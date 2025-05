https://ukraina.ru/20250511/papa-amerikanskogo-menshinstva-lev-xiv-kak-i-tramp-khochet-sdelat-vliyanie-katolikov-globalnym-1063037291.html

Папа американского меньшинства. Лев XIV, как и Трамп, хочет сделать влияние католиков глобальным

Папа американского меньшинства. Лев XIV, как и Трамп, хочет сделать влияние католиков глобальным

В это смешно поверить, но и в вопросе избрания нового кардинала Роберта Фрэнсиса Прево (иногда – Превоста) 267-м Папой Римским, кажется, тоже не обошлось без 47-го президента США Дональда Трампа.

И не только потому, что ранее Трамп намекнул, что он не против побыть еще и главой всех католиков, а нейросеть немедленно изобразила Трампа в папском наряде и с тиарой на голове.Все еще сложнее. История церковной принадлежности Трампа несколько запутана: в детстве он был крещен в Реформатской церкви в Америке, а до момента вступления на первый президентский пост в 2017 году якобы являлся членом Пресвитерианской церкви США, принадлежащей одному их мировых протестантских направлений, к которому близко реформатство. Однако еще в 2015 году Пресвитерианская церковь заявила, что у ее главного совета нет данных о том, что Трамп являлся членом какой-либо поместной общины этой церкви.Прихожанами же Пресвитерианской церкви до Трампа были вполне приличные его предшественники – президенты: демократ Вудро Вильсон (1913—1921) и республиканцы Дуайт Эйзенхауэр (1953—1961) и Рональд Рейган (1981—1989).Сам же Трамп, расплевываясь с пресвитерианами, тогда сообщал, что является христианином, но зачем-то изучал каббалу – религиозно-мистическое, оккультное и эзотерическое течение в талмудическом иудаизме, которое появилось в XII веке и получило распространение в XVI веке.Но и иудеем Трамп себя не назвал, и в 2020 году, ко второму сроку президентства, стало известно, что Трамп уже больше не идентифицирует себя, как пресвитерианин, и окончательно явлется внеконфессиональным христианином. То есть поклонником Христовой веры, но вне любой существующей конфессии. Пресвитерианская церковь США тогда же, видимо, от греха подальше подтвердила, что будущий президент США больше не принадлежит к ее пастве. На том и порешилиОбщины же внеконфессиональных христиан переживают в США значительный и непрерывный рост особенно в XXI веке. Если их объединить в единую группу, то, например, в 2010 году они в совокупности представляли собой третью по величине христианскую группу в Штатах. После Римско-католической церкви и Южной баптистской конвенции, самой крупной в мире национальной баптистской организацией. По всем штатам США она объединяет почти 13 млн баптистов (2023) в 46 906 поместных церквях.Но все равно новый Папа Римский Лев XIV принадлежит к американскому религиозному меньшинству. И, согласно данным "Всемирной книги фактов ЦРУ", например, в 2018 году в США 46,5% населения причисляли себя к протестантам самых разных конфессий и только 20,8% – к католикам. И большинство американских президентов тоже были разнообразными протестантами, и только два –католиками: убитый Джон Кеннеди (1961-1963) и явно уже не очень дружащий с головой Джо Байден (2021-2025).Избранный Папой кардинал Прево – на папском престоле второй выходец из Нового Света (после своего предшественника – аргентинца Франциска), второй англосакс (после Папы Римского единственного англичанина Адриана IV, правившего в 1154-1159 годах) и, разумеется, первый американец. Последнее вызвало неописуемый восторг Трампа, который написал: "Для меня большая честь осознавать, что он первый американский Папа Римский. Какое волнение и какая большая честь для нашей страны. Я с нетерпением жду встречи с папой Львом XIV. Это будет очень значимый момент!".И сегодня, когда весь мир переживает некий реформаторско-преобразовательский геополитический зуд, связанный с деятельностью Трампа во главе США, все задались очень важными вопросами. Первый: кто новый Папа – трампист или антитармпист? Второй: он уже пообещал бороться за мир и справедливость в обновляющемся мире, но как – что будет делать Католическая церковь при Льве XIV?Вот и мы порассуждаем, потому что в биографии, в жизненном пути и в избрании нового Папы слишком много противоречий и неясных моментов.Во-первых, новому Папе 69 лет, в сентябре сего года "стукнет" 70, родился в Чикаго, вырос в католической семье среднего класса (отец был инженером, а мать — школьной учительницей), после школы он поступил в Университет Вилланова, где изучал математику и философию. Потом окончил семинарию Ордена Святого Августина и служил в Перу. Правда, был в этой службе важный перерыв – в 2001-2013 года епископ Прево возглавлял этот Орден Свтого Августина, небольшой, но очень влиятельный и считающийся очень интеллектуальным.