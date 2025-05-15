https://ukraina.ru/20250515/lovushka-zapada-ili-tonkiy-raschet-moskvy-eksperty-ukrainaru-o-peregovorakh-v-stambule-i-ambitsiyakh-1063114636.html

Ловушка Запада или тонкий расчет Москвы. Эксперты Украина.ру о переговорах в Стамбуле и амбициях Киева

Ловушка Запада или тонкий расчет Москвы. Эксперты Украина.ру о переговорах в Стамбуле и амбициях Киева - 15.05.2025 Украина.ру

Ловушка Запада или тонкий расчет Москвы. Эксперты Украина.ру о переговорах в Стамбуле и амбициях Киева

Если российско-украинские переговоры 15 мая всё же начнутся, это будет воспринято Западом как слабость и повод усилить давление на РФ. Единственное, что можно ожидать позитивного после всего этого, так это то, что Трамп наберется смелости и бросит Украину. Таким мнением поделились с журналистами издания Украина.ру российские эксперты

2025-05-15T05:00

2025-05-15T05:00

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Поздно вечером, 14 мая, в пресс-службе Кремля сообщили, что президент РФ Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.Ранее радио NV сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.В ночь на четверг Reuters со ссылкой на анонимного чиновника сообщил, что президент США Дональд Трамп не поедет в Стамбул для участия в переговорах между Россией и Украиной.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все сказанное главой государства в ночь с 10 на 11 мая сохраняет актуальность, представители России будут ждать украинскую сторону в Стамбуле."Могу еще раз подтвердить, что все сказанное президентом в заявлении 11 мая, в ночном заявлении, все сохраняет свою актуальность. Действительно, российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая в четверг, то есть завтра", — сказал представитель Кремля.В ночь на воскресенье, 11 мая, Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле без предварительных условий."Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны. Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров, и президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган очень многое сделал для их организации. Напомню, что в результате этих переговоров был подготовлен совместный проект документа, и он был парафирован руководителем киевской переговорной группы, но по настоянию Запада был просто выброшен в корзину", — заявил российский президент.В ответ Владимир Зеленский потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев готов сесть за стол переговоров.Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина. Также он намекнул, что раздумывает над тем, чтобы полететь в Стамбул в четверг, на встречу представителей России и Украины."Я полагаю, что там должны присутствовать оба лидера. Я думал о том, чтобы полететь туда. Я не знаю, где я буду в четверг, у меня так много встреч, но я думал о том, чтобы действительно полететь туда. Думаю, такая возможность есть. Не стоит недооценивать эту встречу", — сказал американский лидер.В понедельник, 12 мая, Зеленский заявил о том, что готов к прямым переговорам с российским президентом.В среду, 14 мая, в офисе Зеленского допустили возможность переговоров России и Украины в Стамбуле не на высшем уровне."Нет Путина, безусловно нет переговоров. Принимать решение будет президент, должны ли о чем-то говорить. Но тогда точно [эти переговоры] не на уровне президента", — сказал советник офиса Зеленского Михаил Подоляк.Сейчас, в преддверии переговоров России и Украины, для Трампа наступает момент истины, уверен политолог и координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков. По его словам, пока что все, о чем заявляет американский президент, не срабатывает. "Это касается не только конфликта на Юге России, но и истории с хуситами. США потратили миллиард долларов на бомбежку их баз в Йемене, но ничего не добились", — отметил эксперт в беседе с журналистами Украина.ру.Теперь же, добавил Кочетков, американцы "пытаются додавить Россию", но их "клиенты" на Украине, на которых они потратили миллиарды долларов, их "не слушают и посылают их подальше"."И теперь Трамп должен доказать: или ты нас держишь за дураков и занимаешься откровенной клоунадой, или ты хоть как-то можешь влиять на Зеленского. Если Трамп не может контролировать процессы на Украине, то американцам как инициаторам переговорного трека, надо из него выходить и заниматься другими делами", — заявил политолог.