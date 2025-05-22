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Главное за ночь 22 мая

Главное за ночь 22 мая - 22.05.2025 Украина.ру

Главное за ночь 22 мая

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что система ПВО отразила уже 10-ю волну атаки БПЛА на регион. Также он информировал, что в Туле беспилотник... Украина.ру, 22.05.2025

2025-05-22T08:06

2025-05-22T08:06

2025-05-22T08:06

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Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что система ПВО отразила уже 10-ю волну атаки БПЛА на регион. Также он информировал, что в Туле беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома, кроме того, обломками в городе повредило ещё несколько жилых и нежилых зданий.Три беспилотника уничтожено в Гагаринском районе Смоленской области — об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.ВС РФ отразили контратаку ВСУ у села Загрызово в Харьковской области, в результате противник потерял около 40 человек и танк, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.В аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. Также сняты ограничения на работу аэропорта Владимира.Об успехах ВС РФ - в материале ВСУ бьют тревогу: Угольный о перспективах продвижения ВС РФ между Мирноградом и Константиновкой на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, внуково, росавиация