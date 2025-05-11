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Спецпосланник президента США прокомментировал инициативу Путина о переговорах по Украине

Спецпосланник президента США прокомментировал инициативу Путина о переговорах по Украине - 11.05.2025 Украина.ру

Спецпосланник президента США прокомментировал инициативу Путина о переговорах по Украине

Переход к всеобъемлющим переговорам о мире на Украине обусловлен 30-дневным перемирием. Об этом 11 мая заявил спецпосланник президента США Кит Келлог

2025-05-11T17:14

2025-05-11T17:14

2025-05-11T17:14

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В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.Кит Келлог прокомментировал инициативу российского лидера в соцсети со ссылкой на президента США Дональда Трампа, который накануне выступил с очередным призывом прекратить убивать в ходе боевых действий. До этого Владимир Зеленский не соглашался с идеей президента России о трёхдневном перемирии 8-11 мая, настаивая на 30-дневном прекращении огня в зоне СВО. После окончания перемирия боевые действия возобновились. Подробности в публикации Армия России после перемирия продолжила СВО – Минобороны РФ Западные лидеры 10 мая в Киеве на встрече "коалиции желающих" поддержали идею 30-дневного прекращения огня. Об этом заявили французский президент Эмманюэль Макрон, немецкий канцлер Фридрих Мерц и британский премьер-министр Кир Стармер, которым при соединился польский премьер-министр Дональд Туск.Ранее, 6 мая спецпосланник президента США Кит Келлог сообщал о готовности Киева немедленно заключить перемирие с Россией и отвести войска от линии соприкосновения с созданием 30-километровой буферной зоны. Подробности в публикации Песков ответил на предложение Келлога развести войска России и Украины на 30 километров Также на эту тему: Перемирие для передышки. Итоги 10 мая

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