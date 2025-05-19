Фотоальбом Победы: советские войска форсируют Днепр
12:56 19.05.2025 (обновлено: 13:34 19.05.2025)
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
На главном фото — Советские войска форсируют Днепр.
С конца августа по декабрь 1943 года советские войска провели ряд операций, известных под общим названием "Битва за Днепр". Это сражение стало уникальным в военной истории, так как советские силы сумели прорвать мощную многокилометровую оборону противника, расположенную вдоль широкой реки Днепр. Особенностью этой битвы стало то, что, в отличие от многих других сражений Второй мировой войны, танки, авиация и артиллерия отошли на второй план. Основную роль в успехе операции сыграли обычные стрелковые дивизии, которые практически в одиночку обеспечили прорыв и захват плацдармов на западном берегу реки.
© РИА Новости . Израиль Озерский / Перейти в фотобанкПолтавско-Кременчугская фронтовая наступательная операция. Встреча советских бойцов Степного фронта с жителями освобожденной Полтавы.
Полтавско-Кременчугская фронтовая наступательная операция. Встреча советских бойцов Степного фронта с жителями освобожденной Полтавы.
© РИА Новости . Федор Левшин / Перейти в фотобанкОсвобождение Украины. Советские войска идут в наступление.
Освобождение Украины. Советские войска идут в наступление.
Быт местных жителей в разрушенных немцами селах
© РИА Новости . Владимир Иванов / Перейти в фотобанкМелитопольская операция — фронтовая наступательная операция войск Южного фронта. Советский солдат читает надпись, сделанную немцами на указателе:"Это кладбище является святыней тех наций, мертвые которых здесь покоятся. Кто без особого на это поручения произведет какие либо изменения или даже повреждения, тот будет за повреждение могил строжайше наказан. Родители ответственны за поступки своих детей". Рядом свалены могильные фашистские кресты
Мелитопольская операция — фронтовая наступательная операция войск Южного фронта. Советский солдат читает надпись, сделанную немцами на указателе:"Это кладбище является святыней тех наций, мертвые которых здесь покоятся. Кто без особого на это поручения произведет какие либо изменения или даже повреждения, тот будет за повреждение могил строжайше наказан. Родители ответственны за поступки своих детей". Рядом свалены могильные фашистские кресты
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