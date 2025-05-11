Спецпосланник президента США прокомментировал инициативу Путина о переговорах по Украине - 11.05.2025 Украина.ру
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Спецпосланник президента США прокомментировал инициативу Путина о переговорах по Украине
Спецпосланник президента США прокомментировал инициативу Путина о переговорах по Украине - 11.05.2025 Украина.ру
Спецпосланник президента США прокомментировал инициативу Путина о переговорах по Украине
Переход к всеобъемлющим переговорам о мире на Украине обусловлен 30-дневным перемирием. Об этом 11 мая заявил спецпосланник президента США Кит Келлог
2025-05-11T17:14
2025-05-11T17:14
новости
россия
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украина
кит келлог
владимир путин
дональд трамп
переговоры
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В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.Кит Келлог прокомментировал инициативу российского лидера в соцсети со ссылкой на президента США Дональда Трампа, который накануне выступил с очередным призывом прекратить убивать в ходе боевых действий. До этого Владимир Зеленский не соглашался с идеей президента России о трёхдневном перемирии 8-11 мая, настаивая на 30-дневном прекращении огня в зоне СВО. После окончания перемирия боевые действия возобновились. Подробности в публикации Армия России после перемирия продолжила СВО – Минобороны РФ Западные лидеры 10 мая в Киеве на встрече "коалиции желающих" поддержали идею 30-дневного прекращения огня. Об этом заявили французский президент Эмманюэль Макрон, немецкий канцлер Фридрих Мерц и британский премьер-министр Кир Стармер, которым при соединился польский премьер-министр Дональд Туск.Ранее, 6 мая спецпосланник президента США Кит Келлог сообщал о готовности Киева немедленно заключить перемирие с Россией и отвести войска от линии соприкосновения с созданием 30-километровой буферной зоны. Подробности в публикации Песков ответил на предложение Келлога развести войска России и Украины на 30 километров Также на эту тему: Перемирие для передышки. Итоги 10 мая
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Спецпосланник президента США прокомментировал инициативу Путина о переговорах по Украине

17:14 11.05.2025
 
© AP / Mariam Zuhaib
- РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP / Mariam Zuhaib
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Переход к всеобъемлющим переговорам о мире на Украине обусловлен 30-дневным перемирием. Об этом 11 мая заявил спецпосланник президента США Кит Келлог
В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.
Кит Келлог прокомментировал инициативу российского лидера в соцсети со ссылкой на президента США Дональда Трампа, который накануне выступил с очередным призывом прекратить убивать в ходе боевых действий.
"Как неоднократно говорил президент, прекратите убивать!! Сначала безоговорочное 30-дневное прекращение огня, за это время перейти к всеобъемлющим мирным переговорам. А не наоборот", - написал Келлог.
До этого Владимир Зеленский не соглашался с идеей президента России о трёхдневном перемирии 8-11 мая, настаивая на 30-дневном прекращении огня в зоне СВО. После окончания перемирия боевые действия возобновились. Подробности в публикации Армия России после перемирия продолжила СВО – Минобороны РФ
Западные лидеры 10 мая в Киеве на встрече "коалиции желающих" поддержали идею 30-дневного прекращения огня. Об этом заявили французский президент Эмманюэль Макрон, немецкий канцлер Фридрих Мерц и британский премьер-министр Кир Стармер, которым при соединился польский премьер-министр Дональд Туск.
Ранее, 6 мая спецпосланник президента США Кит Келлог сообщал о готовности Киева немедленно заключить перемирие с Россией и отвести войска от линии соприкосновения с созданием 30-километровой буферной зоны. Подробности в публикации Песков ответил на предложение Келлога развести войска России и Украины на 30 километров
Также на эту тему: Перемирие для передышки. Итоги 10 мая
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18:13"Президент Путин делает все возможное": Песков рассказал о выборе Путина между переговорами и СВО
18:00Фирменное путинское дзюдо. Итоги 11 мая
17:35Премьер-министр Польши заявил, что Путин ответил ему инициативой переговоров о мире на Украине
17:14Спецпосланник президента США прокомментировал инициативу Путина о переговорах по Украине
16:02"У России есть право на мир": президент Венесуэлы поддержал инициативу Путина по Украине
15:35"Гордая. Сильная. Смелая. Наша": Пушилин рассказал про 11-й день рождения ДНР
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