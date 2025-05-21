https://ukraina.ru/20250521/rossiya-predlagaet-ssha-sovmestnye-proekty-v-arktike-no-ne-vse-tak-prosto-1063274038.html

Россия предлагает США совместные проекты в Арктике. Но не все так просто

Россия предлагает США совместные проекты в Арктике. Но не все так просто - 21.05.2025 Украина.ру

Россия предлагает США совместные проекты в Арктике. Но не все так просто

Россия и США могли бы работать над совместными проектами в Арктике, заявил глава Минвостокразвития России. В американских аналитических центрах приветствуют окно возможностей, но указывают на серьезное ограничение - санкционную политику США и ЕС против РФ

2025-05-21T04:17

2025-05-21T04:17

2025-05-21T04:25

эксклюзив

россия

сша

арктика

дональд трамп

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пентагон

нато

ес

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Россия и США могли бы работать над совместными проектами в Арктике, заявил в интервью РБК сразу после телефонных переговоров президентов России и США глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По его словам, арктический регион богат полезными ископаемыми, потенциал для сотрудничества прорисовывается в разных сферах. Как утверждает чиновник, это могла бы быть добыча и транспортировка углеводородов, удобрений, цветных, драгоценных и редкоземельных металлов, а также природного газа."Исторически монетизация газа — это была всегда либо экспортная труба, либо внутренний рынок. Но в последние пару лет пришло осознание того, что газ — это энергия. А в мире сегодня самый большой и растущий дефицит — это спрос на энергию для вычислений, то есть для развития искусственного интеллекта, технологий блокчейна", - сказал он. Таким образом Чекунов объяснил о каком экономическом сотрудничестве между Россией и США может идти речь, о чем говорили Путин и Трамп при свлоем последнем телефонном контакте. При возобновлении сотрудничества Россия должна держать в уме конкуренцию и не повторять ошибок прошлого. То есть, сотрудничать таким образом, чтобы был и трансфер технологий, и сохранения российского контроля над активами.Одним из механизмов такой работы может стать Арктический инвестиционный фонд, вопросы формирования которого правительство РФ должно рассмотреть в ближайшие дни - до 1 июня 2025 года. В Минвостокразвития перспективными считают проекты переработки природного газа в химические элементы и поставку их на мировой рынок."Нельзя сказать, что уже сейчас есть целая толпа иностранных инвесторов, которые хотят в него вкладываться. Сейчас идет подготовительный этап для работы фонда. Он будет основан на принципах соинвестирования, и безусловно, мы будем предлагать проекты, в которые могут быть приглашены иностранные инвесторы", - сказал он.Однако можно сказать о том, что России есть, что предложить США, как и другим арктическим государствам. Участие России в деятельности межправительственного Арктического совета частично возобновилась после почти трехлетней заморозки только в январе 2025 года. До 2027 года председательствовать в Совете будет Дания. А для Дании в свете притязаний Дональда Трампа на Гренландию важно то, как будут развиваться отношения и с США, и с Россией."Особенно важно, чтобы другие государства-члены были едины. Только таким образом мы можем гарантировать, что Арктический совет продолжит свое существование, чтобы региональные экологические проблемы и устойчивое развитие не были омрачены военным грохотом и соперничеством великих держав", - пишут в статье "Арктический совет в тени геополитики" сотрудник Датской академии обороны Марк Якобсен и норвежского Института Фритьофа Нансена Свейн Роттем.По мнению ученых, у жителей Крайнего Севера общая и неизбежная судьба. С Россией в настоящее время им (норвежцам и датчанам) политически сложно сотрудничать. А подход Трампа к Гренландии и опыт его первого президентского срока в Арктике "представляют негативное свидетельство того, какие последствия это может иметь для регионального сотрудничества". На датском председателе лежит чрезвычайная ответственность по сохранению и укреплению Арктического совета, считают они.В 2009 году Геологическая служба США подсчитала: в Арктике находятся 13% неразведанных мировых запасов нефти и 30% мировых запасов природного газа. Эта новость повысила мировой интерес к региону. Это произошло после того, как Россия первой во всем мире спустила подводные аппараты в точке Северного полюса в 2007 году, а на дне Северного ледовитого океана (4 261 метр) установили государственный флаг РФ. Тон сотрудничества сменился на тон конкуренции - на Западе это восприняли как претензию на всю Арктику.В 2022 году в США приняли национальную стратегию по Арктическому региону. Этот документ сдвинул политику Штатов, и Арктику признали критически важной. Особое внимание уделили изменению климата, инвестированию в устойчивое развитие, а также расширению возможностей для предотвращения угроз США и их союзникам, усилению стратегической конкуренции на фоне российской специальной военной операции на Украине. В 2024 году Пентагон обновил стратегию из-за быстрых стратегических и физических изменений. В новом документе растущее сотрудничество Китая и России, расширение НАТО и изменения климата определили факторами формирования более динамичной обстановки в области безопасности в Арктике.