Кочетков обратил внимание на то, что задача России – освободить от украинского нацизма свои исторические земли, и рано или поздно российская армия возьмет их под свой контроль. Потому что "если не добить эту гадину, нормальной жизни на российских территориях не будет", добавил он.При этом политолог отметил, что наметившиеся российско-украинские переговоры могут быть сорваны. Это может произойти не потому, что Россия "чего-то не хочет", а потому что противнику нужно лишь перемирие на 30 дней, чтобы остановить наступление ВС РФ и получше подготовиться к новой войне, резюмировал собеседник Украина.ру.В беседе с журналистами издания Украина.ру о возможных сценариях, по которым могут развиваться переговоры в Стамбуле, политолог-американист Дмитрий Дробницкий выразил "сдержанный пессимизм". По его мнению, либеральная элита Запада "хочет продолжение концерта" не столько из-за того, что "Россия раздражает", а из-за того, что Трамп, в случае остановки войны, "сосредоточится на ней и займется ее выкорчевыванием"."Сможет он это сделать или нет, это другой вопрос, но его следующий ход после того, как пропадет военная необходимость Евроатлантики, будет именно таким. И европейские лидеры, а именно они представляют либеральную элиту, будут топить любую возможность под разными предлогами", — объяснил Дробницкий.Европейцы уже говорили, что демилитаризация Украины "невозможна ни в каком виде", и что Путин якобы "хочет войны", но Трамп их пока не победил, и не очень понятно, как он может это сделать, добавил политолог."Единственное, что можно ожидать позитивного после всего этого, это то, что Трамп наберется смелости и бросит Украину", — предположил эксперт.По мнению Дробницкого, миротворческие усилия Трампа хороши в том, что восстанавливаются контакты между Россией и США. По крайней мере, российская позиция выслушивается и "ее понимают", указал американист."Трамп прекрасно понимает, что его враги - от Британии, Франции, Германии до Украины. Но объявить об этом он не может, поэтому постоянно ставит себя в сложную позицию, которую непросто защищать с любой стороны", — подытожил собеседник Украина.ру.На базе общей позиции США и ЕС по перемирию перед Москвой "замаячил призрак восстановления западного антироссийского единства" и поэтому Кремль решил купировать эту угрозу инициативой о переговорах в Стамбуле, считает автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко.По его словам, расчёт Кремля "прост и эффективен": Киеву неудобно вести переговоры в Стамбуле на основе Стамбульских же соглашений 2022 года, поскольку тогда непонятно, "за что украинцы уложили в землю почти миллион своих соотечественников"."В общем, можно будет опять сказать, что мы сделали всё, что могли, а Киев и его европейская группа поддержки сорвали все мирные усилия и попытаться таким путём удержать США от возвращения в антироссийскую коалицию, убедив их предоставить Киев его судьбе", — подчеркнул Ищенко.При этом политолог обратил внимание на два важных нюанса. Во-первых, указал он, нет гарантии, что США захотят принять российскую версию событий, а не версию Украины и европейцев. Потому что Трамп "быстро меняет мнение под воздействием групп влияния в своём окружении", объяснил эксперт."Во-вторых, нет уверенности в том, что нам не расставляют элементарную ловушку. Пока что мы слышали только заявления Зеленского о том, что он прилетит в Анкару и если Путин объявится в Стамбуле, то Зеленский немедленно отправится туда. А также о том, что кроме как с Путиным он ни с кем переговоры вести не намерен", — заявил политолог.Поэтому, уверен Ищенко, лучшим вариантом для российской стороны является тот, при котором переговоры вообще бы не состоялись. "Если же они всё же начнутся, что однозначно будет воспринято Западом как наша слабость и повод усилить давление, ни за какие коврижки нельзя соглашаться на прекращение огня, даже не до достижения договорённостей, а до их вступления в законную силу", — подчеркнул политолог.В этом случае время будет играть на Москву, так как Киеву и его союзникам надо будет торопиться с реализацией договорённостей, пока от Украины ещё хоть что-то осталось, резюмировал автор материала.Также на тему российско-украинских переговоров — в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250514/1063115879.html

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