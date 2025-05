https://ukraina.ru/20250515/peregovory-nachnutsya-so-sverki-chasov-o-chm-govorit-sostav-delegatsii-rf-1063140915.html

Одна из главных интриг в контексте первых за три года прямых переговоров между РФ и Украиной - состав российской делегации - раскрыта. Судя по тому, кому доверили эту ответственную миссию, становится ясно, на чём Москва намерена сделать акцент

Как говорил помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, в Стамбуле стороны будут обсуждать политические и ряд технических вопросов, исходя из этого и формируется делегация.Поздно вечером 14 мая состав российских представителей наконец огласили.В их числе есть члены той правительственной делегации, которая проводила встречи со своими украинскими визави весной 2022 года сначала в Белоруссии, а потом в Турции: помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавивший делегацию, как и тогда, а также заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, курирующий вопросы международного военного и военно-технического сотрудничества.Это свидетельствует о том, что Москва предлагает не начинать всё заново, а вернуться к переговорному процессу с того места, где остановились три года назад, неспроста же местом встречи снова стал Стамбул, более того, также в рабочем офисе администрации президента Турции.Вести консультации строго в соответствии с документом, парафированным сторонами в 2022 году, сейчас уже не актуально, поскольку за это время много чего изменилось, но присутствующие за столом переговоров члены той делегации прекрасно знают и на чём остановились, с чем согласилась Украина (ведь глава украинской делегации Давид Арахамия поставил же подпись под согласованным проектом соглашения), по каким вопросам удалось проще прийти к компромиссу, а какие вызвали наибольшие разногласия. Учитывая все эти моменты, начинать первый за три года разговор будет проще.В Стамбул также отправился заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Он бывший посол в Японии и Индонезии. По возвращении из Токио с ноября 2022 года Галузин в новой должности отвечает за пространство СНГ и украинское направление.А ещё начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, который в качестве одного из руководителей военной разведки принимал непосредственное участие в руководстве операцией ВС РФ в Сирии, внесён в санкционные списки США, а в 2017 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, удостоен звания Герой России. Его называют одним из ключевых стратегов оборонного ведомства.Кроме того, в Турции российскую делегацию сопровождает группа экспертов."Зорин - мощнейший переговорщик, занимался в своё время замирением бармалеев в Сирии, "зелёными экспрессами", распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками. Это ещё один удар по шапито Зеленского, который едет только для того, чтобы сорвать диалог и обвинить в срыве нас. Но такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене, изображая игру на рояле причинным местом. Я бы добавил, что Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный гарнизон Азовстали", - отметил военный корреспондент Александр Коц.Если верить тексту проекта стамбульских соглашений, опубликованному американской газетой The New York Times в июне прошлого года, одним из несогласованных пунктов, вызвавших разногласия сторон, был статус русского языка на Украине. Москва настаивала, чтобы в случае подписания мирного договора руководство Украины в течение 30 дней сняла все ограничения на использование русского языка в любой сфере, присвоила ему статус официального и гарантировала, что он будет функционировать наравне с государственным украинским.Комментируя ситуацию в 2022 году, Полищук отмечал, что Украина была готова зафиксировать постоянный нейтралитет, безъядерный и внеблоковый статус, демилитаризацию и денацификацию в обмен на гарантии безопасности, но прервала переговоры по указке западных стран, которым не нужен мир, когда приемлемые очертания договора начали выстраиваться.· заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ Виктор ШевцовУкраинский конфликт давно вышел за рамки противостояния России и Украины, фактически идёт война между Россией и Западом, поддерживающим Киев на протяжении всего периода СВО, поэтому без взаимодействия с этими странами не обойтись. К тому же в Турцию в эти дни прибыли госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.Состав команды переговорщиков, прибывших в Стамбул на переговоры с украинской стороной, подсказывает, на каких аспектах урегулирования конфликта в настоящий момент сосредоточена Россия.Прежде всего внимание привлекает большее по сравнению с 2022 годом представительство военных, что вполне объяснимо, учитывая те изменения на фронте, которые произошли с тех пор. Это именно те люди, которые обеспечили нынешние реалии на земле, а без поправки на них диалог вести нельзя. Судя по всему, именно прекращение боевых действий и обеспечение безопасности в широком понимании и станет ключевой темой переговоров для делегации РФ. Об этом свидетельствует и состав участников совещания по подготовке к сегодняшней встрече, которую вечером 14 мая провёл президент РФ Владимир Путин: среди них, помимо главы МИД РФ Сергея Лаврова, были министр обороны РФ Андрей Белоусов, его предшественник на этом посту, а ныне секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, главнокомандующий войсками Национальной гвардии Виктор Золотов и командующие группировками войск в зоне СВО.Ситуацией на фронте переговоры не ограничиваются. Устным договорённостям, особенно с Украиной, верить нельзя, в этом Россия убеждалась неоднократно, поэтому всё нужно фиксировать на бумаге, так что без дипломатов не обойтись, и они в составе делегации. Кстати, в состав украинской делегации, по информации СМИ, вошёл советник президента Игорь Жовква, который в прошлом возглавлял договорно-правовое управление МИД.Кроме того, Москва выступает не просто за завершение вооружённого конфликта, а за устранение его первопричин, а среди них нарушение прав русскоязычного населения, поэтому гуманитарный аспект также в центре внимания.Украинская же делегация, как сообщили чиновники американскому изданию The Wall Street Journal, планирует сегодня обсудить с российской только один вопрос - объявление 30-дневного перемирия и дальнейший контроль за ним.Изначально источники сообщали, что российскую делегацию возглавят Лавров и Ушаков, но нет, встреча после такого длительного перерыва нужна, как любят говорить дипломаты, для сверки часов, чтобы понять позицию своих визави и оценить вероятность сделки, а присутствие более представительных переговорщиков необходимо, когда процесс сдвинулся с мёртвой точки.О том, по какому сценарию может пойти встреча, читайте в материале Ловушка Запада или тонкий расчет Москвы. Эксперты Украина.ру о переговорах в Стамбуле и амбициях Киева

