолирует поле боя и займет три высоты, чтобы развалить оборону ВСУ в Донбассе - 23.05.2025 Украина.ру

Владимир Носков: Россия изолирует поле боя и займет три высоты, чтобы развалить оборону ВСУ в Донбассе

России на СВО удается накапливать на стратегически важных направлениях численное превосходство, которое позволяет воевать по учебникам из Генштаба. У нее есть все шансы на успех в ходе летней кампании, считает Владимир Носков – директор Института изучения истории Донбасса, который хорошо знает места боевых действий и плотно общается с бойцами

2025-05-23T07:00

2025-05-23T07:00

2025-05-23T07:00

интервью

донбасс

россия

константиновка

вооруженные силы украины

генштаб

сво

дроны

мобилизация

всу

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее в телеграм-каналах появилась информация, что армия России стала наносить удары по мостам через реку Казённый Торец в районе Шахово. Этот населенный пункт находится аккурат между Добропольем и Дружковкой, до которого нашим войскам после взятия Новой Полтавки за трассой "Красноармейск-Константиновка" осталось пройти не так много.- Владимир, можно ли сказать, что если мы займем эти рубежи, то обрушим всю логистику ВСУ в Донбассе, после чего им придется отступать из намечающихся котлов?- Это звучит слишком оптимистично. Все-таки Донбасс, будучи густонаселенным регионом еще с советских времен, имеет развитую дорожную сеть, большая часть которой в той или иной степени сохранности асфальтирована. Украина всегда сможет найти альтернативные логистические маршруты. Кроме того, сейчас в Донецке последняя дождливая неделя. На следующей неделе температура поднимется до 28 градусов. Скоро все это просохнет, и противник сможет использовать для снабжения даже дороги в полях.Тем не менее, наши БПЛА увеличили свою географию воздействия. Украинские ресурсы с удивлением публикуют фотографии наших новых ланцетоподобных дронов, которые вроде бы оснащены уже не электромеханическим, а бензиновым двигателем, что увеличивает их дальность. Для них это тревожный звонок.Поскольку ВСУ не смогут все сразу прикрыть РЭБом, эффективность изоляции поля боя с нашей стороны будет возрастать.Что касается перспектив освобождения Донбасса, то в составе группировки "Центр" мелькают все больше подразделений, которые ранее были у "днепрян", "южан" и "восточников". То есть именно "Центр" будет наносить решающий удар в ходе этой летней кампании. Вопрос в том, хватит ли у нас сил для продвижения и закрепления на сопутствующей глубине.- Куда же мы будем наступать из района Новой Полтавки (Минобороны РФ официально подтвердило ее освобождение): на Красноармейск (Покровск), на Константиновку или прямо на север в сторону Харьковской области?- Естественно, будем наступать там, где противник слабее.Наверняка мы увидим формирование выступа между Красноармейском и Дружковкой в районе Золотого Колодезя. Это позволит нам нависать над двумя ключевыми украинскими коммуникациями и заставит противника теряться в догадках, куда же будет нанесен наш основной удар. А, может быть, у нас хватит сил нанести удар сразу в двух-трех направлениях. Это было бы очень красиво.Судя по тому, как началось срезание выступа в районе Зари, мы нащупали слабое место на стыке двух украинских группировок. Одна отвечала за оборону Красноармейской агломерации, другая – района Константиновки. Так вот Константиновский сектор у противника гораздо слабее.Во-первых, ВСУ там измотаны боями за Дзержинск, которые начались в июле 2024 года. То, что мы начали эту операцию, вызвало у киевского режима нервозность, из-за чего он был вынужден интенсивно перебрасывать туда войска. Большая часть этой "гвардии наступу" из числа мобилизованных полицейских были брошены затыкать наш прорыв. И освобождение Дзержинска длилось так долго именно потому, что нам приходилось наступать на численно превосходящего противника, который к тому же контратаковал. Тем не менее, эти огромные украинские силы сейчас потрепаны.Во-вторых, Константиновский сектор ВСУ отвечает еще и за оборону Часов Яра. И сейчас он оказывается в трех наших тисках наступления. Если раньше противнику с переменным успехом удавалось задерживать наше наступление на двух участках, не факт, что он выдержит наше наступление на трех участках. Тем более, уже нависает угроза над основной линии снабжения Константиновки через Дружковку на трассе Н-20.Повторюсь, все это будет нервировать противника. Для купирования этой угрозы ему потребуются резервы, а их нет. Да, ВСУ нарыли там много опорных пунктов, но на них сидит мало людей. Мои товарищи, которые там воюют, рассказывали, что в первом опорнике возле Новой Полтавки вообще никого не было.Хотите, поделюсь с вами инсайдовским инсайдом? В Красноармейске, чтобы хоть как-то закрыть "шахматку" в своих подразделениях, не ТЦК, а сами украинские военнослужащие насильно мобилизуют местных мужчин, которые оттуда там еще остаются. Вы же понимаете, что те, кто не уехал, либо ждут нас, либо не могут выбраться из города по серьезным проблемам, и воевать совсем не хотят. К тому же, если у человека, который прошел через ТЦКшный автобус, есть хоть какое-то время на подготовку, то местных жителей сразу бросают в пустующие опорники. Эффективность такого подразделения – это грустное зрелище.