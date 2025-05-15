Мирные жители российских регионов получили ранения в результате атак дронов ВСУ - 15.05.2025 Украина.ру
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Мирные жители российских регионов получили ранения в результате атак дронов ВСУ
Мирные жители российских регионов получили ранения в результате атак дронов ВСУ - 15.05.2025 Украина.ру
Мирные жители российских регионов получили ранения в результате атак дронов ВСУ
Следственный комитет России расследует преступления украинских вооруженных формирований (ВФУ) в Белгородской, Брянской областях и ДНР. Об этом ведомство сообщило 15 мая.
2025-05-15T13:09
2025-05-15T13:09
новости
россия
брянская область
донецкая народная республика
ск рф
вооруженные силы украины
дроны
fpv-дрон
мирные жители
налеты
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Со ссылкой на информацию органов исполнительной власти в СК РФ сообщили, что в результате атаки БПЛА-камикадзе ВФУ в Макеевке Советского района ДНР ранена девочка-подросток."В селе Муром Шебекинского округа Белгородской области мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения спины, - рассказали в СК РФ. - В посёлке Октябрьский Белгородского района FPV-дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия. Ранен сотрудник".Также российские следователи установили, что в результате украинской вооруженной агрессии в селе Каменский Хутор Климовского района Брянской области ранения получили три мирных жителя.Следственное ведомство пообещало установить детали произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Тем временем Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Курской области: двое мужчин в больнице Также 15 мая Минобороны РФ сообщило, что Российские военные освободили Новоалександровку и Торское
https://ukraina.ru/20250515/ne-zabyt-o-lyudyakh-peregovory-s-stambule-i-grazhdanskie-plennye-1063140469.html
россия
брянская область
донецкая народная республика
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новости, россия, брянская область, донецкая народная республика, ск рф, вооруженные силы украины, дроны, fpv-дрон, мирные жители, налеты, сво, кто, новые регионы, донбасс
Новости, Россия, Брянская область, Донецкая Народная Республика, СК РФ, Вооруженные силы Украины, дроны, fpv-дрон, мирные жители, налеты, СВО, КТО, Новые регионы, Донбасс

Мирные жители российских регионов получили ранения в результате атак дронов ВСУ

13:09 15.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Следственный комитет России расследует преступления украинских вооруженных формирований (ВФУ) в Белгородской, Брянской областях и ДНР. Об этом ведомство сообщило 15 мая.
Со ссылкой на информацию органов исполнительной власти в СК РФ сообщили, что в результате атаки БПЛА-камикадзе ВФУ в Макеевке Советского района ДНР ранена девочка-подросток.
"В селе Муром Шебекинского округа Белгородской области мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения спины, - рассказали в СК РФ. - В посёлке Октябрьский Белгородского района FPV-дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия. Ранен сотрудник".
Также российские следователи установили, что в результате украинской вооруженной агрессии в селе Каменский Хутор Климовского района Брянской области ранения получили три мирных жителя.
Следственное ведомство пообещало установить детали произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.
10:25Репрессии на Украине
Не забыть о людях. Переговоры в Стамбуле и гражданские пленныеВ Стамбуле снова начинаются прямые переговоры между Россией и Украиной. Можно только пожелать удачи тем их участникам, которые хотят добиться устойчивого мира. А также напомнить о том, что в будущем соглашении обязательно должен быть решен вопрос о сидящих в украинских тюрьмах людях, которые поддержали Россию.
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Тем временем Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Курской области: двое мужчин в больнице
Также 15 мая Минобороны РФ сообщило, что Российские военные освободили Новоалександровку и Торское
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