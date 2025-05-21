Экономика Украины и война: Минюст против семьи Порошенко*, маркетплейс "ДiЯ" и возвращение Чернобыля - 21.05.2025 Украина.ру
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Экономика Украины и война: Минюст против семьи Порошенко*, маркетплейс "ДiЯ" и возвращение Чернобыля
Экономика Украины и война: Минюст против семьи Порошенко*, маркетплейс "ДiЯ" и возвращение Чернобыля - 21.05.2025 Украина.ру
Экономика Украины и война: Минюст против семьи Порошенко*, маркетплейс "ДiЯ" и возвращение Чернобыля
Не прошло и недели после ратификации и подписания, как "минеральная сделка" перестала кого-либо интересовать — о ней просто забыли. На первый план вышли новые события, включая противостояние Офиса Зеленского с Петром Порошенко*, желание Минцифры превратить сервис "ДiЯ" в маркетплейс, а также вернуть мирный атом в Чернобыльскую зону отчуждения.
2025-05-21T05:26
2025-05-21T05:56
эксклюзив
украина
полтава
киев
петр порошенко
владимир зеленский
ес
госуслуги
министерство цифровой трансформации
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Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Маркетплейс "ДiЯ"Министерство цифровой трансформации Украины запустило монетизацию в приложении "ДiЯ" — украинский аналог "Госуслуг" — и планирует в дальнейшем обособить его в отдельную компанию с потенциальным выходом на IPO. Предполагается, что в "Дие" появятся платные сервисы от сторонних компаний так как уже сейчас в данном приложении открывают ежедневно десятки тысяч банковских счетов.С точки зрения абстрактного бизнеса превращение "Дии" в маркетплейс выглядит логичным. Во-первых, она создана не украинским Минцифры, а транснациональной IT‑компанией EPAM и в её основе находятся западные разработки. Во-вторых, поддержание работы подобных сервисов стоит денег: нужны специалисты (разработчики, тестировщики, специалисты по информационной безопасности и так далее), серверные мощности, оплату лицензий и проч. В-третьих, идея "поженить" госсервис с коммерческим сегментом слишком соблазнительна, чтобы ею не воспользоваться, особенно в украинских реалиях.Но с позиции государства коммерциализация такого важного государственного сервиса недопустима и неприемлема, тем более с перспективой последующего IPO, то есть превращения компании в публичную с выводом акций на биржу.Если сейчас "ДiЯ" является государственным сервисом, который косо-криво и с большими издержками в части безопасности (серверы за пределами Украины, разработка иностранной компанией, тесная интеграция с Google) но выполняет свои задачи по облегчению для гражданина его взаимодействия с государством, то коммерциализация сделает приоритетом работы сервиса прибыль. Публичная компания занимается извлечением прибыли, а святая обязанность её менеджеров — выплата дивидендов. Всё остальное вторично. Монетизировать сервис можно множеством способов от продажи обезличенных данных рекламным кампаниям, до различных "ускорителей" и "облегчителей" оформления документов, которые будут лишь увеличивать пропасть между бедными и богатыми. Также для монетизации потребуется расширение доступа частных компаний и сторонних лиц к инфраструктуре сервиса, а это увеличит его уязвимость и повысит риски утечки персональных данных.Что будет в итоге с сервисом покажет время, но не лишним было бы понять, как обстоит дело в России. "Госуслуги" запустили лет на 10 раньше Украины — в 2009 году. Курирует работу сервиса Минцифры, заказчиком проекта стал государственный "Ростелеком", а непосредственным исполнителем работ — компания "Энвижн Групп", входящая в состав телекоммуникационного гиганта МТС. Планов по коммерциализации сервиса, в котором зарегистрированы 112 млн человек, у государства нет. Минцифры ставит перед собой задачу отказаться от хранения любых данных на "Госулугах", чтобы эти данные хранились непосредственно в базах ведомств и были доступны для оказания государственных услуг через систему электронного взаимодействия. Это повысит устойчивость "Госуслуг" к попыткам взломов так как взламывать придётся не один узел, а десятки.Судя по всему, стараниями киевской власти будет поставлен эксперимент по коммерциализации сервиса предоставления государственных услуг, что позволит сравнить на практике "Госуслуги" с "Дией" по многим неочевидным параметрам.