Да, ВСУ пытаются компенсировать это дронами. Но у нас война меняется каждые три месяца, и сейчас пошел цикл снижения эффективности дронов, хотя зимой для нас это было большой проблемой.- В каком смысле?- В группировке "Центр" прошла системная работа по внедрению дробовиков и соответствующей подготовке личного состава. Это резко снизило потери штурмующих групп от дронов. Телеграм-каналы украинских беспилотных соединений сейчас в основном публикуют видео, где они атакуют нашу ближнюю логистику, потому что там сложнее применить дробовики, хуже обученные военнослужащие и можно организовать засаду.То есть сейчас дроны перестают выполнять функции легких ракет и противотанковых комплексов. Они становятся подвижным барражирующим минным полем. И бороться с дистанционным минированием с помощью беспилотников пока не можем ни мы, ни противник. Это крайне неприятное явление текущего этапа СВО.При этом у нас в войсках появляется целый ряд новых моделей дронов. Причем не в экспериментальных, а в товарных количествах. Я имею в виду "КВН", новую версию "Упыря" и модернизированный "Ланцет".Кстати, некоторое время назад из медийного пространства исчезли кадры, как наши "Ланцеты" поражают украинскую технику. Видимо, это было связано с тем, что противник начал использовать израильские антидроновые радары и дроны-перехватчики. А теперь мы опять наблюдаем резкое увеличение использования "Ланцетов" и ланцетоподобных дронов, о которых я упоминал в начале беседы."Молния-2" у нас появилась, которая стала более точной и легче управляемой. Теперь ее могут запускать даже не самые опытные пилоты. Это позволяет масштабировать ее применение. А беспилотник, который несет противотанковую мину ТМ-62 – это солидный аргумент и страшная вещь.Опыт сражений за Суджу в плане изоляции поля боя у нас отработан и будет переноситься на другие участки. Об этом свидетельствует назначение Валерия Солодчука на должность командующего группировкой "Центр", который переехал в Донбасс из Курской области. "Центр" всегда впитывал самые передовые отечественные разработки в области БПЛА и опытные расчеты.Еще одно наблюдение. Ребята на "передке" отмечают, что сейчас снова снизилась активность вражеской артиллерии. Либо у ВСУ опять дефицит снарядов, либо наша контрбатарейная борьба заставила их отодвинуться.И последнее. Нам удается накапливать на стратегически важных направлениях определенное численное превосходство, которое позволяет воевать по учебникам из Генштаба: формировать эшелоны наступления, планировать темпы продвижения, ставить серьезные цели. Уже нет ситуации, которая была еще полтора года назад: идите туда, где можете пройти.Короче говоря, сейчас возможен перелом боевых действий в нашу пользу и на тактическом, и на оперативном уровне.- В каком плане "численное превосходство"? Сейчас, у кого ни спроси, все говорят, что группы из четырех человек дерутся за избушку лесника.- Я имею в виду не конкретную избушку лесника, где идет продвижение, а общее число задействованных сил на 50-100 километровом участке фронта. Мы научились создавать общее численное превосходство. Можем ротировать эти мелкие штурмовые группы и группы закрепления. Люди могут хоть как-то отдохнуть.Что касается группы из четырех человек, которые куда-то пошли и штурманули, то мой товарищ смешно и грустно охарактеризовал сражение за Дзержинск: "Битва инвалидов против скуфов". "Скуфы" – это украинцы, потому что с их стороны воевали мужики, которым было сильно за 50. "Инвалиды" – это наши, потому что после полугодового беспрерывного наступления у ребят возникли проблемы с опорно-двигательным аппаратом из-за бесконечного ношения бронежилетов. Хромая, с разбитыми коленями, они шли вперед.Вообще это серьезная проблема. Сейчас основной причиной выбытия личного состава из наших подразделений являются даже не ранения, а серьезные проблемы со здоровьем. Когда 35-40 летние мужики носят на себе 30-килограммовое снаряжение и прыгают в нем с бронетехники на твердый грунт, сами понимаете, как на это реагирует организм.Знаете, в инструкции Бундесвера к каске "Шуберт-2000" сказано, что военнослужащему нельзя непрерывно носить ее больше двух часов. Понятно, что это касается мирного времени, но об этом надо помнить, потому что боец рискует получить серьезные проблемы с шейным отделом позвоночника.СВО поставила много задач перед проектировщиками военного снаряжения. Оно должно быть более эргономичным.- То есть когда вы говорили: "Надеюсь, у нас хватит сил продвинуться и закрепиться", вы имели в виду усталость личного состава?- Да. У стратегии России на СВО есть и плюсы, и минусы. Не уходя в глубокие мобилизационные ритмы жизни страны, мы позволяем обществу легко переносить тяжелую войну. Но из-за этого использование личного состава зачастую идет чрезмерными темпами. Люди стираются в плане здоровья. В дальнейшем это может стать для нас проблемой.- Когда станет понятно, что нам с вами тоже надо будет на идти фронт?