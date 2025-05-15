https://ukraina.ru/20250515/nastroy-na-peregovorakh-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-15-maya-1063147918.html

Настрой на переговорах, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 мая

Настрой на переговорах, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 мая - 15.05.2025 Украина.ру

Настрой на переговорах, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 мая

В МИД РФ прокомментировали переговоры России и Украины в Стамбуле. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-05-15T13:08

2025-05-15T13:08

2025-05-15T13:08

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона настроена на серьёзные переговоры в Турции. Она отметила, что Москва посмотрит, как представители Киева, больше всех кричавшего о мире и перемирии, отреагируют на конкретное предложение к работе на встрече в Стамбуле."Мы, конечно, внимательно следим за риторикой Киева. Киевский режим, очевидно, как это и делал много лет, пытается и в данном случае все предшествующее время устраивать шоу вокруг переговоров. Были и противоречащие, и противоречивые, и взаимоисключающие заявление с Банковой", — отметила она.По словам Захаровой, РФ исходит из слов президента России Владимира Путина, что долгосрочный, прочный мир на историческую перспективу — это приоритет Москвы, и именно такие инструкции получила российская делегация.Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал интригой разворачивающиеся в Стамбуле события вокруг переговоров по Украине."У всех конечно сейчас на слуху Украина в связи с интригой, которая разваривается сейчас в Стамбуле буквально в эти часы и минуты", — отметил Лавров на заседании Дипломатического клуба.Ранее Захарова заявила, что переговоры по инициативе турецкой стороны были перенесены на вторую половину дня.Обстрелы и налётыУтром 15 мая Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Ростовской и Белгородской областей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 34 удара по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ нанесли 33 удара, на макеевском — 1 атаку, выпустив в общей сложности 70 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 2 гражданских лиц, в т.ч. подростка 2011 года рождения.Огнём ВСУ были повреждены легковой автомобиль и 4 жилых домостроения.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 23 снаряда калибром 155 мм. Также в ДНР неоднократно объявлялась авиационная/ракетная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 48 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 48 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 3; Козачьи Лагеря — 4; Корсунка — 2; Великая Лепетиха — 11; Князе-Григоровка — 4; Малая Лепетиха — 8; Днепряны — 4; Алёшки — 5; Новая Каховка — 7", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Новая Каховка, Каховка, Пролетарка и Днепряны.Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о ночных атаках украинских беспилотников."В ночь на 15 мая зафиксированы обстрелы и падения БПЛА в нескольких населённых пунктах. В селе Чонгар прилётом дрона поражена амбулатория. Здание выгорело практически полностью. В этом же посёлке в результате обстрела пострадали два мирных жителя — торговцы с рыбного рынка. Один из них сейчас в реанимации", — писал он.Также в Новоалексеевке на территорию элеватора упали три беспилотника. По предварительным данным, боезаряд не сдетонировал. В Рыково на железнодорожной станции найден потенциально взрывоопасный БПЛА. На место была направлена инженерная группа Минобороны. Там же, на улице Петровского, разрушен частный дом."К счастью, никто не пострадал. В Сальково рядом с АЗС упали 2 беспилотника. Повреждены окна, фасад и припаркованный рядом автомобиль. На месте работают следственно-оперативные группы и сотрудники МЧС. Проводится разминирование, осмотр и документирование последствий атак. Благодаря профессиональным действиям наших воинов ПВО И РЭБ за ночь сбито не менее 30 вражеских БПЛА", — сообщил Сальдо.Он также сообщил, что в Чонгаре прилётом дрона была поражена амбулатория — здание выгорело практически полностью.…"Число пострадавших увеличилось до 3 человек. Сотрудник заправки получил легкую контузию в результате падения вражеского БПЛА. Повреждения получила еще одна АЗС, расположенная в с. Сальково", — позднее написал Сальдо.Утром 15 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий", — отмечал губернатор.В Белгородском районе посёлки Дубовое, Октябрьский и Разумное, сёла Беловское, Бессоновка, Головино, Нижний Ольшанец, Отрадное, Ровенёк и Ясные Зори были атакованы 13 беспилотниками, 8 из которых сбиты и подавлены."