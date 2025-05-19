Фотоальбом Победы: советские войска форсируют Днепр - 19.05.2025 Украина.ру
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Фотоальбом Победы: советские войска форсируют Днепр
Фотоальбом Победы: советские войска форсируют Днепр - 19.05.2025 Украина.ру
Фотоальбом Победы: советские войска форсируют Днепр
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
2025-05-19T12:56
2025-05-19T13:34
80 лет победы
история
великая отечественная война
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На главном фото — Советские войска форсируют Днепр. С конца августа по декабрь 1943 года советские войска провели ряд операций, известных под общим названием "Битва за Днепр". Это сражение стало уникальным в военной истории, так как советские силы сумели прорвать мощную многокилометровую оборону противника, расположенную вдоль широкой реки Днепр. Особенностью этой битвы стало то, что, в отличие от многих других сражений Второй мировой войны, танки, авиация и артиллерия отошли на второй план. Основную роль в успехе операции сыграли обычные стрелковые дивизии, которые практически в одиночку обеспечили прорыв и захват плацдармов на западном берегу реки.
https://ukraina.ru/20250504/1062361602.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
80 лет победы, история, великая отечественная война
80 лет Победы, История, Великая Отечественная война

Фотоальбом Победы: советские войска форсируют Днепр

12:56 19.05.2025 (обновлено: 13:34 19.05.2025)
 
© РИА Новости . Ефим Копыт / Перейти в фотобанкФотоальбом Победы
Фотоальбом Победы - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Ефим Копыт
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Сергей Зуев
Все материалы
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
На главном фото — Советские войска форсируют Днепр.
С конца августа по декабрь 1943 года советские войска провели ряд операций, известных под общим названием "Битва за Днепр". Это сражение стало уникальным в военной истории, так как советские силы сумели прорвать мощную многокилометровую оборону противника, расположенную вдоль широкой реки Днепр. Особенностью этой битвы стало то, что, в отличие от многих других сражений Второй мировой войны, танки, авиация и артиллерия отошли на второй план. Основную роль в успехе операции сыграли обычные стрелковые дивизии, которые практически в одиночку обеспечили прорыв и захват плацдармов на западном берегу реки.
© РИА Новости . Израиль Озерский / Перейти в фотобанкПолтавско-Кременчугская фронтовая наступательная операция. Встреча советских бойцов Степного фронта с жителями освобожденной Полтавы.
Полтавско-Кременчугская фронтовая наступательная операция. Встреча советских бойцов Степного фронта с жителями освобожденной Полтавы. - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Израиль Озерский
Перейти в фотобанк
Полтавско-Кременчугская фронтовая наступательная операция. Встреча советских бойцов Степного фронта с жителями освобожденной Полтавы.
© РИА Новости . Федор Левшин / Перейти в фотобанкОсвобождение Украины. Советские войска идут в наступление.
Освобождение Украины. Советские войска идут в наступление. - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Федор Левшин
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Освобождение Украины. Советские войска идут в наступление.
© РИА Новости . Яков Рюмкин / Перейти в фотобанкБыт местных жителей в разрушенных немцами селах
Быт местных жителей в разрушенных немцами селах - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Яков Рюмкин
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Быт местных жителей в разрушенных немцами селах
© РИА Новости . Владимир Иванов / Перейти в фотобанкМелитопольская операция — фронтовая наступательная операция войск Южного фронта. Советский солдат читает надпись, сделанную немцами на указателе:"Это кладбище является святыней тех наций, мертвые которых здесь покоятся. Кто без особого на это поручения произведет какие либо изменения или даже повреждения, тот будет за повреждение могил строжайше наказан. Родители ответственны за поступки своих детей". Рядом свалены могильные фашистские кресты
Мелитопольская операция — фронтовая наступательная операция войск Южного фронта. Советский солдат читает надпись, сделанную немцами на указателе:Это кладбище является святыней тех наций, мертвые которых здесь покоятся. Кто без особого на это поручения произведет какие либо изменения или даже повреждения, тот будет за повреждение могил строжайше наказан. Родители ответственны за поступки своих детей. Рядом свалены могильные фашистские кресты - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Владимир Иванов
Перейти в фотобанк
Мелитопольская операция — фронтовая наступательная операция войск Южного фронта. Советский солдат читает надпись, сделанную немцами на указателе:"Это кладбище является святыней тех наций, мертвые которых здесь покоятся. Кто без особого на это поручения произведет какие либо изменения или даже повреждения, тот будет за повреждение могил строжайше наказан. Родители ответственны за поступки своих детей". Рядом свалены могильные фашистские кресты
Фотоальбом Победы. Колонна немецких пленных в освобожденном Кёнигсберге - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
4 мая, 09:52
Фотоальбом Победы: Колонна немецких пленных в освобожденном КёнигсбергеВ спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет
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