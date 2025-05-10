Архивные кадры, новый Папа Римский, парад Победы и "День шашлыка". Неделя в фотографиях
Вышел документальный фильм о жизни президента России, главной темой обсуждения стала СВО. Клирик раскольнической Православной церкви Украины высмеял трагедию в доме профсоюзов. Стало известно, кто новый Папа Римский и чем он прославился. В Москве прошел парад Победы, который посетило 27 мировых лидеров
В субботу, 3 мая, президент США Дональд Трамп в своей соцсети опубликовал портрет в образе Папы Римского. Ранее американский лидер в шутку заявлял, что хотел бы стать новым главой Римо-католической церкви после смерти Франциска.
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© соцсети
В воскресенье, 4 мая, в Румынии состоялись повторные президентские выборы. После подсчета голосов лидером стал глава "Альянса за объединение румын" Джордже Симион. После подсчета 73% бюллетеней он набирал 40,4% голосов. Второе место занял Крин Антонеску — кандидат от правящей коалиции, за него проголосовали 21,2% избирателей.
© AP / Vadim Ghirda
© AP / Vadim Ghirda
Также в воскресенье на канале "Россия 1" вышел документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Российский лидер Владимир Путин провел для съемочной группы экскурсию по своей кремлевской квартире, которая стала его основной резиденцией.
При этом власти РФ не готовились специально к СВО, а стремились решить проблему мирными средствами, подчеркнул Путин. Глава государства отметил, что в будущем примирение с Украиной неизбежно.
Подробнее о деталях кинокартины — в публикации Почему СВО не начали раньше, несколько преемников: главное из фильма про Путина.
© кадр из фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
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© кадр из фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
© кадр из фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
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© кадр из фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
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© кадр из фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
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© кадр из фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
© кадр из фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
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© кадр из фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
© кадр из фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
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© кадр из фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
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© кадр из фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
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© кадр из фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
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© кадр из фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
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© кадр из фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
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© кадр из фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
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© кадр из фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
В понедельник, 5 мая, группа украинских военных приняла участие в параде, который прошел в Лондоне, в честь 80-летия победы над нацистской Германией. Внимательные зрители, смотревшие трансляцию, обратили внимание, что во время мероприятия военнослужащие Украины прошли по навозу, "оставленному" лошадьми из кавалерийских расчетов. В шествии участвовали свыше тысячи британских солдат и военных из других стран.
© Getty Images / WPA Pool
© Getty Images / WPA Pool
Между тем в понедельник Телеграм-канал Украина.ру подметил публикацию клирика раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Ярослава Ясенеца, который назвал 2 мая, когда в одесском Доме профсоюзов заживо сгорели более 40 человек, "Днем шашлыка".
© Украина.Ру / Telegram
© Украина.Ру / Telegram
Во вторник, 6 мая, Бундестаг со второй попытки избрал лидера христианских демократов Фридриха Мерца канцлером Германии. За него проголосовали 325 депутатов при необходимом для победы абсолютном большинстве в 316 голосов; против его назначения выступили 289 парламентариев.
После этого в Германии разгорелся скандал, связанный с тем, что Мерц стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который провалил первый тур выборов в бундестаге. Подробнее об этом — в публикации Сигнал о давно назревшем: в Германии оценили выборный антирекорд Мерца.
© AP / Ebrahim Noroozi
© AP / Ebrahim Noroozi
В тот же день, 6 мая, Минобороны Индии сообщило, что страна начала операцию "Синдур", ударив по Пакистану. В ведомстве отметили, что ни один пакистанский военный объект не был атакован, а целью ударов были исключительно лагеря террористов.
Пакистан подтвердил удар со стороны Индии и в ответ обстрелял позиции соседа. По данным агентства Reuters, между двумя странами начались ракетные бои, а также столкновения с применением минометов.
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В среду, 7 мая, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России в ходе общения с журналистами сообщили, что спецслужба предотвратила теракт у памятника "Танк Т-34" в Каховке Херсонской области. По данным ФСБ, атаку готовили три уроженца Украины. Они планировали совершить теракт во время митинга памяти.
Предполагалось, что взрыв произойдет возле танка Т-34, установленного в качестве памятника советским воинам-освободителям. В это время там должны были находиться участники памятного митинга, в том числе руководители города. У подозреваемых изъяли четыре самодельных взрывных устройства с поражающими элементами. Они задержаны.
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Тогда же, в среду, официальный сайт Кремля опубликовал видео, свидетельствующее, что кортежи иностранных лидеров, которые прибывают в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Кремле встречает огромная георгиевская лента. На кадрах видно, что вдоль маршрута следования кортежей по территории Кремля установлены конструкции с полотном в цветах георгиевской ленты.
© скриншот видео kremlin.ru
© скриншот видео kremlin.ru
В четверг, 8 мая, на сайте издания Украина.ру вышло архивное видео о том, как капитулировала Германия. Церемония подписания Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии состоялась в 22:43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени это было 9 мая в 00:43). Из-за данной разницы во времени Россия празднует День Победы 9 мая.
Полное видео — в материале нашего издания Ровно 80 лет назад фашистская Германия подписала капитуляцию. Смотрите, как это было. Архивные кадры.
© Архивные кадры
© Архивные кадры
Кроме того, в четверг новым Папой Римским был избран американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, 69-летний американец, монах августинского ордена и бывший миссионер в Перу. Он стал первым понтификом из США и всего вторым монахом на этом посту за всю историю — после иезуита Франциска.
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Уже в пятницу, 9 мая, на Красной площади состоялся военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли более 11 тысяч военнослужащих. На мероприятие приехали 27 мировых лидеров, также были приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии. Из иностранных парадных расчетов самым большим будет китайский — в нем более 100 военных армии КНР.
Рядом с президентом РФ на центральной трибуне сидел председатель КНР Си Цзиньпин. На трибунах также заметили военных из КНДР в парадной форме, они расположились в первом ряду.
Во время парада Победы Владимир Путин обратился к военнослужащим и ветеранам с торжественной речью. Подробнее об этом — в публикации Путин напомнил, что приблизило победу во Второй мировой: главное из заявлений президента РФ.
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© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевые машины десанта БМД-4М на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Боевые машины десанта БМД-4М на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Боевые машины десанта БМД-4М на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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