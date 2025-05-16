https://ukraina.ru/20250516/ukrainskaya-delegatsiya-pribyla-na-vstrechu-stalo-izvestno-chto-kiev-sobiraetsya-obsuzhdat-1063186860.html
Украинская делегация прибыла на встречу. Стало известно, что Киев собирается обсуждать
Украинская делегация прибыла на встречу. Стало известно, что Киев собирается обсуждать - 16.05.2025 Украина.ру
Украинская делегация прибыла на встречу. Стало известно, что Киев собирается обсуждать
Переговорщики от Киева уже появились на месте перед встречей с представителями России. Делегация РФ также прибыла на переговоры с Украиной в офис президента Долмабахче в Стамбуле. Об этом 16 мая сообщили корреспонденты различных изданий
2025-05-16T12:38
2025-05-16T12:38
2025-05-16T12:43
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По данным украинских СМИ, переговоры России с Украиной будут двухсторонние, без посредников. Отмечается, что встреча пройдет в закрытом формате. Сначала стороны скажут приветственные слова, а затем турецкая и американская делегации покинут встречу. Между тем агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что сегодня, 16 мая, Украина намерена обсудить с Россией перемирие и прекращение огня, а также настоять на личной встрече российского лидера Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. В пятницу также прошла встреча представителей Турции, США и Украины в Стамбуле. Она продлилась чуть более часа. Переговоры, которые ожидались вчера, 15 мая, были перенесены на сегодняшний день, 16 мая. Накануне украинское радио NV сообщило, что Зеленский будет участвовать в беседе с Россией, а также в украинскую делегацию войдут глава его Офиса Андрей Ермак, замглавы Офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава украинского МИД Андрей Сибига.Однако позже главарь киевского режима заявил, что еще подумает, участвовать ли в переговорах с Москвой, но прежде поговорит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После их разговора главарь киевского режима сказал, что отказывается признать новые регионы РФ российскими и не сядет за стол переговоров, а украинскую делегацию возглавит Умеров.Турецкий лидер резюмировал, что готов принять его и президента РФ Владимира Путина, "когда они будут готовы", а официальный представитель российского МИД Мария Захарова подытожила, что российская делегация готова к работе в Стамбуле, а "Западу нужно брать и сажать Киев за стол переговоров".В ночь на 15 мая президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной". В нее входят:— Владимир Мединский — помощник президента Российской Федерации (глава делегации);— Михаил Галузин — заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации;—Игорь Костюков — начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;—Александр Фомин — заместитель Министра обороны Российской Федерации.
https://ukraina.ru/20250516/razumkov-ne-ponyal-zachem-zelenskiy-priekhal-v-turtsiyu-1063179577.html
https://ukraina.ru/20250516/stambulskoe-dinamo-provedut-li-vstrechu-ukraina-i-rossiya---1063183207.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, киев, украина, москва, владимир путин, владимир зеленский, переговоры, стамбул
Украинская делегация прибыла на встречу. Стало известно, что Киев собирается обсуждать
12:38 16.05.2025 (обновлено: 12:43 16.05.2025)
Переговорщики от Киева уже появились на месте перед встречей с представителями России. Делегация РФ также прибыла на переговоры с Украиной в офис президента Долмабахче в Стамбуле. Об этом 16 мая сообщили корреспонденты различных изданий
По данным украинских СМИ, переговоры России с Украиной будут двухсторонние, без посредников. Отмечается, что встреча пройдет в закрытом формате. Сначала стороны скажут приветственные слова, а затем турецкая и американская делегации покинут встречу.
Между тем агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что сегодня, 16 мая, Украина
намерена обсудить с Россией
перемирие и прекращение огня, а также настоять на личной встрече российского лидера Владимира Путина
и главы киевского режима Владимира Зеленского
.
В пятницу также прошла встреча представителей Турции, США и Украины в Стамбуле. Она продлилась чуть более часа.
Переговоры, которые ожидались вчера, 15 мая, были перенесены на сегодняшний день, 16 мая. Накануне украинское радио NV сообщило
, что Зеленский будет участвовать в беседе с Россией, а также в украинскую делегацию войдут глава его Офиса Андрей Ермак
, замглавы Офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров
и глава украинского МИД Андрей Сибига.
Однако позже главарь киевского режима заявил, что еще подумает, участвовать ли в переговорах с Москвой, но прежде поговорит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После их разговора главарь киевского режима сказал, что отказывается признать новые регионы РФ российскими и не сядет за стол переговоров, а украинскую делегацию возглавит Умеров.
Турецкий лидер резюмировал, что готов принять его и президента РФ Владимира Путина, "когда они будут готовы", а официальный представитель российского МИД Мария Захарова подытожила, что российская делегация готова к работе в Стамбуле, а "Западу нужно брать и сажать Киев за стол переговоров".
В ночь на 15 мая президент РФ Владимир Путин
подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной". В нее входят:
— Владимир Мединский
— помощник президента Российской Федерации (глава делегации);
— Михаил Галузин
— заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации;
—Игорь Костюков — начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;
—Александр Фомин — заместитель Министра обороны Российской Федерации.