Переговоры начнутся со "сверки часов". О чём говорит состав делегации РФ
10:08 15.05.2025 (обновлено: 10:13 15.05.2025)
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Одна из главных интриг в контексте первых за три года прямых переговоров между РФ и Украиной - состав российской делегации - раскрыта. Судя по тому, кому доверили эту ответственную миссию, становится ясно, на чём Москва намерена сделать акцент
Как говорил помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, в Стамбуле стороны будут обсуждать политические и ряд технических вопросов, исходя из этого и формируется делегация.
Поздно вечером 14 мая состав российских представителей наконец огласили.
В их числе есть члены той правительственной делегации, которая проводила встречи со своими украинскими визави весной 2022 года сначала в Белоруссии, а потом в Турции: помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавивший делегацию, как и тогда, а также заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, курирующий вопросы международного военного и военно-технического сотрудничества.
Это свидетельствует о том, что Москва предлагает не начинать всё заново, а вернуться к переговорному процессу с того места, где остановились три года назад, неспроста же местом встречи снова стал Стамбул, более того, также в рабочем офисе администрации президента Турции.
Вести консультации строго в соответствии с документом, парафированным сторонами в 2022 году, сейчас уже не актуально, поскольку за это время много чего изменилось, но присутствующие за столом переговоров члены той делегации прекрасно знают и на чём остановились, с чем согласилась Украина (ведь глава украинской делегации Давид Арахамия поставил же подпись под согласованным проектом соглашения), по каким вопросам удалось проще прийти к компромиссу, а какие вызвали наибольшие разногласия. Учитывая все эти моменты, начинать первый за три года разговор будет проще.
03:41Стамбульский раунд переговоров. На чём остановились Россия и Украина и что изменилось с тех порВ четверг, 15 мая, по инициативе президента РФ Владимира Путина возобновляются прямые переговоры между Россией и Украиной, прерванные три года назад, с того же места – в Стамбуле, где стороны достигли договорённости по мирному соглашению. Тогда по инициативе украинской стороны они были сорваны. Так на чём же Москва и Киев тогда остановились?
В Стамбул также отправился заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Он бывший посол в Японии и Индонезии. По возвращении из Токио с ноября 2022 года Галузин в новой должности отвечает за пространство СНГ и украинское направление.
А ещё начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, который в качестве одного из руководителей военной разведки принимал непосредственное участие в руководстве операцией ВС РФ в Сирии, внесён в санкционные списки США, а в 2017 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, удостоен звания Герой России. Его называют одним из ключевых стратегов оборонного ведомства.
Кроме того, в Турции российскую делегацию сопровождает группа экспертов.
- —первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин.
"Зорин - мощнейший переговорщик, занимался в своё время замирением бармалеев в Сирии, "зелёными экспрессами", распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками. Это ещё один удар по шапито Зеленского, который едет только для того, чтобы сорвать диалог и обвинить в срыве нас. Но такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене, изображая игру на рояле причинным местом. Я бы добавил, что Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный гарнизон Азовстали", - отметил военный корреспондент Александр Коц.
- —заместитель начальника Управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская
Если верить тексту проекта стамбульских соглашений, опубликованному американской газетой The New York Times в июне прошлого года, одним из несогласованных пунктов, вызвавших разногласия сторон, был статус русского языка на Украине. Москва настаивала, чтобы в случае подписания мирного договора руководство Украины в течение 30 дней сняла все ограничения на использование русского языка в любой сфере, присвоила ему статус официального и гарантировала, что он будет функционировать наравне с государственным украинским.
- —Алексей Полищук - директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ, подразделения, которое курирует взаимоотношения с Белоруссией, Молдавией и Украиной. Т.е. это ещё один дипломат, отвечающий за внешнеполитический курс на украинском направлении, как и Галузин.
Комментируя ситуацию в 2022 году, Полищук отмечал, что Украина была готова зафиксировать постоянный нейтралитет, безъядерный и внеблоковый статус, демилитаризацию и денацификацию в обмен на гарантии безопасности, но прервала переговоры по указке западных стран, которым не нужен мир, когда приемлемые очертания договора начали выстраиваться.
· заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ Виктор Шевцов
Украинский конфликт давно вышел за рамки противостояния России и Украины, фактически идёт война между Россией и Западом, поддерживающим Киев на протяжении всего периода СВО, поэтому без взаимодействия с этими странами не обойтись. К тому же в Турцию в эти дни прибыли госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Вчера, 19:16Дмитрий Бабич: Макрон трус, но если у России в Стамбуле вырвут согласие на перемирие, он будет беспощаденЕвросоюз хочет войны с Россией, только он хочет вести ее руками Украины. В США президент против продолжения кровопролития, но его желания нестабильны и эгоистичны. Он хочет получить Нобелевскую премию мира и настроен очень меркантильно. К тому же он человек импульсивный, нервный. У него может и не хватить терпения на мирный процесс.
Состав команды переговорщиков, прибывших в Стамбул на переговоры с украинской стороной, подсказывает, на каких аспектах урегулирования конфликта в настоящий момент сосредоточена Россия.
Прежде всего внимание привлекает большее по сравнению с 2022 годом представительство военных, что вполне объяснимо, учитывая те изменения на фронте, которые произошли с тех пор. Это именно те люди, которые обеспечили нынешние реалии на земле, а без поправки на них диалог вести нельзя. Судя по всему, именно прекращение боевых действий и обеспечение безопасности в широком понимании и станет ключевой темой переговоров для делегации РФ. Об этом свидетельствует и состав участников совещания по подготовке к сегодняшней встрече, которую вечером 14 мая провёл президент РФ Владимир Путин: среди них, помимо главы МИД РФ Сергея Лаврова, были министр обороны РФ Андрей Белоусов, его предшественник на этом посту, а ныне секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, главнокомандующий войсками Национальной гвардии Виктор Золотов и командующие группировками войск в зоне СВО.
Ситуацией на фронте переговоры не ограничиваются. Устным договорённостям, особенно с Украиной, верить нельзя, в этом Россия убеждалась неоднократно, поэтому всё нужно фиксировать на бумаге, так что без дипломатов не обойтись, и они в составе делегации.
Кстати, в состав украинской делегации, по информации СМИ, вошёл советник президента Игорь Жовква, который в прошлом возглавлял договорно-правовое управление МИД.
Кроме того, Москва выступает не просто за завершение вооружённого конфликта, а за устранение его первопричин, а среди них нарушение прав русскоязычного населения, поэтому гуманитарный аспект также в центре внимания.
Украинская же делегация, как сообщили чиновники американскому изданию The Wall Street Journal, планирует сегодня обсудить с российской только один вопрос - объявление 30-дневного перемирия и дальнейший контроль за ним.
Изначально источники сообщали, что российскую делегацию возглавят Лавров и Ушаков, но нет, встреча после такого длительного перерыва нужна, как любят говорить дипломаты, для сверки часов, чтобы понять позицию своих визави и оценить вероятность сделки, а присутствие более представительных переговорщиков необходимо, когда процесс сдвинулся с мёртвой точки.
О том, по какому сценарию может пойти встреча, читайте в материале Ловушка Запада или тонкий расчет Москвы. Эксперты Украина.ру о переговорах в Стамбуле и амбициях Киева
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