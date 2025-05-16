"НАТО фактически воюет с Российской Федерацией" - Песков - 16.05.2025 Украина.ру
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"НАТО фактически воюет с Российской Федерацией" - Песков
"НАТО фактически воюет с Российской Федерацией" - Песков - 16.05.2025 Украина.ру
"НАТО фактически воюет с Российской Федерацией" - Песков
Все вопросы безопасности и стабильности на европейском континенте нужно обсуждать при том, что НАТО фактически воюет с Россией. Об этом 16 мая заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2025-05-16T13:29
2025-05-16T13:29
новости
россия
кремль
украина
дмитрий песков
нато
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военная помощь
военная помощь украине
международные отношения
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Глава пресс-службы Кремля со скепсисом отреагировал на сообщения западной прессы об идее США возобновить деятельность совета Россия-НАТО."Здесь каких-то субстантивных предложений на этот счёт не было. Насколько я понимаю, речь идёт о таких рассуждениях в средствах массовой информации", - отметил Песков.По мнению официального представителя Кремля, трудно даже говорить о возможности восстановления сотрудничества России с военно-политическим блоком, который фактически с ней воюет."Конечно, сейчас говорить о возобновлении какого-то партнёрства, какого-то диалога, когда НАТО как Североатлантический альянс фактически воюет с Российской Федерацией - трудно об этом говорить, безусловно ", - констатировал Песков."Хотя все вопросы, связанные с безопасностью, с процедурой стабильности на европейском континенте, конечно же, нужно обсуждать. И делать это нужно начинать как можно скорее", - добавил пресс-секретарь президента России.Совет Россия-НАТО свернул деятельность в 2022 году на фоне разногласий между сторонами после начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В условиях СВО правительства стран-членов НАТО выступили на стороне руководства Украины и оказали ему масштабную и разноплановую военную помощь – вплоть до поставок наступательных вооружений и подготовки офицеров.Актуальное интервью на эту тему: Дмитрий Гусев: ВМС Эстонии подражает каперам Британии, а Европа готовит новый пакет бесполезных санкций
https://ukraina.ru/20250516/gensek-nato-nedovolen-povedeniem-prezidenta-rossii-1063182878.html
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новости, россия, кремль, украина, дмитрий песков, нато, сво, военная помощь, военная помощь украине, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, Кремль, Украина, Дмитрий Песков, НАТО, СВО, военная помощь, военная помощь Украине, международные отношения, Международная политика

"НАТО фактически воюет с Российской Федерацией" - Песков

13:29 16.05.2025
 
© скриншотВстреча глав МИД стран НАТО в Анталье (Турция) 15 мая 2025 года
Встреча глав МИД стран НАТО в Анталье (Турция) 15 мая 2025 года
© скриншот
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Все вопросы безопасности и стабильности на европейском континенте нужно обсуждать при том, что НАТО фактически воюет с Россией. Об этом 16 мая заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Глава пресс-службы Кремля со скепсисом отреагировал на сообщения западной прессы об идее США возобновить деятельность совета Россия-НАТО.
"Здесь каких-то субстантивных предложений на этот счёт не было. Насколько я понимаю, речь идёт о таких рассуждениях в средствах массовой информации", - отметил Песков.
По мнению официального представителя Кремля, трудно даже говорить о возможности восстановления сотрудничества России с военно-политическим блоком, который фактически с ней воюет.
"Конечно, сейчас говорить о возобновлении какого-то партнёрства, какого-то диалога, когда НАТО как Североатлантический альянс фактически воюет с Российской Федерацией - трудно об этом говорить, безусловно ", - констатировал Песков.
- РИА Новости, 1920, 16.05.2025
12:19
Генсек НАТО недоволен поведением президента РоссииПрезидент России Владимир Путин совершил ошибку, отправив в Турцию делегацию низкого уровня. Об этом на встрече лидеров ЕС в Албании заявил генсек НАТО Марк Рютте
"Хотя все вопросы, связанные с безопасностью, с процедурой стабильности на европейском континенте, конечно же, нужно обсуждать. И делать это нужно начинать как можно скорее", - добавил пресс-секретарь президента России.
Совет Россия-НАТО свернул деятельность в 2022 году на фоне разногласий между сторонами после начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В условиях СВО правительства стран-членов НАТО выступили на стороне руководства Украины и оказали ему масштабную и разноплановую военную помощь – вплоть до поставок наступательных вооружений и подготовки офицеров.
Актуальное интервью на эту тему: Дмитрий Гусев: ВМС Эстонии подражает каперам Британии, а Европа готовит новый пакет бесполезных санкций
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