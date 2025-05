https://ukraina.ru/20250513/energeticheskie-voyny-es-protiv-energonositeley-iz-rf-no-serbiya-nadeetsya-sokhranit-postavki-gaza-1063078788.html

Энергетические войны: ЕС против энергоносителей из РФ, но Сербия надеется сохранить поставки газа

Президенты РФ и Сербии обсудили поставки российского газа в балканскую страну. Хотя между Москвой и Белградом никаких проблем нет, в процесс поставок могут вмешаться не только Брюссель, но и Вашингтон.

2025-05-13T09:25

ЕС представил план по отказу от российского газа, нефти и уранаЕвропейская комиссия (ЕК) 6 мая представила план по постепенному отказу от российских энергоносителей. Предыдущая программа такого рода – REPowerEU – была запущена в 2022 году, она позволила сократить долю российского газа в импорте ЕС с 45 до 19%. Но в 2024 году поставки российского газа увеличились, поэтому подготовлена новая "дорожная карта", указывают в ЕК.В 2024 году ЕС импортировал российских энергоносителей на €23 млрд, сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции в Страсбурге. "Это €1,8 млрд в месяц. Это нужно прекратить. По этой причине сегодня Еврокомиссия приняла "дорожную карту", которая завершит работу [в этом направлении]", – сказал он. По словам Йоргенсена, целью усилий ЕК является обеспечение независимости ЕС от России и прекращение "косвенной поддержки российской экономики". Он уточнил, что после начала СВО на Украине ЕС полностью прекратил закупать уголь из России, а также снизил долю российской нефти и газа в общем объёме импорта.Представленная "дорожная карта" предусматривает постепенное вытеснение российской нефти, газа и атомной энергии с рынков ЕС "скоординированным и безопасным образом", говорится в сообщении Еврокомиссии. Как ожидается, к концу 2025 года страны-члены ЕС подготовят свои собственные планы того, как они будут отказываться от российских энергоносителей.План ЕК предусматривает, в частности, полное прекращение импорта российского газа к концу 2027 года. Новые контракты с поставщиками российского газа будут приостановлены, а спотовые – прекращены к концу 2025 года. Будут также подготовлены новые меры по борьбе с российским "теневым флотом", перевозящим нефть. Для Евроатома же предусмотрено ограничение на заключение новых контрактов на поставки обогащенного урана и других ядерных материалов из России."Поэтапный отказ от российских энергоносителей позволит снизить риски безопасности, с которыми сталкивается ЕС. Более чистая и независимая энергетическая система поможет стимулировать экономику, а также внесет огромный вклад в европейские амбиции по декарбонизации", – считают в Еврокомиссии. На основе этого плана ЕК намерена выдвинуть юридически обязывающие инициативы в июне.Еврокомиссия планировала представить поэтапную стратегию по отказу от российских энергоносителей в конце февраля 2025 года. Как писало тогда британское издание The Financial Times, публикацию откладывали из-за оппозиции со стороны Венгрии и Словакии, куда продолжает поступать трубопроводный газ из России.При этом уже после публикации "дорожной карты" ЕК глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС "совершает ещё одну чрезвычайно серьезную ошибку", запрещая поставки российских энергоносителей. "Это решение связано с тем, что Еврокомиссия хочет заставить страны, которые действуют разумно и проводят разумную политику, такие как Венгрия, платить за бессмысленную и неизмеримую поддержку Украины, то есть цену быстрой интеграции Украины в Европейский союз и цену поставок оружия. Мы это отвергаем", – написал он в социальных сетях.По словам Сийярто, реализация плана ЕК вызовет "трудности для экономик ряда стран ЕС, может ухудшить конкурентоспособность европейских компаний и спровоцировать рост цен на рынке энергоносителей". Отказ от импорта топлива из России также "серьёзно нарушит суверенитет" Венгрии и поставит под угрозу её энергетическую безопасность, заключил министр.До начала СВО на Украине доля российского газа в импорте ЕС составляла 45%. Этот показатель сократился до 19% после введения санкций. При этом, отмечало британское агентство Reuters, Евросоюз продолжил закупать российский СПГ. По итогам 2024 года около 17,4 млн т, или 52% от общего объема экспорта СПГ из РФ, пришлось на рынок ЕС, что на 4 процентных пункта больше, чем в 2023-м. Крупнейшими покупателями российского СПГ в прошлом году стали Франция (6,3 млн т), Испания (4,8 млн т), Бельгия (4,4 млн т) и Нидерланды (1,3 млн т).Стоит отметить, что 12 мая газовые котировки в Европе превысили отметку в 420 долларов за 1000 кубометров. Июньские газовые фьючерсы на хабе TTF (Нидерланды) на бирже ICE Futures торговались на уровне 35,78 евро/МВтч (421,38 доллара за 1000 м3). Рост по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня торгов (9 мая) составил 3,37%.