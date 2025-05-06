Инвестиции в Арктику и отмен технологиями: Сорокин о том, какое сотрудничество с США выгодно России
Ледокол "Арктика" © Rosatom
США предлагают России инвестиции в Арктику, которые, в отличие от финансовых активов, невозможно заморозить или забрать с собой в случае обострения отношений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Ожидать ли оформления союза Москвы, Пекина и Пхеньяна будет напрямую будет зависеть от того, как будут развиваться российско-американские отношения, считает эксперт.
"Если [президент США Дональд] Трамп займет позицию "Я не смог вас уговорить и выхожу из игры", но продолжать сотрудничество с Россией по линии [спецпосланника Стивена] Уиткоффа, нам это было бы выгодно", – подчеркнул Сорокин.
Грубо говоря, тогда нефтяные вышки в Карском море в любом случае останутся в России. То есть либо США до конца будут совладельцем и соинвестором, не имея контрольного пакета, либо "просто уйдут, потеряв все", констатировал Сорокин.
"И если с США у нас будут такие отношения, такие же отношения мы будем поддерживать с Китаем: укрепление стратегического взаимодействия и обмен технологиями. Китайцы очень заинтересованы в наших сложных технологиях, а мы, наоборот, заинтересованы очень простых", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.
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9 апреля, 16:05Льды растают, Россия и США возьмутся за Арктику. И Украина тожеСША собирают мнения о Севморпути, Киев вспомнил о посольстве в Норвегии, британские аналитики метят в советники Дональда Трампа. Все говорит о том, что интерес международного сообщества к Арктике к лету повысится. Подробнее - в материале Украина.ру
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