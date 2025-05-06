Инвестиции в Арктику и отмен технологиями: Сорокин о том, какое сотрудничество с США выгодно России - 06.05.2025 Украина.ру
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Инвестиции в Арктику и отмен технологиями: Сорокин о том, какое сотрудничество с США выгодно России
Инвестиции в Арктику и отмен технологиями: Сорокин о том, какое сотрудничество с США выгодно России - 06.05.2025 Украина.ру
Инвестиции в Арктику и отмен технологиями: Сорокин о том, какое сотрудничество с США выгодно России
США предлагают России инвестиции в Арктику, которые, в отличие от финансовых активов, невозможно заморозить или забрать с собой в случае обострения отношений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-05-06T04:30
2025-05-06T04:30
новости
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арктика
украина.ру
политика
китай
стив уиткофф
сотрудничество
технологии
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Ожидать ли оформления союза Москвы, Пекина и Пхеньяна будет напрямую будет зависеть от того, как будут развиваться российско-американские отношения, считает эксперт.В частности, США предлагают России инвестиции в Арктику, которые, в отличие от финансовых активов, невозможно заморозить или забрать с собой в случае обострения отношений, отметил он.Грубо говоря, тогда нефтяные вышки в Карском море в любом случае останутся в России. То есть либо США до конца будут совладельцем и соинвестором, не имея контрольного пакета, либо "просто уйдут, потеряв все", констатировал Сорокин."И если с США у нас будут такие отношения, такие же отношения мы будем поддерживать с Китаем: укрепление стратегического взаимодействия и обмен технологиями. Китайцы очень заинтересованы в наших сложных технологиях, а мы, наоборот, заинтересованы очень простых", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250409/ldy-rastayut-rossiya-i-ssha-vozmutsya-za-arktiku-i-ukraina-tozhe-1062411437.html
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новости, россия, сша, арктика, украина.ру, политика, китай, стив уиткофф, сотрудничество, технологии, инвестиции
Новости, Россия, США, Арктика, Украина.ру, политика, Китай, Стив Уиткофф, сотрудничество, технологии, инвестиции

Инвестиции в Арктику и отмен технологиями: Сорокин о том, какое сотрудничество с США выгодно России

04:30 06.05.2025
 
Ледокол "Арктика" © Rosatom
Ледокол Арктика © Rosatom
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США предлагают России инвестиции в Арктику, которые, в отличие от финансовых активов, невозможно заморозить или забрать с собой в случае обострения отношений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Ожидать ли оформления союза Москвы, Пекина и Пхеньяна будет напрямую будет зависеть от того, как будут развиваться российско-американские отношения, считает эксперт.
"Если [президент США Дональд] Трамп займет позицию "Я не смог вас уговорить и выхожу из игры", но продолжать сотрудничество с Россией по линии [спецпосланника Стивена] Уиткоффа, нам это было бы выгодно", – подчеркнул Сорокин.
В частности, США предлагают России инвестиции в Арктику, которые, в отличие от финансовых активов, невозможно заморозить или забрать с собой в случае обострения отношений, отметил он.
Грубо говоря, тогда нефтяные вышки в Карском море в любом случае останутся в России. То есть либо США до конца будут совладельцем и соинвестором, не имея контрольного пакета, либо "просто уйдут, потеряв все", констатировал Сорокин.
"И если с США у нас будут такие отношения, такие же отношения мы будем поддерживать с Китаем: укрепление стратегического взаимодействия и обмен технологиями. Китайцы очень заинтересованы в наших сложных технологиях, а мы, наоборот, заинтересованы очень простых", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
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