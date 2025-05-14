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Незаметный хозяйственник: 120 лет со дня рождения Николая Тихонова

Незаметный хозяйственник: 120 лет со дня рождения Николая Тихонова - 14.05.2025 Украина.ру

Незаметный хозяйственник: 120 лет со дня рождения Николая Тихонова

14 мая 1905 году в Харькове появился на свет самый незаметный советский глава правительства, также вошедший в историю как самый старый российский или советский премьер-министр в ХХ веке

2025-05-14T08:01

2025-05-14T08:01

2025-05-14T08:01

история

днепропетровск

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Николай Александрович Тихонов оказался одним из немногих советских политических деятелей послевоенной эпохи, который был выходцем не из крестьян или рабочих. Отец его был инженером, а в дореволюционное время инженеры сильно отличались от позднесоветских обитателей многочисленных НИИ. Как положением в обществе, так и доходами.Николай пошёл по стопам отца, хотя и не сразу. Некоторое время он проработал помощником машиниста паровоза, а в конце 20-х поступил в Днепропетровский металлургический институт. После его окончания стал работать инженером на Днепропетровском металлургическом заводе.8 апреля 1966 года генеральным секретарём ЦК КПСС стал Леонид Брежнев. Восстановление сталинской должности генерального секретаря (взамен первого секретаря, появившегося после смерти Сталина) стало сигналом того, что Брежнев основательно укрепился на вершине и пришел всерьез и надолгоПеред войной Тихонов был уже главным инженером завода. Разумеется, тогда же он познакомился и с Брежневым, который уже работал в обкоме, так что Тихонов тоже был частью знаменитого днепропетровского клана.Однако стоит заметить, что к политике он был равнодушен. Например, в партию он вступил только в 35 лет, будучи уже главным инженером. И то под явным давлением, потому как в те времена на таких постах полагалось состоять в партии.На период войны Тихонов был эвакуирован на Урал. А после её окончания он стал директором Никопольского южнотрубного завода.Впервые возвысился Тихонов ещё при Сталине, по производственной линии. В 1950 году с поста директора завода он ушел на повышение, возглавив Главтрубосталь — комитет при Министерстве тяжелой промышленности, координировавший деятельность всех трубных заводов.Хрущёв считал Тихонова выдающимся профессионалом в своей сфере и начал его возвышение. При нём он был сначала заместителем министра чёрной металлургии, а затем стал кандидатом в ЦК и заместителем председателя Госплана.Но на пик влияния Тихонов вышел уже при Брежневе. Тот, разумеется, сразу же возвысил старого знакомого, сделав его замом предсовмина Косыгина. По нынешним меркам — вице-премьером.Косыгин сделал карьеру ещё в сталинские времена, от Брежнева не зависел и ничем не был ему обязан, так что с Брежневым и его окружением у него сразу начались трения и конфликты. Однако с Косыгиным Тихонов поддерживал хорошие отношения.На протяжении 15 лет Тихонов был заместителем Косыгина в Совете министров. После его ухода именно Тихонов стал главой Совмина.Это было беспрецедентное назначение. 75-летний Тихонов стал старейшим в ХХ веке главой правительства России/СССР. В конце концов, его недавний шеф Косыгин покинул пост в 76 лет по состоянию здоровья. Ближайший "конкурент" Тихонова — премьер царских времён Горемыкин — занял этот пост в 74 года.От 75-летнего политика трудно было ожидать юношеской прыти и задора. К тому времени вокруг старого и болевшего Брежнева уже сложилась определённая политическая система. Тихонов хотя и входил в ближайший круг общения вождя, не обладал политическим влиянием такого ранга, как, например, Андропов, в этот круг не входивший. Не мог Тихонов тягаться и с Устиновым и Громыко. И даже с незаметным Черненко.В брежневскую эпоху в СССР окончательно установилась весьма специфическая система.Союз фактически был парламентской республикой, а значит, самой влиятельной фигурой должен был быть глава правительства. Но именно при Брежневе эта должность окончательно превратилась в неполитическую. Если Ленин, Сталин и Хрущёв сами по совместительству возглавляли Совмин, то при Брежневе глава кабинета министров превратился в техническую фигуру.И если Косыгин ещё мог давить авторитетом, то Тихонов такой возможности был уже лишён. Должность выглядела внушительно, но по факту он был королём без короны.В итоге за пять лет премьерства Тихонов не запомнился абсолютно ничем, став одним из самых незаметных предсовмина в истории. Конечно, сказывалось то, что он все-таки был не политик, а "производственник". С другой стороны, именно такая кандидатура и нужна была старцам из окружения Брежнева, чтобы она не тянула одеяло на себя.Эта же незаметность помогла Тихонову пересидеть на своем посту аж трёх руководителей: Брежнева, Черненко и Андропова. И это при том, что он был старше каждого из них. А вот с Михаилом Горбачёвым он общего языка не нашел.Горбачёв, во-первых, не любил брежневскую гвардию. А во-вторых, знал, что Тихонов пытался продвигать своего кандидата из "молодого поколения" секретарей ЦК и членов Политбюро — Владимира Долгих. Тот был выходцем из "директоров" и "производственников", и Тихонов пытался продвинуть его в секретари Экономического отдела ЦК.Андропов и Горбачёв продвинули на этот пост Рыжкова. В конечном счёте, готовить прорывные экономические реформы должно было молодое трио: Горбачёв, Долгих, Рыжков. При этом за Долгих стояли Тихонов и Черненко, а за остальными Андропов.Горбачёв воспринимал Долгих как конкурента, поэтому, как только Черненко умер, и он стал новым генсеком, Долгих задвинули подальше. Что касается Тихонова, то его отправили в отставку. 80-летнего премьера сменил как раз Рыжков.Впрочем, с Тихоновым обошлись уважительно. Во всяком случае оставили за ним персональную пенсию и не подвергали жесткой критике.Даже на пике своего влияния Тихонов был одной из самых незаметных фигур в брежневском Политбюро. Выйдя в отставку, он также не контактировал с журналистами, не выступал на ТВ и был максимально незаметен. Он умер в 1997 году в возрасте 92 лет.

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https://ukraina.ru/20241008/1057958493.html

https://ukraina.ru/20250311/1044240786.html

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история, днепропетровск, харьков, металлургия, леонид брежнев, 1970-е, ссср, михаил горбачёв, история ссср, кпсс