Минюст против семьи Порошенко*Крыжопольский районный суд Винницы закрыл производство по иску Марины Порошенко к её бывшему супругу Петру Порошенко* о разделе имущества из-за предмета спора и запретил вновь обращаться в суд с иском по тому же предмету спора. Такое решение судья принял, получив письмо из Минюста, которое было, по сути, возражением, но формально судом таковым не зарегистрировано. По сути, Зеленский через Министерство юстиции надавил на суд и запретил ему делить активы Порошенко, что вывело бы часть из них из-под действия санкций СНБО, введённых самим же Зеленским. Впрочем, адвокаты Марины Порошенко уверяют, что у них есть запасные варианты. Вот только не ясно, поможет ли это на случай, если из Минюста вновь пришлют особое письмо или воспользуются классическим "телефонным" правом.В таком случае останется надеяться лишь на влияние Евросоюза, который обращает внимание киевской власти при реализации санкционной политики на необходимость обеспечения использования заблокированных санкциями активов для покрытия базовых потребностей, таких как еда, жилье, медицина, оплата юридических услуг, заработная плата и налоги. Странно, что ЕС не обращает внимание киевской власти на запрет введения санкций против своих же граждан. Впрочем, с такими темпами украинизации европейской политики, там скоро сами начнут вводить санкции против граждан стран-членов Евросоюза.Ренуалекаризация Чернобыльской зоныГосударственное агентство по управлению Чернобыльской зоной отчуждения планирует установить новые ядерные реакторы в Чернобыльской зоне. ЧАЭС из эксплуатации вывели в декабре 2000 года, и перезапустить её нет возможности: оборудование за эти годы пришло в негодность, кадры для реактора РБМК никто на Украине не готовит, да и свежего топлива для реактора нет. Проблема в том, что и малых модульных реакторов, которые киевская власть планирует ставить в зоне отчуждения производства американской Holtec и британской Rolls-Royse также в природе пока нет. Тем не менее, соответствующий меморандум планируют подписать в ближайшее время.А вот что есть, так это масштабная стройка на территории Чернобыльской зоны, где протягивают ЛЭП от ЧАЭС (хоть она и не работает, но через неё можно осуществлять перетоки электроэнергии) в (скорее всего) западном направлении.Городские бедыИсполком Львовского горсовета утвердил проект реконструкции улицы Николайчука, на проезжей части которой проложат трамвайную ветку длиной 2,6 км. Это тот редкий случай, когда в городах расширяют трамвайные системы, а не ликвидируют их.А пока во Львове готовятся прокладывать трамвайную ветку, в Полтаве всё ищут способы решения водного кризиса, возникшего из-за накопленной в силу неадекватной ставки тарифа на электроэнергию задолженности местным водоканалом перед поставщиками электроэнергии. Местная власть найти деньги для покрытия задолженности не может, а областная не распоряжается деньгами так как их тратит областная военно-гражданская администрация. Как итог, никто ничего не делает и надеются на то, что проблему решит Киев.Схожая с Полтавой ситуация и в прифронтовом Краматорске: "Краматорсктеплоэнерго" накопило задолженность перед "Укриинтерэнерго" за электроэнергию, из-за чего Краматорск и окрестные населённые пункты с совокупным населением около 300 тыс. человек останутся не просто без тепла, но и без электроэнергии так как на территории "Краматорсктеплоэнерго" находится транзитная электроподстанция. Суд уже арестовал за долг в 95,8 млн гривен имущество компании. При этом государство до сих пор не компенсировало "Краматорсктеплоэнерго" 392,5 млн гривен разницы в тарифах.Прочие новостиГлавный переговорщик от Украины по вопросам реструктуризации государственного долга в части ВВП-варрантов (у автора об этом был отдельный текст) Юрий Буца заявил, что Киев не будет спешить с реструктуризацией данной задолженности.Киевская власть оценила в 3,5 млрд евро в год финансовые потери от ужесточения торгового режима с Евросоюзом и возвращения квот на поставляемую в ЕС украинскую продукцию. Сильнее всего пострадают экспортёры кукурузы так как объёмы её поставок в ЕС упадут с 14 млн тонн до 650 тыс. тонн, вдвое сократится экспорт сахара. К слову, на мировом рынке украинская кукуруза проигрывает американской, цена на которую примерно на 20 долларов за тонну ниже.Сотовый оператор "Киевстар" по итогам первого квартала 2025 года увеличил доход на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — сказались рост тарифов и синергия от поглощения сервиса Helsi. Компания постепенно превращается из классического оператора и провайдера в провайдера различных цифровых услуг."