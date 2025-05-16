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"НАТО фактически воюет с Российской Федерацией" - Песков

"НАТО фактически воюет с Российской Федерацией" - Песков - 16.05.2025 Украина.ру

"НАТО фактически воюет с Российской Федерацией" - Песков

Все вопросы безопасности и стабильности на европейском континенте нужно обсуждать при том, что НАТО фактически воюет с Россией. Об этом 16 мая заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

2025-05-16T13:29

2025-05-16T13:29

2025-05-16T13:29

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Глава пресс-службы Кремля со скепсисом отреагировал на сообщения западной прессы об идее США возобновить деятельность совета Россия-НАТО."Здесь каких-то субстантивных предложений на этот счёт не было. Насколько я понимаю, речь идёт о таких рассуждениях в средствах массовой информации", - отметил Песков.По мнению официального представителя Кремля, трудно даже говорить о возможности восстановления сотрудничества России с военно-политическим блоком, который фактически с ней воюет."Конечно, сейчас говорить о возобновлении какого-то партнёрства, какого-то диалога, когда НАТО как Североатлантический альянс фактически воюет с Российской Федерацией - трудно об этом говорить, безусловно ", - констатировал Песков."Хотя все вопросы, связанные с безопасностью, с процедурой стабильности на европейском континенте, конечно же, нужно обсуждать. И делать это нужно начинать как можно скорее", - добавил пресс-секретарь президента России.Совет Россия-НАТО свернул деятельность в 2022 году на фоне разногласий между сторонами после начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В условиях СВО правительства стран-членов НАТО выступили на стороне руководства Украины и оказали ему масштабную и разноплановую военную помощь – вплоть до поставок наступательных вооружений и подготовки офицеров.Актуальное интервью на эту тему: Дмитрий Гусев: ВМС Эстонии подражает каперам Британии, а Европа готовит новый пакет бесполезных санкций

https://ukraina.ru/20250516/gensek-nato-nedovolen-povedeniem-prezidenta-rossii-1063182878.html

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новости, россия, кремль, украина, дмитрий песков, нато, сво, военная помощь, военная помощь украине, международные отношения, международная политика