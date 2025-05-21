Китай указал Евросоюзу на недопустимость антироссийских санкций - 21.05.2025 Украина.ру
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Китай указал Евросоюзу на недопустимость антироссийских санкций
Китай указал Евросоюзу на недопустимость антироссийских санкций - 21.05.2025 Украина.ру
Китай указал Евросоюзу на недопустимость антироссийских санкций
Пекин призвал Евросоюз прекратить использовать "двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией". Такое заявление 21 мая сделала официальный представитель МИД Китая Мао Нин
2025-05-21T13:10
2025-05-21T13:10
новости
китай
россия
пекин
владимир путин
ес
санкции
антироссийские санкции
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По ее словам, Брюсселю "следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией". Нин также призвала ЕС "прекратить ущемление законных интересов китайских компаний".Пекин исходит из того, что европейские санкции являются необоснованными. КНР выступает против односторонних санкций, которые не опираются на международное право. В случае нарушения национальных интересов Китай "примет необходимые меры и будет защищать свои законные права".Сегодня, 21 мая, представитель ЕС Анитта Хиппер заявила, что Евросоюз намерен продолжать оказывать давление на Россию в украинском вопросе и уже работает над следующим санкционным пакетом, который станет "еще более жестким". Накануне ЕС ввел в действие 17-й пакет санкций против России. Подробнее о влиянии ограничительных мер на РФ — в материале Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям Запада – Путин на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250521/predstavitel-es-popytalas-zapugat-rf-novymi-zhestkimi-sanktsiyami-1063291967.html
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новости, китай, россия, пекин, владимир путин, ес, санкции, антироссийские санкции
Новости, Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, ЕС, санкции, антироссийские санкции

Китай указал Евросоюзу на недопустимость антироссийских санкций

13:10 21.05.2025
 
© YouTubeМао Нин МИД Китая
Мао Нин МИД Китая - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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Пекин призвал Евросоюз прекратить использовать "двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией". Такое заявление 21 мая сделала официальный представитель МИД Китая Мао Нин
По ее словам, Брюсселю "следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией". Нин также призвала ЕС "прекратить ущемление законных интересов китайских компаний".
Пекин исходит из того, что европейские санкции являются необоснованными. КНР выступает против односторонних санкций, которые не опираются на международное право. В случае нарушения национальных интересов Китай "примет необходимые меры и будет защищать свои законные права".
Сегодня, 21 мая, представитель ЕС Анитта Хиппер заявила, что Евросоюз намерен продолжать оказывать давление на Россию в украинском вопросе и уже работает над следующим санкционным пакетом, который станет "еще более жестким".
- РИА Новости, 1920, 21.05.2025
12:03
Представитель ЕС попыталась запугать РФ новыми жесткими санкциямиЕвросоюз намерен продолжать оказывать давление на Россию в украинском вопросе и уже работает над следующим санкционным пакетом, который станет "еще более жестким". Об этом заявила представитель ЕС Анитта Хиппер, передает РИА Новости
Накануне ЕС ввел в действие 17-й пакет санкций против России. Подробнее о влиянии ограничительных мер на РФ — в материале Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям Запада – Путин на сайте Украина.ру.
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