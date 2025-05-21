https://ukraina.ru/20250521/kitay-ukazal-evrosoyuzu-na-nedopustimost-antirossiyskikh-sanktsiy-1063298243.html
Китай указал Евросоюзу на недопустимость антироссийских санкций
Китай указал Евросоюзу на недопустимость антироссийских санкций - 21.05.2025 Украина.ру
Китай указал Евросоюзу на недопустимость антироссийских санкций
Пекин призвал Евросоюз прекратить использовать "двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией". Такое заявление 21 мая сделала официальный представитель МИД Китая Мао Нин
2025-05-21T13:10
2025-05-21T13:10
2025-05-21T13:10
новости
китай
россия
пекин
владимир путин
ес
санкции
антироссийские санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1a/1045689378_0:28:997:588_1920x0_80_0_0_fcec83dbccea42d3e53ec69033ab1779.jpg
По ее словам, Брюсселю "следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией". Нин также призвала ЕС "прекратить ущемление законных интересов китайских компаний".Пекин исходит из того, что европейские санкции являются необоснованными. КНР выступает против односторонних санкций, которые не опираются на международное право. В случае нарушения национальных интересов Китай "примет необходимые меры и будет защищать свои законные права".Сегодня, 21 мая, представитель ЕС Анитта Хиппер заявила, что Евросоюз намерен продолжать оказывать давление на Россию в украинском вопросе и уже работает над следующим санкционным пакетом, который станет "еще более жестким". Накануне ЕС ввел в действие 17-й пакет санкций против России. Подробнее о влиянии ограничительных мер на РФ — в материале Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям Запада – Путин на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250521/predstavitel-es-popytalas-zapugat-rf-novymi-zhestkimi-sanktsiyami-1063291967.html
китай
россия
пекин
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1a/1045689378_88:0:907:614_1920x0_80_0_0_7d0145b84253abe97c5be3c7066e15ed.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, россия, пекин, владимир путин, ес, санкции, антироссийские санкции
Новости, Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, ЕС, санкции, антироссийские санкции
Китай указал Евросоюзу на недопустимость антироссийских санкций
Пекин призвал Евросоюз прекратить использовать "двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией". Такое заявление 21 мая сделала официальный представитель МИД Китая Мао Нин