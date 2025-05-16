Украинская делегация прибыла на встречу. Стало известно, что Киев собирается обсуждать - 16.05.2025 Украина.ру
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Украинская делегация прибыла на встречу. Стало известно, что Киев собирается обсуждать
Украинская делегация прибыла на встречу. Стало известно, что Киев собирается обсуждать - 16.05.2025 Украина.ру
Украинская делегация прибыла на встречу. Стало известно, что Киев собирается обсуждать
Переговорщики от Киева уже появились на месте перед встречей с представителями России. Делегация РФ также прибыла на переговоры с Украиной в офис президента Долмабахче в Стамбуле. Об этом 16 мая сообщили корреспонденты различных изданий
2025-05-16T12:38
2025-05-16T12:43
новости
россия
киев
украина
москва
владимир путин
владимир зеленский
переговоры
стамбул
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По данным украинских СМИ, переговоры России с Украиной будут двухсторонние, без посредников. Отмечается, что встреча пройдет в закрытом формате. Сначала стороны скажут приветственные слова, а затем турецкая и американская делегации покинут встречу. Между тем агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что сегодня, 16 мая, Украина намерена обсудить с Россией перемирие и прекращение огня, а также настоять на личной встрече российского лидера Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. В пятницу также прошла встреча представителей Турции, США и Украины в Стамбуле. Она продлилась чуть более часа. Переговоры, которые ожидались вчера, 15 мая, были перенесены на сегодняшний день, 16 мая. Накануне украинское радио NV сообщило, что Зеленский будет участвовать в беседе с Россией, а также в украинскую делегацию войдут глава его Офиса Андрей Ермак, замглавы Офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава украинского МИД Андрей Сибига.Однако позже главарь киевского режима заявил, что еще подумает, участвовать ли в переговорах с Москвой, но прежде поговорит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После их разговора главарь киевского режима сказал, что отказывается признать новые регионы РФ российскими и не сядет за стол переговоров, а украинскую делегацию возглавит Умеров.Турецкий лидер резюмировал, что готов принять его и президента РФ Владимира Путина, "когда они будут готовы", а официальный представитель российского МИД Мария Захарова подытожила, что российская делегация готова к работе в Стамбуле, а "Западу нужно брать и сажать Киев за стол переговоров".В ночь на 15 мая президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной". В нее входят:— Владимир Мединский — помощник президента Российской Федерации (глава делегации);— Михаил Галузин — заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации;—Игорь Костюков — начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;—Александр Фомин — заместитель Министра обороны Российской Федерации.
https://ukraina.ru/20250516/razumkov-ne-ponyal-zachem-zelenskiy-priekhal-v-turtsiyu-1063179577.html
https://ukraina.ru/20250516/stambulskoe-dinamo-provedut-li-vstrechu-ukraina-i-rossiya---1063183207.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, киев, украина, москва, владимир путин, владимир зеленский, переговоры, стамбул
Новости, Россия, Киев, Украина, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, переговоры, Стамбул

Украинская делегация прибыла на встречу. Стало известно, что Киев собирается обсуждать

12:38 16.05.2025 (обновлено: 12:43 16.05.2025)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости
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Переговорщики от Киева уже появились на месте перед встречей с представителями России. Делегация РФ также прибыла на переговоры с Украиной в офис президента Долмабахче в Стамбуле. Об этом 16 мая сообщили корреспонденты различных изданий
По данным украинских СМИ, переговоры России с Украиной будут двухсторонние, без посредников. Отмечается, что встреча пройдет в закрытом формате. Сначала стороны скажут приветственные слова, а затем турецкая и американская делегации покинут встречу.
Между тем агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что сегодня, 16 мая, Украина намерена обсудить с Россией перемирие и прекращение огня, а также настоять на личной встрече российского лидера Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.
11:39
Разумков не понял, зачем Зеленский приехал в ТурциюПоездка украинской делегации в Турцию на переговоры неэффективна, в частности визит Владимира Зеленского не несет никакой смысловой нагрузки с точки зрения урегулирования на Украине. Таким мнением поделился бывший спикер Верховной Рады, депутат Дмитрий Разумков в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online
В пятницу также прошла встреча представителей Турции, США и Украины в Стамбуле. Она продлилась чуть более часа.
Переговоры, которые ожидались вчера, 15 мая, были перенесены на сегодняшний день, 16 мая. Накануне украинское радио NV сообщило, что Зеленский будет участвовать в беседе с Россией, а также в украинскую делегацию войдут глава его Офиса Андрей Ермак, замглавы Офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава украинского МИД Андрей Сибига.
Однако позже главарь киевского режима заявил, что еще подумает, участвовать ли в переговорах с Москвой, но прежде поговорит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После их разговора главарь киевского режима сказал, что отказывается признать новые регионы РФ российскими и не сядет за стол переговоров, а украинскую делегацию возглавит Умеров.
Турецкий лидер резюмировал, что готов принять его и президента РФ Владимира Путина, "когда они будут готовы", а официальный представитель российского МИД Мария Захарова подытожила, что российская делегация готова к работе в Стамбуле, а "Западу нужно брать и сажать Киев за стол переговоров".
В ночь на 15 мая президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной". В нее входят:
Владимир Мединский — помощник президента Российской Федерации (глава делегации);
Михаил Галузин — заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации;
—Игорь Костюков — начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;
—Александр Фомин — заместитель Министра обороны Российской Федерации.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
12:41
Стамбульское "динамо": проведут ли встречу Украина и Россия? Украина как капризная девица тянет резину: опоздаю на встречу, перенесу визит, а может вообще не явлюсь. Такое поведение на сленге называют "динамо". Очень похожая ситуация происходит в Стамбуле, где на 15 мая была запланирована встреча российской и украинской делегаций.
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Заголовок открываемого материала
13:06Армия России освободила Вольное Поле в ДНР
13:02Встречи перед встречей, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 16 мая
12:41Стамбульское "динамо": проведут ли встречу Украина и Россия?
12:38Украинская делегация прибыла на встречу. Стало известно, что Киев собирается обсуждать
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