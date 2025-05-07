"Скандал": Орбан ответил на план фон дер Ляйен по оказанию Украине военной помощи - 07.05.2025 Украина.ру
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"Скандал": Орбан ответил на план фон дер Ляйен по оказанию Украине военной помощи
"Скандал": Орбан ответил на план фон дер Ляйен по оказанию Украине военной помощи - 07.05.2025 Украина.ру
"Скандал": Орбан ответил на план фон дер Ляйен по оказанию Украине военной помощи
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал скандальным выступление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей о планах военной поддержки Украины. Об этом 7 мая он написал в своих соцсетях
2025-05-07T17:39
2025-05-07T17:39
новости
украина
венгрия
страсбург
урсула фон дер ляйен
виктор орбан
еврокомиссия
ес
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Стоит напомнить, что на сессии Европарламента в Страсбурге Урсула фон дер Ляйе утверждала, что в нынешнем году следует начать переговоры о присоединении Украины к Евросоюзу. Она также отмечала, что Брюсселю необходимо "поддержать оборонную промышленность" Киева и заключить соглашения о приобретении новых вооружений.Подробнее о словах председателя ЕК в публикации Еврокомиссия призвала ускорить вступление Украины в ЕС.
https://ukraina.ru/20250506/orban-reshil-poyti-na-otkrytyy-konflikt-s-zelenskim-iz-za-ugroz-1062954466.html
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новости, украина, венгрия, страсбург, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, еврокомиссия, ес
Новости, Украина, Венгрия, Страсбург, Урсула фон дер Ляйен, Виктор Орбан, Еврокомиссия, ЕС

"Скандал": Орбан ответил на план фон дер Ляйен по оказанию Украине военной помощи

17:39 07.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Orbán Viktor
- РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Orbán Viktor
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал скандальным выступление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей о планах военной поддержки Украины. Об этом 7 мая он написал в своих соцсетях
Стоит напомнить, что на сессии Европарламента в Страсбурге Урсула фон дер Ляйе утверждала, что в нынешнем году следует начать переговоры о присоединении Украины к Евросоюзу. Она также отмечала, что Брюсселю необходимо "поддержать оборонную промышленность" Киева и заключить соглашения о приобретении новых вооружений.
"Сегодня фон дер Ляйен объявила о новых планах Европейской комиссии: Украина получает деньги и оружие, европейские налогоплательщики платят по счетам. Скандал!" — говорится в публикации Орбана.
Подробнее о словах председателя ЕК в публикации Еврокомиссия призвала ускорить вступление Украины в ЕС.
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