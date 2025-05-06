https://ukraina.ru/20250506/investitsii-v-arktiku-i-otmen-tekhnologiyami-sorokin-o-tom-kakoe-sotrudnichestvo-s-ssha-vygodno-rossii-1062950787.html

Инвестиции в Арктику и отмен технологиями: Сорокин о том, какое сотрудничество с США выгодно России

Инвестиции в Арктику и отмен технологиями: Сорокин о том, какое сотрудничество с США выгодно России - 06.05.2025 Украина.ру

Инвестиции в Арктику и отмен технологиями: Сорокин о том, какое сотрудничество с США выгодно России

США предлагают России инвестиции в Арктику, которые, в отличие от финансовых активов, невозможно заморозить или забрать с собой в случае обострения отношений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-05-06T04:30

2025-05-06T04:30

2025-05-06T04:30

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Ожидать ли оформления союза Москвы, Пекина и Пхеньяна будет напрямую будет зависеть от того, как будут развиваться российско-американские отношения, считает эксперт.В частности, США предлагают России инвестиции в Арктику, которые, в отличие от финансовых активов, невозможно заморозить или забрать с собой в случае обострения отношений, отметил он.Грубо говоря, тогда нефтяные вышки в Карском море в любом случае останутся в России. То есть либо США до конца будут совладельцем и соинвестором, не имея контрольного пакета, либо "просто уйдут, потеряв все", констатировал Сорокин."И если с США у нас будут такие отношения, такие же отношения мы будем поддерживать с Китаем: укрепление стратегического взаимодействия и обмен технологиями. Китайцы очень заинтересованы в наших сложных технологиях, а мы, наоборот, заинтересованы очень простых", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250409/ldy-rastayut-rossiya-i-ssha-vozmutsya-za-arktiku-i-ukraina-tozhe-1062411437.html

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