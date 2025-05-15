https://ukraina.ru/20250515/pochemu-putin-poka-ne-mozhet-vstretitsya-s-trampom-a-prezident-ssha-tak-chasto-menyaet-ritoriku--1063138314.html
Почему Путин пока не может встретиться с Трампом, а президент США так часто меняет риторику – Вассерман
Почему Путин пока не может встретиться с Трампом, а президент США так часто меняет риторику – Вассерман - 15.05.2025 Украина.ру
Почему Путин пока не может встретиться с Трампом, а президент США так часто меняет риторику – Вассерман
Публицист, депутат Государственной Думы России, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии "Украина.ру" объяснил, почему Трамп непоследователен в своей риторике, но очень напорист в реализации своей стратегии
2025-05-15T09:20
2025-05-15T09:20
2025-05-15T09:20
россия
сша
стамбул
дональд трамп
анатолий вассерман
владимир зеленский
видео
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А также рассказал, что означает хамство Зеленского и почему после Первой мировой войны запретили кокаин:00:26 – Ждуны в новых регионах России; 03:29 – Мирные переговоры в Стамбуле и возвращение к классическим формам дипломатии; 07:29 – Позиция глобалистов и Зеленского; 10:43 – Непоследовательная риторика Трампа; 15:40 – Методы Запада в стремлении обмануть Россию и новый пакет санкций; 21:14 – Кокаиновый скандал с Макроном и Мерцем.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, сша, стамбул, дональд трамп, анатолий вассерман, владимир зеленский, видео, видео
Россия, США, Стамбул, Дональд Трамп, Анатолий Вассерман, Владимир Зеленский, Видео
Почему Путин пока не может встретиться с Трампом, а президент США так часто меняет риторику – Вассерман
Публицист, депутат Государственной Думы России, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии "Украина.ру" объяснил, почему Трамп непоследователен в своей риторике, но очень напорист в реализации своей стратегии
А также рассказал, что означает хамство Зеленского и почему после Первой мировой войны запретили кокаин:
00:26 – Ждуны в новых регионах России
;
03:29 – Мирные переговоры в Стамбуле
и возвращение к классическим формам дипломатии;
07:29 – Позиция глобалистов и Зеленского
;
10:43 – Непоследовательная риторика Трампа
;
15:40 – Методы Запада
в стремлении обмануть Россию и новый пакет санкций;
21:14 – Кокаиновый скандал с Макроном
и Мерцем
.