Метивенст" Рината Ахметова напомнил, что его Ингулецкий ГОК простаивает уже 10 месяцев из-за дороговизны электроэнергии, высоких затрат на транспортировку руды железнодорожным транспортом (в 1,5 раза дороже в долларах чем в период с 2019 по 2021 годы), дорогой портовый сбор (в 2 раза больше чем в аналогичных портах Евросоюза) и подорожавшее из-за акцизов дизельное топливо, на котором работает карьерная техника. Тем временем компания Maxi Capital Group подала иск о банкротстве Полтавского ГОКа (входит в FexxExpoКонстантина Жеваго).Киевская власть планирует построить 30-км водовод для наполнения Макортовского водохранилища (находится между Кривым Рогом и Днепропетровском). Водохранилище после уничтожения плотины Каховской ГЭС стало источником воды для Кривого Рога, из-за чего уровень воды в нём сократился с 57,8 млн м3 до 19,6 млн м3. Заодно водой наполнится река Саксагань.Евросоюз сообщил о необходимости изыскания дополнительных 10 млрд евро для пополнения газовых хранилищ и заполнения их на 90%. Повышенный норматив хранения не только желание подстраховаться, но и следствие того, что теперь Евросоюзу придётся снабжать газом ещё и Украину, которой нужно будет до 5 млрд м3 топлива.Украинские абитуриенты при поступлении в вузы должны предъявить военный билет. Документ должен быть предоставлен в приемную комиссию в бумажной или электронной форме. С 5 июня полиция сможет задерживать и доставлять в военкоматы ограниченно пригодных к несению военной службы мужчин, которые не успеют пройти медкомиссию. Проще говоря, мобилизовать на улице смогут и полицейские, но они этим и так занимались.Банковский сектор благодаря доходам от комиссий и процентов сумел заработать за первый квартал текущего года 40 млрд гривен (из них 65% прибыли сгенерировали государственные банки), восстановив довоенные показатели доходности.О том, чем озабочена украинская элита - в статье Дмитрия Ковалевича "Умирая от отвращения к себе, натягивают вышиванки. Что обсуждает украинская элита в эти дни"*Признан в России террористом и экстремистом
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Украина.ру
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, полтава, киев, петр порошенко, владимир зеленский, ес, госуслуги, министерство цифровой трансформации
Эксклюзив, Украина, Полтава, Киев, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, ЕС, госуслуги, Министерство цифровой трансформации

Экономика Украины и война: Минюст против семьи Порошенко*, маркетплейс "ДiЯ" и возвращение Чернобыля

05:26 21.05.2025 (обновлено: 05:56 21.05.2025)
 
Коллаж: Экономика Украины и война
Коллаж: Экономика Украины и война
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
Не прошло и недели после ратификации и подписания, как "минеральная сделка" перестала кого-либо интересовать — о ней просто забыли. На первый план вышли новые события, включая противостояние Офиса Зеленского с Петром Порошенко*, желание Минцифры превратить сервис "ДiЯ" в маркетплейс, а также вернуть мирный атом в Чернобыльскую зону отчуждения.
Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.
Маркетплейс "ДiЯ"
Министерство цифровой трансформации Украины запустило монетизацию в приложении "ДiЯ" — украинский аналог "Госуслуг" — и планирует в дальнейшем обособить его в отдельную компанию с потенциальным выходом на IPO. Предполагается, что в "Дие" появятся платные сервисы от сторонних компаний так как уже сейчас в данном приложении открывают ежедневно десятки тысяч банковских счетов.
С точки зрения абстрактного бизнеса превращение "Дии" в маркетплейс выглядит логичным. Во-первых, она создана не украинским Минцифры, а транснациональной IT‑компанией EPAM и в её основе находятся западные разработки. Во-вторых, поддержание работы подобных сервисов стоит денег: нужны специалисты (разработчики, тестировщики, специалисты по информационной безопасности и так далее), серверные мощности, оплату лицензий и проч. В-третьих, идея "поженить" госсервис с коммерческим сегментом слишком соблазнительна, чтобы ею не воспользоваться, особенно в украинских реалиях.
Но с позиции государства коммерциализация такого важного государственного сервиса недопустима и неприемлема, тем более с перспективой последующего IPO, то есть превращения компании в публичную с выводом акций на биржу.
