https://ukraina.ru/20250521/kitay-ukazal-evrosoyuzu-na-nedopustimost-antirossiyskikh-sanktsiy-1063298243.html

Китай указал Евросоюзу на недопустимость антироссийских санкций

Китай указал Евросоюзу на недопустимость антироссийских санкций - 21.05.2025 Украина.ру

Китай указал Евросоюзу на недопустимость антироссийских санкций

Пекин призвал Евросоюз прекратить использовать "двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией". Такое заявление 21 мая сделала официальный представитель МИД Китая Мао Нин

2025-05-21T13:10

2025-05-21T13:10

2025-05-21T13:10

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владимир путин

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антироссийские санкции

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По ее словам, Брюсселю "следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией". Нин также призвала ЕС "прекратить ущемление законных интересов китайских компаний".Пекин исходит из того, что европейские санкции являются необоснованными. КНР выступает против односторонних санкций, которые не опираются на международное право. В случае нарушения национальных интересов Китай "примет необходимые меры и будет защищать свои законные права".Сегодня, 21 мая, представитель ЕС Анитта Хиппер заявила, что Евросоюз намерен продолжать оказывать давление на Россию в украинском вопросе и уже работает над следующим санкционным пакетом, который станет "еще более жестким". Накануне ЕС ввел в действие 17-й пакет санкций против России. Подробнее о влиянии ограничительных мер на РФ — в материале Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям Запада – Путин на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250521/predstavitel-es-popytalas-zapugat-rf-novymi-zhestkimi-sanktsiyami-1063291967.html

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новости, китай, россия, пекин, владимир путин, ес, санкции, антироссийские санкции