И, с одной стороны, он кажется абсолютным выскочкой, результатом сложнейшего компромисса между разными группами влияния среди католиков-кардиналов. Так в деле избрания Пап (и не только) часто бывает: когда сильнейшие группировки не могут продвинуть на пост своего кандидата, то они соглашаются на третью – компромиссную – фигуру. Чтобы не стопорилось общее дело в сложное время.А сейчас на дворе именно такое время – мир стремительно меняется, и Католическая церковь, насчитывающая 1,5 млрд верующих, не может потерять бразды правления и влияняия, чтобы окончательно не уйти в политико-религиозное небытие.Прево на папском олимпе появился только в 2023 году волею папы Франциска, который выдернул его из Перу, сделала кардиналом и назначил в руководство Папской комиссией по делам Латинской Америки, а потом и префектом Дикастерии по делам епископов – одной из самой влиятельной должности в Католической церкви, по-нашему завотделом кадров всей этой конфессии. Кардиналом высшего ранга Франциск назначил Прево в только в начале 2025 года, как бы намекая на своего преемника.И все равно, по данным специалистов, из всех возможных претендентов в вероятность избрания кардинала Прево верило только 3% посвященных, но он был избран за два дня с четвертой попытки, что считается очень быстрым результатом. А ведь в конклаве принимали участие 133 человека, Папой мог стать любой из них, кто получил бы поддержку более двух третей голосов собравшихся.Однако, с другой стороны, американское издание Catholic Vote обратило внимание, что имя Прево все равно не входило даже в десятку "папабили" – наиболее вероятных претендентов на пост главы Ватикана. Однако буквально за неделю до голосования многие американские католические и светские издания (The New York Times, National Catholic Reporter, England’s Catholic Herald, Crux и The Pillar) начали буквально рекламную кампанию с утверждением, что должен стать Папой именно Прево. Его всячески хвалили, писали о его "исключительных" личных качествах и достоинствах, продвигали как "прагматичного преемника" Папы Франциска, отмечали его "неамериканскую манеру поведения" и "административную компетентность".Catholic Vote написало: "Нет никаких доказательств, подтверждающих скоординированную кампанию. Однако совпадения в идеологически разнообразных СМИ подчеркивает позиционирование кардинала Прево как компромиссного кандидата". И завис еще один вопрос: кто же мог проплатить эту пиар-кампанию?Ответ для многих очевиден: дескать, команда Трампа, ее католическая консервативная часть, продвигающая "своего человека" еще и в мировой католицизм. Чтобы в деле делания Америки снова великой опираться еще и на него.Но, во-вторых, новый Папа уже делом и на словах заявил, что он – не "чистый" трампист хотя бы тем, что довольно жестко, системно и последовательно выступал против программных целей и практики нового президента США и его соратников. В части обеспечения социальной справедливости для большинства граждан и в антииммиграционной политике. Так, все вспомнили, как в феврале этого года Прево раскритиковал вице-президента США, кстати, рьяного католика, Джей Ди Вэнса за его слова о том, что для христианина семья должна быть в большем приоритете, чем незнакомый человек. И что приоритетно заботиться нужно о своих, а не об эмигрантах. Будущий Папа отбрил вице-президента: "Джей Ди Вэнс ошибается: Иисус не призывает нас измерять нашу любовь к другим". То есть любить людей нужно одинаково.И итальянская газета La Repubblica назвала его "наименее американским из американцев". За мягкую, но твердую манеру общения.Однако многие отметили другое: с избранием американца Папой Римским нарушено негласное табу последних десятилетий – не избирать представителя США, чтобы не усиливать стремление этой страны к гегемонии: мол, тогда США могут получить огромные рычаги для давления еще и на религиозный мир. Тоже самое касалось и представителей Германии (ее боятся, кажется, в Европе до сих пор) или стран Восточной Европы (эти считались "неполноценными").И вот теперь Папой Римским стал американец. И его противоречия с Трампом могут быть всего лишь тактической игрой двух политиков, которые делают одно дело – обспечивают стратегическое лидерство США в западном мире, опираясь еще и на реформированный и более подконтрольный католицизм, влияющий на умы глобально. Но с точки зрения религии и веры в Бога, а не опираясь на невнятную "зеленую повестку" или торжество трансгендеризма, продвижения лживой демократии и абстрактных общечеловеческих ценностей, сведенных к приоритету прав того же модного ЛГБТ*-сообщества.До реформаторов в западном мире начинает доходить, что бобры-трансвеститы и белочки-лесби – это красиво, модно, модерново, неожиданно и необычно, но вера в Бога – основательнее и надежнее. Отсюда, кажется и наметившийся возврат к консерватизму и жесткому прагматизму. В том числе, и в вопросах религии и церкви, нуждающихся в обновленческих реформах и трансформации с учетом актуальных потребностей сегодняшнего дня.