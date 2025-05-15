https://ukraina.ru/20250515/mirnye-zhiteli-rossiyskikh-regionov-poluchili-raneniya-v-rezultate-atak-dronov-vsu-1063148372.html

Мирные жители российских регионов получили ранения в результате атак дронов ВСУ

Мирные жители российских регионов получили ранения в результате атак дронов ВСУ - 15.05.2025 Украина.ру

Мирные жители российских регионов получили ранения в результате атак дронов ВСУ

Следственный комитет России расследует преступления украинских вооруженных формирований (ВФУ) в Белгородской, Брянской областях и ДНР. Об этом ведомство сообщило 15 мая.

2025-05-15T13:09

2025-05-15T13:09

2025-05-15T13:09

новости

россия

брянская область

донецкая народная республика

ск рф

вооруженные силы украины

дроны

fpv-дрон

мирные жители

налеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061764665_0:258:3060:1979_1920x0_80_0_0_5f5c1ff9f46328f72ba8ed7a343d3a4f.jpg

Со ссылкой на информацию органов исполнительной власти в СК РФ сообщили, что в результате атаки БПЛА-камикадзе ВФУ в Макеевке Советского района ДНР ранена девочка-подросток."В селе Муром Шебекинского округа Белгородской области мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения спины, - рассказали в СК РФ. - В посёлке Октябрьский Белгородского района FPV-дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия. Ранен сотрудник".Также российские следователи установили, что в результате украинской вооруженной агрессии в селе Каменский Хутор Климовского района Брянской области ранения получили три мирных жителя.Следственное ведомство пообещало установить детали произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Тем временем Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Курской области: двое мужчин в больнице Также 15 мая Минобороны РФ сообщило, что Российские военные освободили Новоалександровку и Торское

https://ukraina.ru/20250515/ne-zabyt-o-lyudyakh-peregovory-s-stambule-i-grazhdanskie-plennye-1063140469.html

россия

брянская область

донецкая народная республика

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, брянская область, донецкая народная республика, ск рф, вооруженные силы украины, дроны, fpv-дрон, мирные жители, налеты, сво, кто, новые регионы, донбасс