Мирные жители российских регионов получили ранения в результате атак дронов ВСУ
Следственный комитет России расследует преступления украинских вооруженных формирований (ВФУ) в Белгородской, Брянской областях и ДНР. Об этом ведомство сообщило 15 мая.
Со ссылкой на информацию органов исполнительной власти в СК РФ сообщили, что в результате атаки БПЛА-камикадзе ВФУ в Макеевке Советского района ДНР ранена девочка-подросток.
"В селе Муром Шебекинского округа Белгородской области мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения спины, - рассказали в СК РФ. - В посёлке Октябрьский Белгородского района FPV-дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия. Ранен сотрудник".
Также российские следователи установили, что в результате украинской вооруженной агрессии в селе Каменский Хутор Климовского района Брянской области ранения получили три мирных жителя.
Следственное ведомство пообещало установить детали произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.
10:25Репрессии на УкраинеНе забыть о людях. Переговоры в Стамбуле и гражданские пленныеВ Стамбуле снова начинаются прямые переговоры между Россией и Украиной. Можно только пожелать удачи тем их участникам, которые хотят добиться устойчивого мира. А также напомнить о том, что в будущем соглашении обязательно должен быть решен вопрос о сидящих в украинских тюрьмах людях, которые поддержали Россию.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Также 15 мая Минобороны РФ сообщило, что Российские военные освободили Новоалександровку и Торское
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