Новый Папа Лев XIV – такой реформатор, который понимает, что изменить веру в Бога нельзя, а вот религиозную ее подачу – можно и нужно. И он, как философ, наверняка знает, что делать это можно тремя путями: либо сначала реформировать религиозные догмы и под них подстроить церковь, либо начать с усиления церкви, которая потом обновит воззрения паствы, либо можно делать то и другое параллельно.Последний подход – это метод Трампа-бизнесмена, который продвигает свои идеи и проекты сразу по нескольким трекам и направлениям: где удается больше, там он больше и активничает, а где есть торможение, тормозит и он. Но все треки – рабочие и параллельные.Реформаторы в католицизме, похоже, начали с себя – с реформы церкви, которую хотят превратить в более современный, менее косный и застывший механизм и инструмент воздействия на умы, понятные во всем мире. В методах достижения нужных результатов Трамп и новый Папа – близнецы-братья.И первый шаг уже сделан: Католическая церковь становится на деле глобальной и понятной всем миру структурой. Специалисты уже отметили, что только за последние десятилетия второй половине XX и начала XXI веков Католическая церковь на деле избавляется в своем верховном руководстве от итальяноцентризма, когда Папами Римским становили практически исключительно итальянцы, и реально вступает на путь избавления от европоцентризма.Наместниками Бога по католическим воззрениям уже были Папа-поляк – Иоанн Павел II (Кароль Юзеф Войтыла в 1978-2005 годах), Папа-немец Бенедикт XVI (Йозеф Алоиз Ратцингер в 2005-2013 годах), Папа-аргентинец Франциск (Хорхе Марио Бергольо в 2013-2025 годах), и вот теперь — американец Лев XIV. Это ли не планетарный подход к руководству католиками?Многие уверены: скорее всего, Лев XIV – однозначно реформатор, который продолжит дело своего предшественника и явно духовного наставника Папы Франциска, который сделал шаги по внутреннему реформированию руководства Ватикана и всего католичества.Как пишут специалисты, Франциск отказался как от автоматического предоставления кардинальского достоинства при назначении на ключевые посты в Римской курии, так и от автоматического награждения кардинальской биреттой (шапочкой сана с рожками) новоназначенных архиепископов традиционно кардинальских кафедр в известных городах. И сегодня кардиналов нет в Париже, Милане, Венеции и т. д.Потом были изменены критерии получения кардинальского сана. Первое: в расчет берутся не выслуга лет или протекция, а личные достижения священнослужителей и поведение в экстремальной ситуации, например, во время гонений, стихийных бедствий. Второе: кардиналами становятся епископы тех стран и территорий, где католики были гонимым или преследуемым меньшинством (или даже просто меньшинством).И спецы отмечают: кардинальские биретты получили епископы из Брунея, Гаити, Восточного Тимора, Кабо-Верде, Папуа-Новой Гвинеи, Швеции, Шри-Ланки, Эфиопии, ЮАР, Марокко, Монголии, Мьянмы, Боснии и Герцеговины, Буркина-Фасо, Индонезии, Ирака, Ирана, Кабо-Верде, Пакистана, Южного Судана и Израиля. Всего 108 назначенных Франциском кардиналов. Они и привели к тому, что кардинальская коллегия впервые стала представлять не только церкви развитых стран, но и все глобальное католичество. И, ясное дело, это предопределило в значительной мере и нетрадиционное избрание Льва XIV ­ - кардиналы выбрали себе подобного. И, ясное дело, американца, если США постарались с протекцией.Сам же будущий Папа Лев XIV тоже уже внес свою лепту в реформирование руководства: включил трех женщин в состав комиссии, которая решала какие кандидатуры епископов будут представлены Папе Франциску. Это была почти революция в пользу женщин-католиков, а они – народ благодарный…Сейчас новый Папа в своей первой речи перед паствой сказал, что его актуальными задачами и глобальными задачами Католической церкви, ее глобальными объединительными основами станут борьба за мир и социальную справедливость. Слово "мир" он употребил больше всего раз. И это может глобально объединить людей.Кроме того, Лев XIV давно уверен: Католическая церковь должна учить своим примером, быть миссионером, несущим свет веры, а не официальным и дежурно-равнодушным проповедником. И быть инклюзивной – включающей в свою практику решения проблем всех людей, без всяких исключений и деления на категории.В интервью Vatican News 2023 года будущий Папа рассказал, что поддерживает синодальность церкви. То есть путь духовного обновления и структурной реформы, направленный на то, чтобы сделать церковь более участливой и миссионерской, способной идти вместе с каждым человеком, излучая свет Христа. И Лев XIV уверен, что только так можно справиться с нынешней поляризацией, охватившей в настоящее время и церковь, и общество.А вот как с таким главой Католической церкви сотрудничать мировому православию, в том числе, и в России, и в Украине, – это еще один вопрос, нуждающийся и в реакции, и в анализе.О других важных событиях недели - в статье "Архивные кадры, новый Папа Римский, парад Победы и "День шашлыка". Неделя в фотографиях"*движение признано в России экстремистским