Если сейчас "ДiЯ" является государственным сервисом, который косо-криво и с большими издержками в части безопасности (серверы за пределами Украины, разработка иностранной компанией, тесная интеграция с Google) но выполняет свои задачи по облегчению для гражданина его взаимодействия с государством, то коммерциализация сделает приоритетом работы сервиса прибыль. Публичная компания занимается извлечением прибыли, а святая обязанность её менеджеров — выплата дивидендов. Всё остальное вторично. Монетизировать сервис можно множеством способов от продажи обезличенных данных рекламным кампаниям, до различных "ускорителей" и "облегчителей" оформления документов, которые будут лишь увеличивать пропасть между бедными и богатыми. Также для монетизации потребуется расширение доступа частных компаний и сторонних лиц к инфраструктуре сервиса, а это увеличит его уязвимость и повысит риски утечки персональных данных.
Что будет в итоге с сервисом покажет время, но не лишним было бы понять, как обстоит дело в России. "Госуслуги" запустили лет на 10 раньше Украины — в 2009 году. Курирует работу сервиса Минцифры, заказчиком проекта стал государственный "Ростелеком", а непосредственным исполнителем работ — компания "Энвижн Групп", входящая в состав телекоммуникационного гиганта МТС. Планов по коммерциализации сервиса, в котором зарегистрированы 112 млн человек, у государства нет. Минцифры ставит перед собой задачу отказаться от хранения любых данных на "Госулугах", чтобы эти данные хранились непосредственно в базах ведомств и были доступны для оказания государственных услуг через систему электронного взаимодействия. Это повысит устойчивость "Госуслуг" к попыткам взломов так как взламывать придётся не один узел, а десятки.
Судя по всему, стараниями киевской власти будет поставлен эксперимент по коммерциализации сервиса предоставления государственных услуг, что позволит сравнить на практике "Госуслуги" с "Дией" по многим неочевидным параметрам.
Минюст против семьи Порошенко*
Крыжопольский районный суд Винницы закрыл производство по иску Марины Порошенко к её бывшему супругу Петру Порошенко* о разделе имущества из-за предмета спора и запретил вновь обращаться в суд с иском по тому же предмету спора. Такое решение судья принял, получив письмо из Минюста, которое было, по сути, возражением, но формально судом таковым не зарегистрировано. По сути, Зеленский через Министерство юстиции надавил на суд и запретил ему делить активы Порошенко, что вывело бы часть из них из-под действия санкций СНБО, введённых самим же Зеленским. Впрочем, адвокаты Марины Порошенко уверяют, что у них есть запасные варианты. Вот только не ясно, поможет ли это на случай, если из Минюста вновь пришлют особое письмо или воспользуются классическим "телефонным" правом.
В таком случае останется надеяться лишь на влияние Евросоюза, который обращает внимание киевской власти при реализации санкционной политики на необходимость обеспечения использования заблокированных санкциями активов для покрытия базовых потребностей, таких как еда, жилье, медицина, оплата юридических услуг, заработная плата и налоги. Странно, что ЕС не обращает внимание киевской власти на запрет введения санкций против своих же граждан. Впрочем, с такими темпами украинизации европейской политики, там скоро сами начнут вводить санкции против граждан стран-членов Евросоюза.
Ренуалекаризация Чернобыльской зоны
Государственное агентство по управлению Чернобыльской зоной отчуждения планирует установить новые ядерные реакторы в Чернобыльской зоне. ЧАЭС из эксплуатации вывели в декабре 2000 года, и перезапустить её нет возможности: оборудование за эти годы пришло в негодность, кадры для реактора РБМК никто на Украине не готовит, да и свежего топлива для реактора нет. Проблема в том, что и малых модульных реакторов, которые киевская власть планирует ставить в зоне отчуждения производства американской Holtec и британской Rolls-Royse также в природе пока нет. Тем не менее, соответствующий меморандум планируют подписать в ближайшее время.
А вот что есть, так это масштабная стройка на территории Чернобыльской зоны, где протягивают ЛЭП от ЧАЭС (хоть она и не работает, но через неё можно осуществлять перетоки электроэнергии) в (скорее всего) западном направлении.
Городские беды
Исполком Львовского горсовета утвердил проект реконструкции улицы Николайчука, на проезжей части которой проложат трамвайную ветку длиной 2,6 км. Это тот редкий случай, когда в городах расширяют трамвайные системы, а не ликвидируют их.
А пока во Львове готовятся прокладывать трамвайную ветку, в Полтаве всё ищут способы решения водного кризиса, возникшего из-за накопленной в силу неадекватной ставки тарифа на электроэнергию задолженности местным водоканалом перед поставщиками электроэнергии. Местная власть найти деньги для покрытия задолженности не может, а областная не распоряжается деньгами так как их тратит областная военно-гражданская администрация. Как итог, никто ничего не делает и надеются на то, что проблему решит Киев.