В селе Ровенёк вследствие атаки беспилотника ранен мужчина. Медики областной клинической больницы оказали ему необходимую помощь, он отпущен домой на амбулаторное лечение. В посёлке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона ранен сотрудник сельхозпредприятия. Мужчине оказали помощь в Октябрьской районной больнице, дальнейшее лечение пострадавший будет проходить амбулаторно", — отмечал Гладков.В селе Ровенёк повреждён частный дом, в посёлке Октябрьский осколками посечены два легковых автомобиля и помещение сельхозпредприятия, в селе Ясные Зори повреждён производственный объект."Сегодня утром в посёлке Разумное от детонации дрона повреждены 3 легковых автомобиля и забор частного домовладения", — также писал губернатор.В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, сёлам Герасимовка, Кукуевка, Посохово, Рождествено и Шелаево были совершены атаки 13 беспилотников, 2 из которых подавлены."В селе Рождествено получили ранения двое мужчин, один из которых находится в отделении реанимации Валуйской ЦРБ в крайне тяжёлом состоянии. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Второму мужчине оказана амбулаторная помощь, госпитализация не потребовалась", — сообщил губернатор.В городе Валуйки в результате атак FPV-дронов повреждены гараж, 10 легковых и 2 грузовых автомобиля. В селе Рождествено повреждён грузовой автомобиль. Поздно вечером частное домовладение в селе Шелаево подверглось атакам двух дронов — повреждены жилой дом, ангар, грузовой и легковой автомобили. Рано утром в селе Герасимовка от удара FPV-дрона повреждён легковой автомобиль.В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Плотвянка атакованы 2 беспилотниками. Последствий нет.В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Дроновка, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино выпущен 31 снаряд в ходе 3 артобстрелов и совершена атака одного беспилотника. Обошлось без пострадавших и разрушений.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка и Теребрено выпущено 65 боеприпасов в ходе 9 обстрелов и совершены атаки 6 беспилотников. Информация о последствиях уточняется.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Красное, сёла Архангельское, Вознесеновка, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка и хутор Панков подверглись 2 артобстрелам, в ходе которых выпущено 13 боеприпасов, и атакованы 14 беспилотниками, 10 из которых сбиты и подавлены."В городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализирован мужчина, который пострадал на участке автодороги Архангельское — Нехотеевка. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Ещё двое мужчин самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ: один был ранен в результате обстрела села Новая Таволжанка, второй — в результате атаки беспилотника в селе Муром. Медики оказали им всю необходимую помощь, лечение продолжат амбулаторно. Кроме того, вчера в районную больницу обратилась женщина, которая получила баротравму 13 мая в результате атаки беспилотника в городе Шебекино. Ей также оказана помощь, госпитализация не потребовалась", — писал губернатор.В селе Зиборовка в результате атаки беспилотника повреждено производственное помещение сельхозпредприятия. В городе Шебекино от атак беспилотников повреждены торговый объект, коммерческое предприятие, 6 автомобилей и остекление в одной квартире МКД. Вечером в сёлах Муром и Вознесеновка повреждены по одному частному домовладению.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн утром 15 мая рассказал об атаке на регион."Сегодня утром вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе в селе Большенизовцево Рыльского района. В результате удара пострадали двое мужчин 38 и 48 лет. Они уже находятся в Рыльской ЦРБ, где медики окажут всю необходимую помощь", — написал Хинштейн в своём телеграм канале.Он призвал жителей сохранять бдительность и не рисковать собой.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О переговорах в Стамбуле — в статье Татьяны Стоянович "Путин не уступит, но Зеленский пытается перехватить инициативу. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20250515/kto-edet-v-stambul-i-chto-eto-znachit-glavnoe-na-utro-15-maya-1063140037.html

https://ukraina.ru/20250514/mir-zhdet-peregovorov-v-stambule-itogi-14-maya-1063121493.html

https://ukraina.ru/20250514/voinstvennyy-makron-provaly-vsu-nadezhdy-na-peregovory-glavnoe-na-ukraine-na-utro-14-maya-1063108831.html

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эксклюзив, хроники, стамбул, россия, украина, владимир путин, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, минобороны, мчс