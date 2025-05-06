Захарова высмеяла сообщения о подготовке Лондона к конфликту с РФ - 06.05.2025 Украина.ру
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Захарова высмеяла сообщения о подготовке Лондона к конфликту с РФ
Захарова высмеяла сообщения о подготовке Лондона к конфликту с РФ - 06.05.2025 Украина.ру
Захарова высмеяла сообщения о подготовке Лондона к конфликту с РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале с иронией отреагировала на информацию о том, что Лондон тайно готовится в военному конфликту с Россией
2025-05-06T13:19
2025-05-06T13:19
новости
россия
мария захарова
лондон
великобритания
борис джонсон
тереза мэй
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Она написала: "Telegraph: "Британия тайно готовится к прямому военному конфликту с Россией на фоне опасений, что страна не готова к войне".Она также прикрепила к публикации фотографии бывших британских премьеров, которые разошлись по сети в виде различных мемовНакануне газета The Daily Telegraph сообщила, что по решению премьер-министра Великобритании Кира Стармера в стране обновили план действий в случае войны, которым руководствовались с 2005 года. Уточнялось, что инструкцию дополнили новыми пунктами, касающимися возможного конфликта с Россией.Подробнее о войне против РФ - в материале Почти вся Европа ведет войну против России под нацистскими знаменами - Лавров на сайте Украина.ру.
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новости, россия, мария захарова, лондон, великобритания, борис джонсон, тереза мэй
Новости, Россия, Мария Захарова, Лондон, Великобритания, Борис Джонсон, Тереза Мэй

Захарова высмеяла сообщения о подготовке Лондона к конфликту с РФ

13:19 06.05.2025
 
© МИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова
© МИД России / Telegram
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале с иронией отреагировала на информацию о том, что Лондон тайно готовится в военному конфликту с Россией
Она написала: "Telegraph: "Британия тайно готовится к прямому военному конфликту с Россией на фоне опасений, что страна не готова к войне".

"Оба принца и король поведут в бой британских банкиров, дизайнеров и, конечно, ученых. Лиз Трас на танке будет прикрывать свой тыл. Борис Джонсон десантируется с британскими флажками в руках. Добьет всех Тереза Мэй танцем и байками про "новичок", - сыронизировала Захарова.

Она также прикрепила к публикации фотографии бывших британских премьеров, которые разошлись по сети в виде различных мемов
Накануне газета The Daily Telegraph сообщила, что по решению премьер-министра Великобритании Кира Стармера в стране обновили план действий в случае войны, которым руководствовались с 2005 года. Уточнялось, что инструкцию дополнили новыми пунктами, касающимися возможного конфликта с Россией.
Подробнее о войне против РФ - в материале Почти вся Европа ведет войну против России под нацистскими знаменами - Лавров на сайте Украина.ру.
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