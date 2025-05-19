https://ukraina.ru/20250519/zelenskiy-obespokoen-iz-za-predstoyaschego-razgovora-trampa-i-putina---washington-post--1063231644.html

Зеленский обеспокоен предстоящим разговором Трампа и Путина - Washington Post

Зеленский обеспокоен предстоящим разговором Трампа и Путина - Washington Post - 19.05.2025 Украина.ру

Зеленский обеспокоен предстоящим разговором Трампа и Путина - Washington Post

Владимир Зеленский и его помощники хотят убедиться, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не поставят перед Украиной свершившийся факт, который она не сможет принять, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного американского дипломата

2025-05-19T11:08

2025-05-19T11:08

2025-05-19T11:09

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По данным издания, встреча Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио прошла как раз на фоне обеспокоенности Украины из-за предстоящего разговора Трампа и Путина.На днях американский лидер заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом.Подробнее о планах американского лидера встретиться с Путиным - в материале Егора Леева Трамп захотел скорой встречи с Путиным. Главное на утро 18 мая на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир путин, сша, россия, дональд трамп, трамп и зеленский