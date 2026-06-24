https://ukraina.ru/20260624/meduza-v-nebe-pilot-f-15-raskryl-sekret-iranskikh-bespilotnikov-1080569101.html

"Медуза" в небе: пилот F-15 раскрыл секрет иранских беспилотников

"Медуза" в небе: пилот F-15 раскрыл секрет иранских беспилотников - 24.06.2026 Украина.ру

"Медуза" в небе: пилот F-15 раскрыл секрет иранских беспилотников

Спасенный пилот американского истребителя F-15, сбитого над Ираном в апреле, сообщил на допросе, что перед катапультированием наблюдал группу иранских беспилотников, действовавших как единая система. Об этом написали российские издания

2026-06-24T11:00

2026-06-24T11:00

2026-06-24T11:03

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По данным CNN, это вызвало дискуссию в разведсообществе США о возможном наличии у Тегерана технологии "роя дронов".По словам летчика, дроны двигались синхронно, сохраняя формацию, напоминающую медузу: "меньшие аппараты — под большими, как ноги". Источники телеканала отмечают, что единой оценки пока нет, учитывая сотрясение мозга, полученное пилотом при крушении.Ранее американская разведка не располагала сведениями о подобных возможностях Ирана. При этом собеседники CNN указывают, что Россия и Китай, как полагают, уже обладают аналогичными технологиями, а спецслужбы фиксировали признаки сотрудничества Тегерана с Москвой и Пекином в этой сфере.Технологии роевого управления БПЛА исследуются более чем в десяти странах. В середине апреля о разработке группового применения ударных дронов на основе Supercam объявил "Ростех", а в конце марта США сообщили о системе "Занавес" для защиты от атак БПЛА. Ранее Германия провела испытания собственной групповой системы HX-2.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июня.

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