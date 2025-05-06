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Захарова высмеяла сообщения о подготовке Лондона к конфликту с РФ

Захарова высмеяла сообщения о подготовке Лондона к конфликту с РФ - 06.05.2025 Украина.ру

Захарова высмеяла сообщения о подготовке Лондона к конфликту с РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале с иронией отреагировала на информацию о том, что Лондон тайно готовится в военному конфликту с Россией

2025-05-06T13:19

2025-05-06T13:19

2025-05-06T13:19

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Она написала: "Telegraph: "Британия тайно готовится к прямому военному конфликту с Россией на фоне опасений, что страна не готова к войне".Она также прикрепила к публикации фотографии бывших британских премьеров, которые разошлись по сети в виде различных мемовНакануне газета The Daily Telegraph сообщила, что по решению премьер-министра Великобритании Кира Стармера в стране обновили план действий в случае войны, которым руководствовались с 2005 года. Уточнялось, что инструкцию дополнили новыми пунктами, касающимися возможного конфликта с Россией.Подробнее о войне против РФ - в материале Почти вся Европа ведет войну против России под нацистскими знаменами - Лавров на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, мария захарова, лондон, великобритания, борис джонсон, тереза мэй