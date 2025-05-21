Стало известно, что Путин ответил на предложение присоединить Сумы к России
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Президент РФ Владимир Путин отреагировал на прозвучавшее на встрече с главами муниципалитетов в Курской области предложение сделать Сумы российскими шуткой. Об этом 21 мая написало агентство РИА Новости
Отмечается, что глава Глушковского района Павел Золотарев обратился к президенту РФ с просьбой создать буферную зону в районе Курской области. Он посетовал, что не может добраться до своего района из-за дронов.
"Все равно нужно отгонять немножко подальше", — уточнил Золотарев, после чего Путин спросил, на сколько километров это нужно делать.
"Сумы должны быть нашими. Мы не можем жить, как на полуострове. Нас должно быть побольше. Хотя бы Сумы. Я думаю так. И с вами, как с главнокомандующим, мы победим", — заявил Золотарев, отвечая российскому лидеру.
"Поэтому [врио губернатора Хинштейна] Александра Евсеевича и выбрали. Он тоже так хочет — все побольше", — иронично сказал Путин.
Золотарев поблагодарил за назначение "пробивного" врио губернатора области.
Во вторник, 21 мая, Путин посетил Курскую область — впервые с момента полного освобождения региона. В столице области глава государства провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области в городе Курчатов и посетил строящуюся Курскую АЭС-2.
По результатам визита лидер страны констатировал, что хотя противник и не оставляет попыток двигаться в сторону границы РФ, Россия достигнет всех целей благодаря сплоченности граждан.
Отдельного внимания главы государства удостоилась тема уничтожения памятников Великой Отечественной войны руками солдат ВСУ. Это дает все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма, подчеркнул Путин.
"Понятно, с кем мы воюем: если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны, понятно, это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма, что же еще то... Даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть", - отметил глава РФ.
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