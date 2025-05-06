https://ukraina.ru/20250506/zakharova-vysmeyala-soobscheniya-o-podgotovke-londona-k-konfliktu-s-rf-1062960537.html
Захарова высмеяла сообщения о подготовке Лондона к конфликту с РФ
Захарова высмеяла сообщения о подготовке Лондона к конфликту с РФ - 06.05.2025 Украина.ру
Захарова высмеяла сообщения о подготовке Лондона к конфликту с РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале с иронией отреагировала на информацию о том, что Лондон тайно готовится в военному конфликту с Россией
2025-05-06T13:19
2025-05-06T13:19
2025-05-06T13:19
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Она написала: "Telegraph: "Британия тайно готовится к прямому военному конфликту с Россией на фоне опасений, что страна не готова к войне".Она также прикрепила к публикации фотографии бывших британских премьеров, которые разошлись по сети в виде различных мемовНакануне газета The Daily Telegraph сообщила, что по решению премьер-министра Великобритании Кира Стармера в стране обновили план действий в случае войны, которым руководствовались с 2005 года. Уточнялось, что инструкцию дополнили новыми пунктами, касающимися возможного конфликта с Россией.Подробнее о войне против РФ - в материале Почти вся Европа ведет войну против России под нацистскими знаменами - Лавров на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, мария захарова, лондон, великобритания, борис джонсон, тереза мэй
Новости, Россия, Мария Захарова, Лондон, Великобритания, Борис Джонсон, Тереза Мэй
Захарова высмеяла сообщения о подготовке Лондона к конфликту с РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале с иронией отреагировала на информацию о том, что Лондон тайно готовится в военному конфликту с Россией
Она написала: "Telegraph: "Британия тайно готовится к прямому военному конфликту с Россией на фоне опасений, что страна не готова к войне".
"Оба принца и король поведут в бой британских банкиров, дизайнеров и, конечно, ученых. Лиз Трас на танке будет прикрывать свой тыл. Борис Джонсон десантируется с британскими флажками в руках. Добьет всех Тереза Мэй танцем и байками про "новичок", - сыронизировала Захарова.
Она также прикрепила к публикации фотографии бывших британских премьеров, которые разошлись по сети в виде различных мемов
Накануне газета The Daily Telegraph сообщила, что по решению премьер-министра Великобритании Кира Стармера
в стране обновили план действий в случае войны, которым руководствовались с 2005 года. Уточнялось, что инструкцию дополнили новыми пунктами, касающимися возможного конфликта с Россией
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