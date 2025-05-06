https://ukraina.ru/20250506/pochti-vsya-evropa-vedet-voynu-protiv-rossii-pod-natsistskimi-znamenami---lavrov-1062958045.html

Почти вся Европа ведет войну против России под нацистскими знаменами - Лавров

Почти вся Европа ведет войну против России под нацистскими знаменами - Лавров - 06.05.2025 Украина.ру

Почти вся Европа ведет войну против России под нацистскими знаменами - Лавров

Практически вся Европа ведет войну против России под нацистскими знаменами. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров на церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании МИД

2025-05-06T12:01

2025-05-06T12:01

2025-05-06T12:01

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Он отметил, что важно не только хранить память о героях Великой Отечественной и Второй мировой войн, но и помнить о дипломатическом опыте, о дипломатических уроках тех событий.Он отметил, что сейчас Европа поддерживает откровенно антироссийский режим Владимира Зеленского.Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу сообщило, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Подробнее о празднике - в материале Великой Победе скоро 80 лет. В Москве стартовал проект по изучению подготовки и празднования юбилея на сайте Украина.ру.

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новости, европа, россия, сергей лавров, москва, владимир зеленский, мид