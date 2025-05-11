https://ukraina.ru/20250511/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-kolyby-natssoprotivleniya-i-vengerskaya-agentura-1063036811.html

Западная Украина за минувшую неделю: "Колыбы нацсопротивления" и "венгерская агентура"

Западная Украина за минувшую неделю: "Колыбы нацсопротивления" и "венгерская агентура" - 11.05.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: "Колыбы нацсопротивления" и "венгерская агентура"

В Закарпатье СБУ задержала двух местных венгров, которых обвинили в шпионаже в пользу Венгрии. Будапешт в ответ выслал двух шпионов, действовавших под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины.

2025-05-11T05:04

2025-05-11T05:04

2025-05-11T05:16

украина

венгрия

закарпатье

петер сийярто

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львовский областной совет

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эксклюзив

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Во Львовской области к "национальному сопротивлению" будут готовить на карпатской турбазеВсю минувшую неделю во Львовской области развивался скандал, связанный с планами областных властей потратить почти 60 миллионов гривен на реконструкцию детской турбазы в заповедной части Карпат под "центр национального сопротивления". Кроме самого расходования средств, общественность беспокоит возможность превращения центра в "кормушку" для одной из фракций Львовского областного совета.Итак, 5 мая коммунальное предприятие (КП) Львовского облсовета "Технический надзор" объявило тендер на реконструкцию колыб (деревянных домиков отдыха) коммунальной туристической базы "Карпаты" в селе Каменка близ Сколе. Там планируется обустроить центр для подготовки населения к "национальному сопротивлению". Ожидаемая стоимость работ составляет около 59 миллионов гривен, при этом в тендерной заявке не было указано, из бюджета какого уровня будет осуществляться финансирование. Зато в ней отмечено, что речь идет об "открытых торгах с особенностями" – то есть они могут состояться, даже если предложение представит только один участник.Детская туристическая база "Карпаты", принадлежащая Львовскому областному совету, расположена в горном селе Каменка в 4 километрах от города Сколе. Рядом – Национальный парк "Сколевские Бескиды", река Опир, лес и дорога, ведущая к популярному среди туристов водопаду "Каменка". База занимает территорию в 4 га, огражденную металлическим забором. Там расположен кирпичный трехэтажный корпус, более 20 деревянных домиков, беседки и спортивная площадка. На базе ещё в прошлом году отдыхали дети, проводились областные соревнования, однако в конце марта 2025 она превратилась в большую строительную площадку. Присутствовавшие на территории базы строители были не рады журналистам, и заявляли, что это "частная территория".Мутную ситуацию решил использовать депутат Львовского областного совета (и бывший его председатель) Александр Ганущин, который 7 мая опубликовал блог под ироническим заголовком "Колыбы национального сопротивления: измена или победа?" "Почему не Яворовский полигон? Почему не будущее Грибовицкое стрельбище? Почему просто не попросить 22 передвижных домика, которые простаивают во Львове на Сыхове? На Львовщине работают и частные полигоны, куча школ тактической медицины и применения дронов. Купите время, берите и тренируйтесь. Но нет, так спешили с освоением бюджетных средств, что снесли колыбы раньше времени. История, которая не придает доверия, даже под государственными и патриотическими лозунгами" – написал Ганущин.На следующий день коммуникационный провал власти попытался исправить первый вице-губернатор Львовщины Андрей Годик. Он написал в социальных сетях, что "существующая инфраструктура не позволяет в полной мере обеспечить задачи по подготовке населения к национальному сопротивлению, ведь на протяжении всего периода независимости этому вопросу не уделялось достаточного внимания". "Кроме того, такие центры должны функционировать на постоянной основе, даже после завершения военного положения", – убеждал чиновник.Годик также пообещал, что "значительную стоимость закупки" скоро прокомментирует её заказчик. И как по волшебству, уже после обеда 8 мая состоялась совместная пресс-конференция и. о. начальника управления имуществом Львовского областного совета Андрея Билоуса и директора КП "Технический надзор" Марии Желиско. Им составил компанию и. о. директора КП "Львовский областной центр подготовки населения к национальному сопротивлению "Защита Львовщины"" Ярослав Мандрук (именно "Защите Львовщины" и передадут базу "Карпаты").Они сообщили, что в рамках реконструкции на базе "Карпаты" будут построены 22 модульных дома из сандвич-панелей на 8 человек каждый, со всеми необходимыми инженерными коммуникациями, в соответствии с современными стандартами. По словам Андрея Билоуса, на территории центра можно будет реализовать необходимую материально-техническую базу для военной подготовки: полосы препятствий, тир и т.д. При этом чиновник не сообщил, когда будут выделены средства на подобную инфраструктуру, и как без неё вообще можно готовить людей к "национальному сопротивлению" – ведь это эвфемизм курса базовой общевойсковой подготовки (БОВП).В свою очередь, директор "Защиты Львовщины" обосновывал необходимость создания центра именно на карпатской турбазе тем, что сейчас "нет определенной локации, где можно проводить подготовку к национальному сопротивлению для гражданского населения, и поэтому приходится каждый раз договариваться с учебными заведениями о том, чтобы предоставили пространство для тренингов"."Для нас это будет очень удобное помещение, поскольку планируется одновременное обучение до 200 человек, а находиться на базе после реконструкции сможет 350 человек, это уже с инструкторами и обслуживающим персоналом. Будет ли удобно доезжать? Если будет такое большое количество людей, мы организуем централизованный подвоз в пределах бюджетных средств, которые нам на это предоставлены", – заявил Ярослав Мандрук.