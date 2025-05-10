https://ukraina.ru/20250510/arkhivnye-kadry-novyy-papa-rimskiy-parad-pobedy-i-den-shashlyka-nedelya-v-fotografiyakh-1062990681.html

Архивные кадры, новый Папа Римский, парад Победы и "День шашлыка". Неделя в фотографиях

Архивные кадры, новый Папа Римский, парад Победы и "День шашлыка". Неделя в фотографиях - 10.05.2025 Украина.ру

Архивные кадры, новый Папа Римский, парад Победы и "День шашлыка". Неделя в фотографиях

Вышел документальный фильм о жизни президента России, главной темой обсуждения стала СВО. Клирик раскольнической Православной церкви Украины высмеял трагедию в доме профсоюзов. Стало известно, кто новый Папа Римский и чем он прославился. В Москве прошел парад Победы, который посетило 27 мировых лидеров

2025-05-10T06:46

2025-05-10T06:46

2025-05-10T06:46

фото

эксклюзив

германия

россия

сша

владимир путин

фридрих мерц

папа римский

дональд трамп

индия

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В субботу, 3 мая, президент США Дональд Трамп в своей соцсети опубликовал портрет в образе Папы Римского. Ранее американский лидер в шутку заявлял, что хотел бы стать новым главой Римо-католической церкви после смерти Франциска.В воскресенье, 4 мая, в Румынии состоялись повторные президентские выборы. После подсчета голосов лидером стал глава "Альянса за объединение румын" Джордже Симион. После подсчета 73% бюллетеней он набирал 40,4% голосов. Второе место занял Крин Антонеску — кандидат от правящей коалиции, за него проголосовали 21,2% избирателей.Также в воскресенье на канале "Россия 1" вышел документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Российский лидер Владимир Путин провел для съемочной группы экскурсию по своей кремлевской квартире, которая стала его основной резиденцией. Основной тематикой разговора стала спецоперация — президент России рассказал о ее мотивах и поведал ряд нюансов. Он подчеркнул, что начать СВО в 2014 году было нереально: Россия была не готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом. При этом власти РФ не готовились специально к СВО, а стремились решить проблему мирными средствами, подчеркнул Путин. Глава государства отметил, что в будущем примирение с Украиной неизбежно. Подробнее о деталях кинокартины — в публикации Почему СВО не начали раньше, несколько преемников: главное из фильма про Путина. В понедельник, 5 мая, группа украинских военных приняла участие в параде, который прошел в Лондоне, в честь 80-летия победы над нацистской Германией. Внимательные зрители, смотревшие трансляцию, обратили внимание, что во время мероприятия военнослужащие Украины прошли по навозу, "оставленному" лошадьми из кавалерийских расчетов. В шествии участвовали свыше тысячи британских солдат и военных из других стран.Между тем в понедельник Телеграм-канал Украина.ру подметил публикацию клирика раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Ярослава Ясенеца, который назвал 2 мая, когда в одесском Доме профсоюзов заживо сгорели более 40 человек, "Днем шашлыка". Издание отметило, что в своем посте Ясенец поздравил "причастных" и предложил минуту молчания "в память об освобождении Одессы от сепаров". Позже он удалил эту публикацию, вслед за которой появилась фотография без подписи: на ней украинец держит в руках шашлык. Во вторник, 6 мая, Бундестаг со второй попытки избрал лидера христианских демократов Фридриха Мерца канцлером Германии. За него проголосовали 325 депутатов при необходимом для победы абсолютном большинстве в 316 голосов; против его назначения выступили 289 парламентариев. После этого в Германии разгорелся скандал, связанный с тем, что Мерц стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который провалил первый тур выборов в бундестаге. Подробнее об этом — в публикации Сигнал о давно назревшем: в Германии оценили выборный антирекорд Мерца.В тот же день, 6 мая, Минобороны Индии сообщило, что страна начала операцию "Синдур", ударив по Пакистану. В ведомстве отметили, что ни один пакистанский военный объект не был атакован, а целью ударов были исключительно лагеря террористов.Пакистан подтвердил удар со стороны Индии и в ответ обстрелял позиции соседа. По данным агентства Reuters, между двумя странами начались ракетные бои, а также столкновения с применением минометов.В среду, 7 мая, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России в ходе общения с журналистами сообщили, что спецслужба предотвратила теракт у памятника "Танк Т-34" в Каховке Херсонской области. По данным ФСБ, атаку готовили три уроженца Украины. Они планировали совершить теракт во время митинга памяти. Предполагалось, что взрыв произойдет возле танка Т-34, установленного в качестве памятника советским воинам-освободителям. В это время там должны были находиться участники памятного митинга, в том числе руководители города. У подозреваемых изъяли четыре самодельных взрывных устройства с поражающими элементами. Они задержаны.Тогда же, в среду, официальный сайт Кремля опубликовал видео, свидетельствующее, что кортежи иностранных лидеров, которые прибывают в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Кремле встречает огромная георгиевская лента. На кадрах видно, что вдоль маршрута следования кортежей по территории Кремля установлены конструкции с полотном в цветах георгиевской ленты.В четверг, 8 мая, на сайте издания Украина.ру вышло архивное видео о том, как капитулировала Германия. Церемония подписания Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии состоялась в 22:43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени это было 9 мая в 00:43). Из-за данной разницы во времени Россия празднует День Победы 9 мая.Полное видео — в материале нашего издания Ровно 80 лет назад фашистская Германия подписала капитуляцию. Смотрите, как это было. Архивные кадры.Кроме того, в четверг новым Папой Римским был избран американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, 69-летний американец, монах августинского ордена и бывший миссионер в Перу. Он стал первым понтификом из США и всего вторым монахом на этом посту за всю историю — после иезуита Франциска. Уже в пятницу, 9 мая, на Красной площади состоялся военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли более 11 тысяч военнослужащих. На мероприятие приехали 27 мировых лидеров, также были приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии. Из иностранных парадных расчетов самым большим будет китайский — в нем более 100 военных армии КНР.Рядом с президентом РФ на центральной трибуне сидел председатель КНР Си Цзиньпин. На трибунах также заметили военных из КНДР в парадной форме, они расположились в первом ряду. Во время парада Победы Владимир Путин обратился к военнослужащим и ветеранам с торжественной речью. Подробнее об этом — в публикации Путин напомнил, что приблизило победу во Второй мировой: главное из заявлений президента РФ.

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Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

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Кристина Черкасова

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