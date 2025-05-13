https://ukraina.ru/20250513/shtany-zelenskogo-potseluy-makrona-lozhechka-mertsa-i-zhadnye-ruki-derzhavy-ukraina-ischite-ikh-vezde-1063083488.html

Штаны Зеленского, поцелуй Макрона, ложечка Мерца и жадные руки "державы Украина": "Ищите их везде!"

Штаны Зеленского, поцелуй Макрона, ложечка Мерца и жадные руки "державы Украина": "Ищите их везде!" - 13.05.2025 Украина.ру

Штаны Зеленского, поцелуй Макрона, ложечка Мерца и жадные руки "державы Украина": "Ищите их везде!"

Скандалы прошедшей недели. О чем говорят на Украине? Чем возмущаются? Чем живут "верхи" и "низы" Украины? Каким образом пропасть между ними становится все больше? Об этом - в нашем обзоре событий недели.

2025-05-13T13:36

2025-05-13T13:36

2025-05-13T13:36

эксклюзив

эммануэль макрон

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"Желающие" в КиевеОсновным событием, акцентом недели власть на Украине попыталась сделать приезд "лидеров Европы". Но в результате получился грандиозный скандал.Сразу после Дня Победы в Киеве появилась группа "желающих": Мерц, Макрон, Туск и Стармер.Так они называют себя сами - "коалиция желающих".Чего желающих? Зачем желающих?По поводу желаний Стармера, Макрона и Мерца появилось много предположений. Особенно после их поездки в поезде со странными приспособлениями.Журналисты случайно стали свидетелями наличия на столе у "лидеров свободного мира" странного пакетика и трубочки, которая очень похожа на приспособление для приема внутрь запрещенных веществ.Трубочку моментально спрятал Мерц, а пакетик поспешно схватил и попробовал незаметно засунуть в карман Макрон.Французские СМИ пишут, что поспешно спрятанное Макроном и Мерцем - то были всего лишь носовой платок и ложечка для размешивания кофе.При том, что кофе на столе не было, стояла только вода. А носовые платки лихорадочно не прячут в карман.А самое странное то, что "желающие" хохотали, как будто они только что побывали в цирке и посмотрели уморительную клоунаду."Украина" проданаЧему они радовались? Непонятно. Всего лишь несколько часов назад они со скорбными лицами стояли на Крещатике на фоне бывшей гостиницы "Москва"."Москва", конечно же, была переименована в "Украину". И, конечно же, уже продана Зеленским за совсем небольшие деньги.Можно сказать, это символ современного Киева и Украины. Сначала переименовать, потом побыстрее продать.Все были в чёрном. Конечно, ведь только что в Москве отгремело празднование 9 мая. Для "желающих" это был день горя, а не праздник.Высокомерные "европейские лидеры" прибыли посмотреть, как себя чувствует их "прокси": можно ли ещё посылать деньги и оружие, получится ли дальше наживаться на этой войне или нет?Видимо, ответ был удовлетворительный. Поэтому и хохотали потомки колонизаторов и нацистов: опять удалось очередных идиотов загнать в рабство: финансовое и физическое.Ну и носовой платок с трубочкой, конечно, помогли им улучшить настроение."Салфетки" будущего главы Европы?Почему эпизод с "салфеткой в поезде" так важен, и об этом много пишут сейчас западные СМИ?Это показывает, конечно, деградацию "лидеров свободного мира", как они сами себя называют.Но не только.Политолог Сергей Марков:"Французам это, может быть, уже и всё равно. Репутация Макрона такая, что ей уже ничего не повредит.Но Макрон хочет стать президентом Евросоюза после окончания срока президента Франции."Ну что ж, какой союз, такой и президент.А фото хохочущих "лидеров Европы" - это то, что должно бы шокировать граждан Украины, но они почему-то кланяются и благодарят.Штаны Зеленского и поцелуи МакронаИз мелких, но тоже характерных для сегодняшней украинской жизни "верхов" скандалов:Зеленский, который надел штаны задом наперёд. Продолжая традиции губернатора Одессы Михеила Саакашвили.У них и увлечения, видимо, одинаковые. Михеил тоже любил употреблять запрещённые вещества.Зачем и почему и при каких обстоятельствах Зеленский так оделся? Остается загадкой.