Собственно, именно смета содержания нового центра, которая до сих пор не обнародована, больше всего интересует львовских комментаторов – ведь это постоянные, а не разовые расходы (упомянутые 59 миллионов гривен на реконструкцию турбазы, по слухам, уже давно "распилили" фирмы, близкие к губернатору Максиму Козицкому). Не исключено, что речь идет о своеобразной взятке фракции "Батькивщина" во Львовском областном совете – недаром её руководитель Назарий Сумало, возглавляющий постоянную комиссию облсовета по вопросам правоохранительной, антикоррупционной деятельности и военных формирований, в свое время лоббировал создание КП "Защита Львовщины".И дело не только в возможности пристроить своих людей в штат центра "национального сопротивления" (хотя 150 рабочих мест в депрессивном Сколевском районе достаточно немало, и это может повлиять на результаты предстоящих выборов). Ведь согласно новому закону определённые категории населения Украины (прежде всего – чиновники) должны пройти военную подготовку. Кроме того, с 1 сентября 2025 года БОВП станет обязательной для всех студентов, а далеко не все вузы имеют необходимую инфраструктуру.Таким образом, "Защита Львовщины" благодаря базе в Карпатах получит возможность перекачивать на свой счет средства из бюджетов учебных заведений и других государственных и коммунальных учреждений, да и чисто коммерческое использование объекта не запрещено. Как подчеркнул вице-губернатор – "на постоянной основе, даже после завершения военного положения". Так что если "колыбы национального сопротивления" во Львовской области заработают, этот опыт, очевидно, будет использован и в соседних областях, где есть коммунальные турбазы в горах, – Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой.Двух закарпатских венгров СБУ обвинила в шпионаже в пользу БудапештаСлужба безопасности Украины утром в пятницу, 9 мая, сообщила о разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии. В Закарпатье сотрудники СБУ задержали двух местных венгров, бывших военных, которым сообщили о подозрении в государственной измене. В ответ Будапешт объявил о высылке двух шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в украинском посольстве в Будапеште."Служба безопасности впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в ущерб нашему государству. Задачей этой организации был сбор информации о военной защищённости Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей: в частности, сценариев их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска. По результатам комплексных мероприятий в Закарпатье СБУ задержала двух агентов из сети венгерской спецслужбы", – говорится в сообщении спецслужбы.В СБУ утверждают, что куратором обоих фигурантов являлся кадровый сотрудник военной разведки Венгрии. "Одним из его агентов был 40-летний бывший военный из Береговского района, которого завербовали и перевели в режим ожидания ещё в 2021 году. По данным СБУ, куратор "активировал" этого агента в сентябре 2024 года. Ещё одна задержанная – бывшая военнослужащая Сил безопасности и обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году", – говорится в пресс-релизе.Фамилии задержанных традиционно не указаны. Однако, по информации СМИ Закарпатья, речь идет о двух этнических венграх: бывшем пограничнике Роберте Коваче и бывшей военной Галицко-Волынской радиотехнической бригады Екатерине Йовзан. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Задержанные находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.На просьбу СМИ прокомментировать ситуацию, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сначала сказал, что пока не получал подобных сообщений от украинской стороны. "Мы сможем что-то сказать, только если получим какие-то детали или официальную информацию. К тому времени это следует рассматривать как пропаганду, к которой следует относиться с осторожностью", – сказал он. "На Украине часто раздается антивенгерская пропаганда, и во многих случаях она оказывалась абсолютно необоснованной", – добавил Сийярто.Позже глава МИД Венгрии сообщил, что два шпиона, действовавших под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште, были 9 мая высланы из Венгрии. А через несколько часов уже Украина выслала двух венгерских дипломатов. "Только что мы пригласили посла Венгрии в МИД Украины и вручили ему соответствующую ноту", – заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул, что Украина действует в ответ на действия Венгрии, исходя из принципа взаимности и национальных интересов."Последняя кампания против венгров имеет ту же цель, что и предыдущие. Мы, венгры, хотим мира, мы говорим "нет" войне, мы никогда не поставляли оружие Украине и не будем этого делать. Мы не позволяли и не позволим втянуть нас в эту войну", – заявил также Петер Сийярто, и пожаловался на "кампанию по очернению венгров" на Украине.Его слова сразу же подтвердил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (бывший полк "Азов"*), подполковник Максим Жорин. "Не секрет, что Венгрия к нам не очень дружественна, и имеет свои претензии на нашу территорию. Поэтому наличием на Украине агентов этого государства не удивлён", – заявил он. "В целом никаких особых прав (языковых, территориальных и т.п.) ни для одного из нацменьшинств в Украине не должно быть. Ибо угроза возможна не только со стороны РФ", – добавил Жорин.Как известно, Будапешт создал ряд препятствий на пути к членству Украины в ЕС, фактически заблокировав переговоры о вступлении. Очевидно, что операция СБУ в Закарпатье является попыткой изменить позицию Венгрии. После высылки из Будапешта украинских шпионов под дипломатическим прикрытием следует ожидать дальнейшего давления Киева на венгерскую общину Закарпатья. А если президентом Румынии станет "украиноскептик" Джордже Симион, то СБУ вполне может раскрыть и сеть "агентов Бухареста" в румынских общинах Закарпатья или Буковины.Об отношении венгерских властей к военным планам ЕС - в статье ""Скандал": Орбан ответил на план фон дер Ляйен по оказанию Украине военной помощи"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

украина, венгрия, закарпатье, петер сийярто, сбу, львовский областной совет, батькивщина, эксклюзив