- При двух условиях. Если на территории Украины не дай бог появятся военнослужащие европейских стран и если киевский режим все же нанесет нам крупное военное поражение, наскребя по сусекам достаточно сил и устроив второе харьковское наступление осени 2022 года. Это может повлечь вторую волну мобилизации. Не думаю, что это произойдет. Но мы должны уважать возможности противника сделать нам очень больно.Другое дело, мобилизация чего и как?Мобилизацию для формирования новых частей и соединений мы себе сейчас позволить не можем. И не потому, что нет людей и техники, а потому что не хватает офицерского состава в высшем командном звене, чтобы новыми соединениями управлять.В свое время Шойгу анонсировал создание новых армий и переформирование действующих бригад в дивизии, но с тех пор у нас не было сформировано много новых штабов. Может быть, меня кто-то опровергнет, но, по моей информации, ситуация выглядит именно так.- Украина сейчас тоже сталкивается с серьезной нехваткой офицерского состава любого звена, учитывая, что за последнее время мы неплохо пристрелялись по полигонам в Новомосковске и Шостке.- Безусловно. И на этом фоне выглядит безумием игра Украины в перманентную мобилизацию и формирование бригад 160-й серии вместо того, чтобы направлять наличные ресурсы на укрепление опытных и матерых подразделений. Даже подбитая техника после ремонта у них не возвращается в свои родные бригады, а идет на формирование новых частей.Может быть, это связано с тем, что киевскому режиму нужно посадить на зарплату много нужных людей и обеспечить комфортные условия пребывания в реестровом казачестве, дав каждому пану полковнику по бригаде, чтобы они не думали свергать Зеленского. Как бы там ни было, для нас это выгодно. Пусть хоть 200-й серии бригады формируют.Кстати, не надо забывать еще и об украинской коррупции. Когда был скандал с бригадой "Анна Киевской" и они с удивлением обнаружили пропажу людей, мне кажется, что все всё знали. Эта бригада просто была отстойником для "мертвых душ", потому что официальная статистика дезертиров и тех, кто одумался и вернулся, не внушает доверия.То есть украинская армия сейчас сталкивается с тем, с тем столкнулись мы в начале СВО, когда из-за манипуляций с данными о личном составе, которым занимались офицеры на среднем уровне, формировали у командования ложные представления о боеспособности подразделений. А потом выяснялось, что на участке наступления мощной украинской группировки находился самарский СОБР и две роты луганских мобилизованных.Надеюсь, с противником случится то же самое, потому что теорию про "один народ" еще никто не отменял (смеется).- Вернемся к стрелочкам на карте. Какие задачи нам надо выполнить на второстепенных направлениях, чтобы мы могли эффективно наступать в центральном Донбассе?- Для меня было непонятно, почему мы остановили продвижение из района Орехово-Васильевки (прямая дорога между Артемовском и Славянском). Да, там есть неприятные высоты возле Миньковки, но занимать высоты в районе Клебан-Быкского водохранилища гораздо сложнее. Возможно, мы проводим подготовительные мероприятия, чтобы наступать в том числе и там.- Разве не опасно штурмовать Славянск в лоб?- У Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки есть интересная особенность – все эти четыре города находятся в низинах и окружены господствующими высотами. Если мы возьмем Т-образный перекресток на въезде в Константиновку рядом с Клебан-Быком, гору Карачун и микрорайон "Химик" в Славянске, то развалим всю оборону ВСУ в этой агломерации.Что касается Славянска, то он хорошо укреплен, но не является главным вражеским бастионом. Главный бастион – это Краматорск, потому что там аэродром и два крупных завода с подземными сооружениями.Славянск удобен для обороны тем, что там полно многоэтажной застройки и он с трех сторон окружен водными преградами. Но если вспомнить конфликт 2014-2015 годов, то когда украинцы ограниченными силами заняли высоты, славянскому гарнизону ополченцев с каждым днем становилось все грустнее и грустнее, потому что противник методично затягивал эту удавку.Перспективы обороны Константиновки я вообще не очень хорошо представляю, учитывая, что большая часть города представлена в виде частного сектора, а значительную часть промышленных объектов и школ, где можно было бы разместить личный состав (роту или батальон), мы повыбивали.Резюмирую. В ходе летней кампании ВС РФ будут концентрироваться на поиске слабых мест в районе Славянско-Краматорско-Дружковско-Константиновской дуги. Будем наступать там, где удается. Одновременно с этим мы видим, что группировка "Восток", из которой часто изымают силы в пользу "Центра", тоже пытается сделать противнику больно и прорваться в глубину. И потом, после курской операции из сводок с фронта исчезли главные действующие лица – подразделения ВДВ и морской пехоты. Где они появятся после восстановления – тоже вопрос открытым.И, может быть, нас ждет новое наступление на Харьков, чтобы еще больше растянуть силы Украины.О других аспектах СВО - в интервью Романа Алехина: После удара ВС РФ по полигону в Шостке каждый следующий штурм ВСУ станет еще более "мясным"

https://ukraina.ru/20250520/1063260916.html

https://ukraina.ru/20250521/1063279893.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

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