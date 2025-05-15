https://ukraina.ru/20250515/pochemu-putin-poka-ne-mozhet-vstretitsya-s-trampom-a-prezident-ssha-tak-chasto-menyaet-ritoriku--1063138314.html

Почему Путин пока не может встретиться с Трампом, а президент США так часто меняет риторику – Вассерман

Почему Путин пока не может встретиться с Трампом, а президент США так часто меняет риторику – Вассерман - 15.05.2025 Украина.ру

Почему Путин пока не может встретиться с Трампом, а президент США так часто меняет риторику – Вассерман

Публицист, депутат Государственной Думы России, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии "Украина.ру" объяснил, почему Трамп непоследователен в своей риторике, но очень напорист в реализации своей стратегии

2025-05-15T09:20

2025-05-15T09:20

2025-05-15T09:20

россия

сша

стамбул

дональд трамп

анатолий вассерман

владимир зеленский

видео

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А также рассказал, что означает хамство Зеленского и почему после Первой мировой войны запретили кокаин:00:26 – Ждуны в новых регионах России; 03:29 – Мирные переговоры в Стамбуле и возвращение к классическим формам дипломатии; 07:29 – Позиция глобалистов и Зеленского; 10:43 – Непоследовательная риторика Трампа; 15:40 – Методы Запада в стремлении обмануть Россию и новый пакет санкций; 21:14 – Кокаиновый скандал с Макроном и Мерцем.

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сша

стамбул

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, сша, стамбул, дональд трамп, анатолий вассерман, владимир зеленский, видео, видео