Главное за ночь 22 мая
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что система ПВО отразила уже 10-ю волну атаки БПЛА на регион. Также он информировал, что в Туле беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома, кроме того, обломками в городе повредило ещё несколько жилых и нежилых зданий.
Три беспилотника уничтожено в Гагаринском районе Смоленской области — об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
ВС РФ отразили контратаку ВСУ у села Загрызово в Харьковской области, в результате противник потерял около 40 человек и танк, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
В аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. Также сняты ограничения на работу аэропорта Владимира.
Об успехах ВС РФ - в материале ВСУ бьют тревогу: Угольный о перспективах продвижения ВС РФ между Мирноградом и Константиновкой на сайте Украина.ру.
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