По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), по состоянию на 10 мая подземные хранилища газа (ПХГ) в ЕС были заполнены на 42,5%, в них находилось 45,31 млрд кубометров газа. Закачка газа в ПХГ началась 29 марта 2025 г, с тех пор в них закачано 8,93 млрд кубометров газа.Чтобы получать газ из России, Сербии придётся договариваться с ЕС и США9 мая в Большом Кремлевском дворце президент России Владимир Путин встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, принимавшим участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Главной темой переговоров были поставки российского газа в Сербию. Но, хотя между Москвой и Белградом никаких проблем нет, в процесс поставок могут вмешаться Брюссель и даже Вашингтон.Владимир Путин отметил, что локомотивом торговых и инвестиционных связей России с Сербией является энергетика, РФ остается гарантом энергобезопасности Сербии, обеспечивая порядка 85% всех потребностей этой страны в энергетике. "По "Турецкому потоку" в штатном режиме осуществляются поставки законтрактованных Сербией объемов природного газа. Больше того, "Газпром" не просто надежно обеспечивает, а добавляет по просьбам сербских друзей объемы сверх контрактных обязательств", – сказал российский лидер.В свою очередь, Александр Вучич заявил, что вопрос снабжения газом является "жизненно важным" для Сербии. "У нас до сих пор долгосрочный контракт, и у нас были очень хорошие условия – мне это нужно сказать, и вам спасибо за это. Мы надеемся, что для нас будет можно сохранить эти условия и, если я это могу сказать, даже и улучшить", – отметил он. Позже президент Сербии сообщил, что детали и сроки нового контракта обговаривают специалисты, и о них станет известно позже.В Сербию российский газ поставляется по сухопутному продолжению второй нитки магистрального газопровода "Турецкий поток". В настоящее время это единственный маршрут трубопроводных поставок российского газа в Европу. В ходе правительственных переговоров России и Сербии в августе прошлого года сообщалось, что в 2023-м Россия поставила в Сербию 2,68 млрд кубометров природного газа. В 2024 году поставки ожидались на уровне выше 3 млрд кубометров, однако открытых данных относительно их объёмов нет.Действующий 3-летний контракт на поставку российского газа в Сербию был подписан в 2022-м, он истекает 31 мая 2025 года. Власти Сербии ранее заявляли, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет, сохранив расчет цены по нефтяной формуле. Однако, являясь кандидатом на вступление в Европейский Союз, Сербия вынуждена во многом учитывать основные векторы энергетической политики ЕС.В частности, под давлением ЕК нефтяная привязка в газовых контрактах была признана нерыночной, и подавляющее большинство контрактов "Газпрома" на поставки в ЕС ещё до 2022 года в значительной мере было привязано к бирже. Кроме того, ЕК выступает резко против долгосрочных контрактов (и хотя в последних документах её позиция была смягчена, но не в случае "Газпрома"). Но главное – упомянутая выше "дорожная карта" ЕК предусматривает полное прекращение импорта российского газа к концу 2027 года. Как Белград планирует сохранить поставки российского газа на длительный период, продолжая при этом процесс евроинтеграции, пока непонятно.А в последние дни появилась ещё одна проблема, которая может усложнить поставки газа из РФ в Сербию. Американский хедж-фонд Elliott Investment Management, основанный и возглавляемый миллиардером Полом Сингером, ведёт переговоры о покупке доли в болгарском отрезке газопровода "Турецкий поток" и других инфраструктурных проектах. Об этом 10 мая сообщило американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.В апреле представители Elliott встретились с болгарскими чиновниками, а затем компания подписала соглашение о неразглашении с болгарским государственным оператором по транспортировке газа Bulgartransgaz. Кроме инвестиций в инфраструктурную сеть болгарского оператора, Elliott также рассматривает возможность рефинансирования долга компании. Пока переговоры находятся на начальном этапе, и нет никаких гарантий, что сделка все-таки состоится.Болгарские власти надеются, что американские инвестиции улучшат отношение к ним в команде Трампа, рассказали источники WSJ, знакомые с настроениями в Софии. В Болгарии также рассчитывают, что американское участие нивелирует риск будущих санкций. "Это соглашение может стать возможным образцом для подобных соглашений на Украине и в Германии", – сказал изданию Мартин Владимиров, эксперт по вопросам энергетики из Центра изучения демократии в Софии.Но через Болгарию, в отличие от Германии и Украины, поставки российского газа на данный момент осуществляются. Кроме того, нет необходимости масштабных вложений в восстановление инфраструктуры, как в случае с "Северными потоками" и украинской ГТС. Таким образом, болгарский отрезок "Турецкого потока" является для американских компаний более привлекательной инвестицией, которая в случае реализации станет дополнительным фактором, влияющим на поставки российского газа не только в Сербию, но также в Венгрию и Словакию.