В Вашингтоне с 2006 года работает аналитический центр American Security Project (ASP), основанный Джоном Керри - бывшим госсекретарем США времен Барака Обамы и экс-представителем президента Джо Байдена по вопросам климата. Центр отдельно рассматривает сотрудничество США и России в Арктике. В рамках возможного сотрудничества выделяют несколько тем:Таяние льдов повышает риск разлива нефти. Штаты, Россия и остальные государства-члены Арктического совета подписали в 2013 году "Соглашение о сотрудничестве в области готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике". В статье 13 документа говорится о совместных учениях, планировании операций, оповещении, командо-штабных учениях. Этот пункт американские аналитики рассматривают как возможность расширить сотрудничество.Но здесь не так все просто. Несмотря на то, что совместные учения были бы по большей части аполитичными и носили бы гражданский характер, американцев беспокоит то, что они, дескать, сами того не желая, нарушили бы антироссийвкие санкции. То есть, санкции ограничивают сотрудничество США и России."Основной риск, связанный с этим планом, исходит от потенциального экспорта определенных технологий, предназначенных для предотвращения разливов нефти. Есть вероятность, что определенные технологии также увеличат возможности России по эксплуатации морских углеводородов, что подорвет один из аспектов текущих санкций США и ЕС против России", - считают аналитики.Коммерческое рыболовство. Эту отрасль аналитики считают идеальной для сотрудничества России и США. Предполагается, что оба государства могли бы установить устойчивые правила рыболовства, чтобы предотвратить возможный ущерб популяциями рыб. Это было бы выгодно российской и американской рыбной промышленности, считают аналитики.В настоящее время действует мораторий до 2037 года. Таяние льдов открывает новые воды, многие страны изучают потенциал развития новых промыслов.Российско-американское долгосрочное исследование Арктики. Проект "Русалка" включал в себя совместные исследования Берингова пролива, Чукотского и Восточно-Сибирского морей. С 2004 года партнеры проводили ежегодные экспедиции. До сих пор доступны обе версии сайта проекта - и российская, и американская, но с 2014 года они не обновляются.Координация поисково-спасательных операций регламентирована "Соглашением о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике". Документ подписан в Нууке 12 мая 2011 года. В нем прописаны совместные поисково-спасательные районы для всех арктических государств, в том числе США и России, определены компетентные органы. Для США - Береговая охрана, для России - министерство транспорта и МЧС.Севморпуть (СМП). Из-за глобального потепления ожидается, что навигация в северных морях продлится с трех до шести месяцев к 2100 году. Если прогноз оправдается, транспортировка грузов может оказаться на 25% прибыльнее, чем через Суэцкий канал, считают аналитики другого американского центра - "Института Арктики" (Вашингтон). В 2023 году атаки хуситов в Красном море, засуха в Панаме изменили маршруты судоходных компаний и снизили объемы торговли. Перебои увеличили стоимость перевозки контейнера из Китая в Северную Европу на 283%."Перемещение морского трафика из Суэцкого канала в СМП требует от США переоценки торговых путей и конкурентных стратегий. Поскольку европейские и азиатские партнеры все чаще используют СМП, им необходимо поддерживать хорошие отношения с Россией, что может ограничить их готовность противостоять России, давая России стратегическое преимущество. США должны учитывать этот сдвиг геополитической мощи, а также внимательно следить за растущим партнерством между Россией и КНР в Арктике", - пишут аналитики.То есть, ситуация вкратце такова. Санкции против России сблизили Москву и Пекин, и теперь Штатам приходится адаптироваться к растущему коммерческому влиянию арктической России и околоарктического Китая.Россия и США заинтересованы в продолжении сотрудничества, проведении взаимовыгодных исследований, охране окружающей среды. Более тесное сотрудничество двух государств может снизить риски гонки вооружений в Арктике между странами НАТО и Россией, считают американские аналитики. Они же советуют администрации Трампа максимально использовать для этого готовность президента России Владимира Путина встретиться с американским лидером лично.Исходя из хотя бы этой американской позиции следует, что крупные проекты с Россией несут в себе риск подрыва антироссийской санкционной политики. И наоборот: антироссийская санкционная политика не дает Штатам возможности развивать отношения с Россией. Настораживает здесь только то, что вышеперечисленные аналитиками темы предполагают усиление присутствия американских сил в регионе. Будет ли это сотрудничеством, конкуренцией или соперничеством разведок - неизвестно.Так что на данный момент разговоры о совместной разработке месторождений, переработке сырья в продукцию для дальнейшего экспорта кажутся преждевременными. Но факт остается фактом: России есть, что предложить, и после какого-либо конкретного предложения задуматься придется американцам. Что же лучше - говорить об экономических выгодах или все-таки создать для этого практические предпосылки?

https://ukraina.ru/20250331/1062158993.html

россия

сша

арктика

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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эксклюзив, россия, сша, арктика, дональд трамп, джон керри, барак обама (старший), пентагон, нато, ес