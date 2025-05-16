https://ukraina.ru/20250516/pushilin-rasskazal-o-boyakh-v-rayone-naselennogo-punkta-bogatyr-v-dnr-1063172810.html
Пушилин рассказал о боях в районе населенного пункта Богатырь в ДНР
Пушилин рассказал о боях в районе населенного пункта Богатырь в ДНР - 16.05.2025 Украина.ру
Пушилин рассказал о боях в районе населенного пункта Богатырь в ДНР
В Донецкой Народной Республике (ДНР) фиксируется продвижение практически по всей линии соприкосновения, еженедельно освобождается 2-3 населенных пункта. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин на площадке XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum, передает РИА Новости
2025-05-16T07:52
2025-05-16T07:52
2025-05-16T08:15
новости
донецкая народная республика
денис пушилин
днепропетровская область
вооруженные силы украины
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"Мы видим сейчас бои в районе населенного пункта Богатырь на Новоселковском направлении", - сказал Пушилин.По его словам, освобождение даже небольших населенных пунктов порой "имеет стратегическое значение" в плане создания более благоприятных позиций для российских военнослужащих для дальнейшего продвижения. В качестве такого примера он привел село Богатырь.Оно находится в Великоновосёлковском районе ДНР и играет важную роль в контексте дальнейшего освобождения территории региона: это крупнейший в районе логистический узел, расположенный неподалеку от границы с Днепропетровской областью.О других успехах российских военных - в материале Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ молотят позиции ВСУ под Изюмом, Купянском и Балаклеей на сайте Украина.ру.
донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, донецкая народная республика, денис пушилин, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Новости, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о боях в районе населенного пункта Богатырь в ДНР
07:52 16.05.2025 (обновлено: 08:15 16.05.2025)
В Донецкой Народной Республике (ДНР) фиксируется продвижение практически по всей линии соприкосновения, еженедельно освобождается 2-3 населенных пункта. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин на площадке XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum, передает РИА Новости