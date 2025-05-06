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Конец двухпартийной системы. Великобритания на пороге исторических перемен

Конец двухпартийной системы. Великобритания на пороге исторических перемен - 06.05.2025 Украина.ру

Конец двухпартийной системы. Великобритания на пороге исторических перемен

В Великобритании началась тихая электоральная революция. В ходе состоявшихся накануне муниципальных выборов представители основных политических партий Соединенного Королевства – либералы и консерваторы – потерпели разгромное поражение, потеряв две трети своих мундепов. Что де-факто означает конец сложившейся в Великобритании двухпартийной системы.

2025-05-06T11:59

2025-05-06T11:59

2025-05-06T11:59

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Первое место на выборах заняла популистская Партия Реформ, которая провела в местные органы власти 677 депутатов. А второй стала Партия либеральных демократов, образовавшаяся еще в конце восьмидесятых годов, путем слияния Либеральной и Социал-Демократических партий. Она наконец дождалась своего часа и взяла сразу 370 мест.Консерваторы, которые претендовали в этот раз на роль главной оппозиционной силы, стали лишь третьими, продвинув в советы 317 своих представителей. А правящая Лейбористская партия не вошла по итогам голосования даже в символическое число призеров, получив 99 мандатов."Итоговые результаты местных выборов стали настоящим унижением для консерваторов и лейбористов. Обе партии суммарно потеряли почти 900 мест муниципальных депутатов. Больше 600 из них взяли кандидаты от Партии Реформ Найджела Фараджа.Либерал-демократы тоже выступили неплохо. Но именно "реформисты" смогли получить большинство в 10 из 23 муниципальных и городских советов, которые формировались на этих выборах. К тому же кандидаты Фараджа заняли два мэрских поста и выиграли довыборы в Палату общин.Поэтому Фарадж сходу и объявил о конце двухпартийной системы. Консервативная партия уже и так проиграла все, что только можно с 2024 года. Но она продолжает коллапсировать, хотя и возникает вопрос – куда ниже падать? Теперь вслед за тори повалились и лейбористы, которых подкосили низкие рейтинги Кира Стармера и стабильно кризисная ситуация в Британии", – констатирует эксперт Малек Дудаков.Разгромное поражение лейбористов, которые триумфально пришли к власти на выборах в июле прошлого года, получив сразу 412 парламентских мест, стало прогнозируемым и совершенно закономерным событием.Британцы дружно голосовали за партию Кира Стармера как за единственную формальную альтернативу смертельно надоевшим всей стране консерваторам – просто для того, чтобы выходцы из безумной команды Бориса Джонсона не удержали власть еще на несколько лет.Но произошло ровно то, что изначально прогнозировали все компетентные политологи. Новое лейбористское правительство наотрез отказалось запустить процесс перемен, которых требовали ее избиратели. Напротив: оно старалось строго придерживаться прежнего курса консерваторов – как во внутренней, так и во внешней политике.Кабинет Стармера продолжает политику экономии на бюджетных расходах, завершая демонтаж государственной системы здравоохранения, пенсионных выплат и социальной защиты. И так же рьяно поддерживает деньгами тоталитарный режим Владимира Зеленского, саботируя любые инициативы мирного решения украинского конфликта и прямо угрожая Москве.Позорный мусорный кризис в Бирмингеме, который буквально утонул в не вывезенных с городских улиц отходах, засвидетельствовал полный провал лейбористской власти. Она всегда готова бряцать оружием, взывая к призракам былого имперского величия британской короны, но не в состоянии добиться решения элементарных инфраструктурных проблем. И в конце концов правительству Стармера пришлось официально привлекать для борьбы с расплодившимся бирмингемскими крысами армейские части.Все это вызвало обвальное падение рейтингов лейбористов. Зачастую они не смогли провести своих депутатов даже там, где традиционно выигрывали в течение многих десятилетий – просто за счет своего партийного брэнда.Прежний базовый электорат Лейбористской партии в лице британского рабочего класса дружно отвернулся от действующего правительства, потому что его действия были направлены против интересов широких народных масс. Дошло до того, что в некоторых индустриальных городах лейбористские политики заранее сняли свои кандидатуры – прекрасно осознавая, что у них нет ни малейших шансов."Кир Стармер – военный преступник. Я мог бы на этом остановиться, но скажу о его делах больше. Ограбление наших пенсионеров ради подачек Зеленскому. Постоянные провокации, ведущие к полномасштабной войне с Россией. Замораживание помощи и обнищание миллионов бедных, пожилых и детей. Развал экономики. Уничтожение NHS (Национальной службы здравоохранения). Предательство женщин, пострадавших от изменений пенсионного возраста. Теперь лейбористы получили свой ответ. Их ненавидят по всей стране", – заявил после обнародования результатов муниципальных выборов известный британский политик Джордж Галлоуэй.Британская политическая система на самом деле никогда не была по-настоящему демократичной, как это обычно преподносилось всему остальному миру. Наоборот, при ближайшем рассмотрении она шокирует своей архаичностью, непрозрачностью и средневековым сословным элитаризмом.Лейбористы и консерваторы уже давно представляют собой единую консолидированную партию британского истеблишмента, выступая за сохранение привилегий богатого меньшинства. Парламентские выборы не обеспечивают королевским подданным никакого реального выбора. Потому что было понятно: премьер-министр Стармер будет делать при власти то же самое, что делали до него Риши Сунак. Лиз Трасс, Борис Джонсон, Тереза Мэй или Дэвид Кэмерон.Теперь в игру вступают другие политические силы – в лице Партии Реформ и либерал-демократов. Одержав победу на муниципальных выборах, они потенциально способны побороться в будущем за парламентские места, потеснив на скамьях Палаты общин как тори, так и Лейбористскую партию.Такое развитие ситуации действительно выглядит для Великобритании революционным, ломая давно установленные сверху правила и стандарты.Однако не стоит чрезмерно обольщаться по поводу результатов возможной политической трансформации. Британские элиты несомненно попробуют приручить Фараджа и его разношерстную команду – для того, чтобы они стали проводниками все той же антисоциальной политики.А тех, кто рискнет по-настоящему угрожать британскому истеблишменту, заблаговременно уничтожат в политическом смысле – как это сделали с харизматичным лейбористским вожаком Джереми Корбином или лидером Шотландской национальной партии Николой Стерджен.Тем не менее, результаты муниципальных выборов в Великобритании являются для хозяев этой страны тревожным звонком. Они показывают, что низы общества не силах терпеть свое положение – когда очередь на первичный прием к терапевту занимает не менее полугода, а власти экономят даже на уборке мусора, не забывая при этом драть с народа налоги и платежи.И это растущее недовольство однажды может вырваться наружу большой волной, минуя контролируемое русло электоральных процессов.Другие подробности о ситуации в Великобритании - Армия против гигантских крыс. Британцы ввели войска – но не на Украину, а в Бирмингем

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, кир стармер, великобритания, москва, борис джонсон, россия, владимир зеленский, выборы, тереза мэй