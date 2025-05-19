https://ukraina.ru/20250519/fotoalbom-pobedy-sovetskie-voyska-forsiruyut-dnepr-1063234125.html

Фотоальбом Победы: советские войска форсируют Днепр

Фотоальбом Победы: советские войска форсируют Днепр - 19.05.2025 Украина.ру

Фотоальбом Победы: советские войска форсируют Днепр

В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет

2025-05-19T12:56

2025-05-19T12:56

2025-05-19T13:34

80 лет победы

история

великая отечественная война

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На главном фото — Советские войска форсируют Днепр. С конца августа по декабрь 1943 года советские войска провели ряд операций, известных под общим названием "Битва за Днепр". Это сражение стало уникальным в военной истории, так как советские силы сумели прорвать мощную многокилометровую оборону противника, расположенную вдоль широкой реки Днепр. Особенностью этой битвы стало то, что, в отличие от многих других сражений Второй мировой войны, танки, авиация и артиллерия отошли на второй план. Основную роль в успехе операции сыграли обычные стрелковые дивизии, которые практически в одиночку обеспечили прорыв и захват плацдармов на западном берегу реки.

https://ukraina.ru/20250504/1062361602.html

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2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

80 лет победы, история, великая отечественная война