https://ukraina.ru/20250507/skandal-orban-otvetil-na-plan-fon-der-lyayen-po-okazaniyu-ukraine-voennoy-pomoschi--1063001188.html
"Скандал": Орбан ответил на план фон дер Ляйен по оказанию Украине военной помощи
"Скандал": Орбан ответил на план фон дер Ляйен по оказанию Украине военной помощи - 07.05.2025 Украина.ру
"Скандал": Орбан ответил на план фон дер Ляйен по оказанию Украине военной помощи
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал скандальным выступление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей о планах военной поддержки Украины. Об этом 7 мая он написал в своих соцсетях
2025-05-07T17:39
2025-05-07T17:39
2025-05-07T17:39
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страсбург
урсула фон дер ляйен
виктор орбан
еврокомиссия
ес
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Стоит напомнить, что на сессии Европарламента в Страсбурге Урсула фон дер Ляйе утверждала, что в нынешнем году следует начать переговоры о присоединении Украины к Евросоюзу. Она также отмечала, что Брюсселю необходимо "поддержать оборонную промышленность" Киева и заключить соглашения о приобретении новых вооружений.Подробнее о словах председателя ЕК в публикации Еврокомиссия призвала ускорить вступление Украины в ЕС.
https://ukraina.ru/20250506/orban-reshil-poyti-na-otkrytyy-konflikt-s-zelenskim-iz-za-ugroz-1062954466.html
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Новости, Украина, Венгрия, Страсбург, Урсула фон дер Ляйен, Виктор Орбан, Еврокомиссия, ЕС
"Скандал": Орбан ответил на план фон дер Ляйен по оказанию Украине военной помощи
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал скандальным выступление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей о планах военной поддержки Украины. Об этом 7 мая он написал в своих соцсетях