Разве что Зеленский продолжает танцевать и выступать на корпоративах ? Только теперь у него зрители Макрон, Стармер и Мерц?И конечно, скандальным и странным был поцелуй того же Макрона. Макрон взял Зеленского за голову, прижал. Потом взял за руки, прижал, обнял. Продемонстрировал нежные чувства несколько раз.Зеленский был счастлив.Хотя Макрон мало того, что вёл себя за гранью приличий, он ещё и очевидно доминировал.Новые стены ЯценюкаА тем временем на экранах Украины появился давно пропавший и давно проживающий в США бывший премьер Яценюк.Яценюк возмущён: 650 тысяч мужчин призывного возраста, говорит он, скрывается в Европе. Как и кто их выпустил?Украинцы призывного возраста свободно перемещаются по Европе. Их надо загнать назад. Кто воевать-то будет за интересы Яценюка?Вот если бы была стена Яценюка! Кто помнит ещё эту стену?Её запросто перепрыгивали приграничные кабаны. И не только кабаны и свиньи, но даже маленькие поросята.Тогда всем было смешно. А Яценюк зато успешно купил себе 25 вилл в США, стал миллиардером.Теперь, видимо, с жадностью посматривает опять на Украину: может, где-то еще получится построить "стену"?Заодно пытается погнобить "маленьких украинцев", которые умудрились сбежать за рубеж.650 тысяч! А если с каждого по евро собирать? А если ежемесячно?А на Украине сейчас новый "тренд": охота на "уклонистов" приобретает теперь вид охоты на их имущество.Уклонисты и их имуществоУ тех, кто уклоняется от армии, начнут отбирать жильё, машины и банковские сбережения.В приоритете - валюта.Если у "уклониста" есть валютный счёт, деньги будут отбирать сразу. Хотя у каких это "уклонистов " есть валюта? Речь, видимо, как раз о тех, кто давно за рубежом и кого хотелось бы пограбить.В одной Полтавской области уже заблокированы банковские счета у 1500 мужчин. Следующий шаг - будут отбирать автомобили и жильё.Такое впечатление, что это уже становится самоцелью: охота на "уклониста" и загон этого же уклониста с целью раздевания буквально до трусов."Ищите их везде!"А это и есть суть режима Зеленского: открытый террор населения с целью запугивания и воровства. Больше ничего и нет, нет никакой другой идеологии.Власть и деньги. Деньги и власть. Какая вам ещё нужна идеология?Как инструктировал начальник Житомирского ТЦК своих подчинённых:"Ищите их везде!"Это видео стало на Украине символом отношения ТЦК к людям и возмутило многих.Начальник требовал искать потенциальных жертв среди владельцев оружия, отчисленных студентов, продавцов автомобилей.Давал совет: звонить продавцам автомобилей под видом покупателей, и уже на встрече отмобилизовать.Вообще фантазия деятелей украинских ТЦК поражает.Вот случаи, которыми они сами и хвастаются.Сами сделали заказ еды, приехал курьер - мобилизация.Сами вызвали эвакуатор, приехал парень на эвакуаторе - мобилизация.Бывший депутат Рады и министр агрополитики (при Порошенко), а ныне работник Харьковского ТЦК Игорь Швайка призывает: активно ищите ухылянтов!Стучитесь к ним! Призывает он соседей.Если ты бывший воин ВСУ: сигнализируй. На моей улице живёт ухылянт.И так далее. Накал "охоты на людей" только растёт."Презираем ТЦК"И наконец, видео, которое возмутило на Украине многих, хотя все уже привычны к жутким кадрам затаскивания в машины, избиения, ослепления баллончиками со слезоточивым газом.В Харькове один из "работников ТЦК" проверяет документы, а второй в это время дважды бьёт парня в живот. Совершенно безоружного, беззащитного человека.Причина? У него документы в порядке! Видимо, за ним гнались, видимо, надеялись на добычу, а он их "подвёл".Удивительно, что этот не самый вопиющий случай вдруг возмутил всю Украину.И уже военные пишут, что презирают ТЦК.Это, впрочем, началось давно. Начальник Полтавского ТЦК возмущался, что ему вояка ВСУ, медленно проезжая мимо на машине, показал средний палец.Но это, действительно, общее мнение, даже "патриоты" уже плюются, а "ситуация с мобилизацией" закапывает режим Зеленского быстрее, чем что бы то ни было другое.