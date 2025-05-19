https://ukraina.ru/20250519/zelenskiy-obespokoen-iz-za-predstoyaschego-razgovora-trampa-i-putina---washington-post--1063231644.html
Зеленский обеспокоен предстоящим разговором Трампа и Путина - Washington Post
Зеленский обеспокоен предстоящим разговором Трампа и Путина - Washington Post - 19.05.2025 Украина.ру
Зеленский обеспокоен предстоящим разговором Трампа и Путина - Washington Post
Владимир Зеленский и его помощники хотят убедиться, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не поставят перед Украиной свершившийся факт, который она не сможет принять, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного американского дипломата
2025-05-19T11:08
2025-05-19T11:08
2025-05-19T11:09
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По данным издания, встреча Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио прошла как раз на фоне обеспокоенности Украины из-за предстоящего разговора Трампа и Путина.На днях американский лидер заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом.Подробнее о планах американского лидера встретиться с Путиным - в материале Егора Леева Трамп захотел скорой встречи с Путиным. Главное на утро 18 мая на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, украина, владимир путин, сша, россия, дональд трамп, трамп и зеленский
Новости, Украина, Владимир Путин, США, Россия, Дональд Трамп, Трамп и Зеленский
Зеленский обеспокоен предстоящим разговором Трампа и Путина - Washington Post
11:08 19.05.2025 (обновлено: 11:09 19.05.2025)
Владимир Зеленский и его помощники хотят убедиться, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не поставят перед Украиной свершившийся факт, который она не сможет принять, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного американского дипломата
По данным издания, встреча Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио прошла как раз на фоне обеспокоенности Украины из-за предстоящего разговора Трампа и Путина.
На днях американский лидер заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом.
Подробнее о планах американского лидера встретиться с Путиным - в материале Егора Леева Трамп захотел скорой встречи с Путиным. Главное на утро 18 мая на сайте Украина.ру.