Схожая с Полтавой ситуация и в прифронтовом Краматорске: "Краматорсктеплоэнерго" накопило задолженность перед "Укриинтерэнерго" за электроэнергию, из-за чего Краматорск и окрестные населённые пункты с совокупным населением около 300 тыс. человек останутся не просто без тепла, но и без электроэнергии так как на территории "Краматорсктеплоэнерго" находится транзитная электроподстанция. Суд уже арестовал за долг в 95,8 млн гривен имущество компании. При этом государство до сих пор не компенсировало "Краматорсктеплоэнерго" 392,5 млн гривен разницы в тарифах.
Прочие новости
Главный переговорщик от Украины по вопросам реструктуризации государственного долга в части ВВП-варрантов (у автора об этом был отдельный текст) Юрий Буца заявил, что Киев не будет спешить с реструктуризацией данной задолженности.
Киевская власть оценила в 3,5 млрд евро в год финансовые потери от ужесточения торгового режима с Евросоюзом и возвращения квот на поставляемую в ЕС украинскую продукцию. Сильнее всего пострадают экспортёры кукурузы так как объёмы её поставок в ЕС упадут с 14 млн тонн до 650 тыс. тонн, вдвое сократится экспорт сахара. К слову, на мировом рынке украинская кукуруза проигрывает американской, цена на которую примерно на 20 долларов за тонну ниже.
Сотовый оператор "Киевстар" по итогам первого квартала 2025 года увеличил доход на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — сказались рост тарифов и синергия от поглощения сервиса Helsi. Компания постепенно превращается из классического оператора и провайдера в провайдера различных цифровых услуг.
"Метивенст" Рината Ахметова напомнил, что его Ингулецкий ГОК простаивает уже 10 месяцев из-за дороговизны электроэнергии, высоких затрат на транспортировку руды железнодорожным транспортом (в 1,5 раза дороже в долларах чем в период с 2019 по 2021 годы), дорогой портовый сбор (в 2 раза больше чем в аналогичных портах Евросоюза) и подорожавшее из-за акцизов дизельное топливо, на котором работает карьерная техника. Тем временем компания Maxi Capital Group подала иск о банкротстве Полтавского ГОКа (входит в FexxExpoКонстантина Жеваго).
Киевская власть планирует построить 30-км водовод для наполнения Макортовского водохранилища (находится между Кривым Рогом и Днепропетровском). Водохранилище после уничтожения плотины Каховской ГЭС стало источником воды для Кривого Рога, из-за чего уровень воды в нём сократился с 57,8 млн м3 до 19,6 млн м3. Заодно водой наполнится река Саксагань.
Евросоюз сообщил о необходимости изыскания дополнительных 10 млрд евро для пополнения газовых хранилищ и заполнения их на 90%. Повышенный норматив хранения не только желание подстраховаться, но и следствие того, что теперь Евросоюзу придётся снабжать газом ещё и Украину, которой нужно будет до 5 млрд м3 топлива.
Украинские абитуриенты при поступлении в вузы должны предъявить военный билет. Документ должен быть предоставлен в приемную комиссию в бумажной или электронной форме. С 5 июня полиция сможет задерживать и доставлять в военкоматы ограниченно пригодных к несению военной службы мужчин, которые не успеют пройти медкомиссию. Проще говоря, мобилизовать на улице смогут и полицейские, но они этим и так занимались.
Банковский сектор благодаря доходам от комиссий и процентов сумел заработать за первый квартал текущего года 40 млрд гривен (из них 65% прибыли сгенерировали государственные банки), восстановив довоенные показатели доходности.
О том, чем озабочена украинская элита - в статье Дмитрия Ковалевича "Умирая от отвращения к себе, натягивают вышиванки. Что обсуждает украинская элита в эти дни"
*Признан в России террористом и экстремистом
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Заголовок открываемого материала
06:00Освобождение Богатыря поможет ВС РФ занять Алексеевку и зайти в Днепропетровскую область – Угольный
05:50Умирая от отвращения к себе, натягивают вышиванки. Что обсуждает украинская элита в эти дни
05:45"Лоскутное одеяло". Историк о том, почему Россия должна договориться с Трампом о федерализации Украины
05:26Экономика Украины и война: Минюст против семьи Порошенко*, маркетплейс "ДiЯ" и возвращение Чернобыля
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