Новые штрафыА на украинцев надвигается новая беда: разрабатывают закон, по которому, если украинец имеет регистрацию фирмы за рубежом, и не сообщил об этом на родину, должен заплатить штраф.Штрафы громадные. Начинают с 800 тысяч гривен. Потом миллион, потом два миллиона.Что это такое? Это невероятная жадность.Всем понятно, что люди будут в такой ситуации отказываться от гражданства Украины.Но это не так легко сделать!Даже практически невозможно. Чтобы выйти из гражданства Украины - нужен ни больше ни меньше соответствующий указ президента. А он может его не подписать. Да и миллионы украинцев, осевших в Европе и в мире, это что - миллионы указов?Сейчас, наверное, жадные руки "державы Украина" не смогут дотянуться до граждан, сбежавших за рубеж. Но штраф будет над ними висеть, и его придется заплатить, если сбежавший захочет продать недвижимость, машину, захочет вернуться на Украину.Это даже становится каким-то новым видом спорта. Как же ещё обобрать того, кто имел несчастье получить паспорт с гербом Украины? Какой ещё иезуитский способ придумать, как "докопаться" до людей?"Домик мечты" уничтожатИ еще один скандал, который надо обязательно рассмотреть вместе с другим.Первый: тираж детской книги "Домик мечты" уничтожат. Красивые иллюстрации, книга издана в хорошем качестве.Но дело в том, что книга была издана изначально на русском языке в России.На русском книга и была написана, и автор говорит и ведёт соцсети на русском.Проблема именно в этом. Плюс появилось видео, как кто-то читает книгу в России.Из-за этого тираж уничтожат.Это лицемерие, тупость, "охота на ведьм" и имитация "боротьбы" одновременно.Но особенно интересно выглядит при этом новость про "Слуг народа" и неистовую Марьяну Безуглую, депутата Рады. Это второй скандалМарьяну выкинули из чатаМарьяну Безуглую выкинули из чата!Марьяна выяснила, что в рабочем чате партии "Слуга народа" переписка ведётся на русском языке.После того как она пожаловалась, её просто удалили из чата.Поставьте эти две новости рядом, и станет яснее та степень лицемерия, которая есть на Украине.Всем хорошо известно, что и дома, и на работе между собой все руководители Украины говорят на русском языке.И все "изображают Украину" на людях.И еще немного про лицемерие и зарплаты топ чиновников Украины.Зарплата - миллион в месяцГлава Укрпочты (это государственное предприятие) оказался гражданином США и налоговым резидентом США, естественно.Он заплатил США 2,1 миллиона гривен налогов.Зарплата его - примерно 1 миллион гривен в месяц. За год он получил 11,4 миллиона гривен.Впрочем, на Украине давно во главе госкомпаний находятся либо советы директоров, состоящие из иностранцев, либо их возглавляют люди с двумя или тремя паспортами.А сейчас, когда продадут всю Украину, это станет, наверное, обязательным требованием при приёме на работу?И немного про новости моды.Кто одевается дороже?Президент Молдавии Майя Санду попала в топ 10 президентов с самым дорогим гардеробом.Но куда ей до Елены Зеленской!Журналисты "Дейли Мэйл" подсчитали:Наряд Мелании Трамп на похоронах понтифика стоил 94 тысячи долларов.Но Елена Зеленская была одета за 180 тысяч долларов. Почти в 2 раза дороже, чем жена президента США!Они прозрели, видимо.Когда в 2022 на Украине обсуждали фотосессии и появления на публике Зеленской в одеждах за десятки тысяч долларов, западная пресса этого не замечала."Первая леди" Украины привыкла ни в чём себе не отказывать.В принципе, всё семейство Зеленских органично смотрелось бы в том поезде, вместе с Мерцем, Макроном и Стармером.Смеясь во всё горло, проедая остатки Украины.Кому на Украине жить хорошо? Вот этим, "коалиции смеющихся".О других особенностях жизни власть имущих на Украине - в статье Елены Мурзиной Украина сегодня: Зеленский в эйфории, кого в армию - тещу или жену, сделка про недра -зрада или перемога?

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Елена Мурзина

эксклюзив, эммануэль макрон, фридрих мерц, скандал, украина, елена зеленская, вооруженные силы украины, слуга народа, киев, сша