https://ukraina.ru/20250516/pushilin-rasskazal-o-boyakh-v-rayone-naselennogo-punkta-bogatyr-v-dnr-1063172810.html

Пушилин рассказал о боях в районе населенного пункта Богатырь в ДНР

Пушилин рассказал о боях в районе населенного пункта Богатырь в ДНР - 16.05.2025 Украина.ру

Пушилин рассказал о боях в районе населенного пункта Богатырь в ДНР

В Донецкой Народной Республике (ДНР) фиксируется продвижение практически по всей линии соприкосновения, еженедельно освобождается 2-3 населенных пункта. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин на площадке XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum, передает РИА Новости

2025-05-16T07:52

2025-05-16T07:52

2025-05-16T08:15

новости

донецкая народная республика

денис пушилин

днепропетровская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/06/1054350403_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d245885db6a7c6369cb28276dc9a2abc.jpg

"Мы видим сейчас бои в районе населенного пункта Богатырь на Новоселковском направлении", - сказал Пушилин.По его словам, освобождение даже небольших населенных пунктов порой "имеет стратегическое значение" в плане создания более благоприятных позиций для российских военнослужащих для дальнейшего продвижения. В качестве такого примера он привел село Богатырь.Оно находится в Великоновосёлковском районе ДНР и играет важную роль в контексте дальнейшего освобождения территории региона: это крупнейший в районе логистический узел, расположенный неподалеку от границы с Днепропетровской областью.О других успехах российских военных - в материале Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ молотят позиции ВСУ под Изюмом, Купянском и Балаклеей на сайте Украина.ру.

донецкая народная республика

днепропетровская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкая народная республика, денис пушилин, днепропетровская область, вооруженные силы украины