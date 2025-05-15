Зеленский переговорил с Эрдоганом и упрекнул Россию в "несерьёзности" - 15.05.2025 Украина.ру
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Зеленский переговорил с Эрдоганом и упрекнул Россию в "несерьёзности"
Зеленский переговорил с Эрдоганом и упрекнул Россию в "несерьёзности" - 15.05.2025 Украина.ру
Зеленский переговорил с Эрдоганом и упрекнул Россию в "несерьёзности"
Встречи украинской делегации с российской не состоялось, представители официальной Москвы ведут себя "несерьёзно". Об этом 15 мая на пресс-конференции в Анкаре заявил Владимир Зеленский.
2025-05-15T17:13
2025-05-15T17:13
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"Россия продолжает несерьезно относиться к этой встрече", - сказал Зеленский.Он выступил перед прессой после трёхчасовых переговоров с президентом Турции в Анкаре.Украинская делегация встретится с делегациями США, Британии и других западных стран, сообщил Зеленский. По его словам, украинская делегация будет в Стамбуле 16 мая.Зеленский отметил, что украинско-российские переговоры в Турции ещё могут состояться."Надеюсь, что эта встречи состоится и это была не только показуха", - сказал он.Зеленский также отметил, что не знает о присутствии в Турции президента России. Он также заявил, что воспринял как приглашение к личным переговорам предложение Владимира Путина провести 15 мая прямые украинско-российские переговоры в Стамбуле"Мы готовы к прямым переговорам", -- заверил Зеленский.Он также заявил, что Россия демонстрирует нежелание прекращать боевые действия и демонстрирует "личное неуважение" к участникам переговорного процесса.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настрой на переговорах, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 мая
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новости, россия, турция, анкара, трамп и зеленский, владимир зеленский, эрдоган, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, новости переговоров, дипломатия
Новости, Россия, Турция, Анкара, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Эрдоган, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины, новости переговоров, дипломатия

Зеленский переговорил с Эрдоганом и упрекнул Россию в "несерьёзности"

17:13 15.05.2025
 
© скриншот видео Офіс Президента України
© скриншот видео Офіс Президента України
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Встречи украинской делегации с российской не состоялось, представители официальной Москвы ведут себя "несерьёзно". Об этом 15 мая на пресс-конференции в Анкаре заявил Владимир Зеленский.
"Россия продолжает несерьезно относиться к этой встрече", - сказал Зеленский.
Он выступил перед прессой после трёхчасовых переговоров с президентом Турции в Анкаре.
Украинская делегация встретится с делегациями США, Британии и других западных стран, сообщил Зеленский. По его словам, украинская делегация будет в Стамбуле 16 мая.
Зеленский отметил, что украинско-российские переговоры в Турции ещё могут состояться.
"Надеюсь, что эта встречи состоится и это была не только показуха", - сказал он.
Зеленский также отметил, что не знает о присутствии в Турции президента России. Он также заявил, что воспринял как приглашение к личным переговорам предложение Владимира Путина провести 15 мая прямые украинско-российские переговоры в Стамбуле
"Мы готовы к прямым переговорам", -- заверил Зеленский.
Он также заявил, что Россия демонстрирует нежелание прекращать боевые действия и демонстрирует "личное неуважение" к участникам переговорного процесса.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настрой на переговорах, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 мая
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