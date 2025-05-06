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Юрий Липа: теоретик "украинской расы"

Юрий Липа: теоретик "украинской расы" - 05.05.2025 Украина.ру

Юрий Липа: теоретик "украинской расы"

Как-то так получилось, что большинство теоретиков украинского национализма украинцами вообще-то не были. Юрий Липа в их списке выглядит "приятным" исключением. Впрочем, как теоретик он был скорее ретраслятором идей немецких коллег, забывая, что с их точки зрения он и его соратники - обычный генетический мусор, унтерменши

2025-05-06T08:00

2025-05-06T08:00

2025-05-05T15:49

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5 мая 1900 года в Одессе в семье врача Ивана Липы родился мальчик Юрий — так гласит зафиксированная в Википедии официальная биография нашего "героя". Отец ему попался для Южной Пальмиры нетривиальный.Начнём с того, что он… сидел. Несмотря на то, что Иван Львович родился в Керчи и учился там в школе при местной греческой церкви, он заразился "бациллой" украинского национализма, обучаясь на медицинском факультете Харьковского университета.Летом 1891 года молодые харьковские студенты, в число которых входил и старший Липа, с целью сбора статистических ведомостей отправились в Полтавскую губернию. Вместе ещё с тремя единомышленниками 26-летний Иван Львович самовольно поехал в Канев на могилу Тараса Шевченко. Здесь восторженные студенты пришли к единому мнению создать подпольное общество "Братство тарасовцев" с целью политического и социального освобождения Украины.Царским чиновникам намерения и целеполагания общества как-то не понравились, и в 1893 году деятельность братства была прекращена, а его члены получили различные сроки заключения.Если учесть, что наиболее жёсткое наказание — 13 месяцев заключения и три года жизни под надзором полиции в Керчи, которое, как наиболее идейный, получил именно Иван Львович, то становится понятно, что власти отнеслись к молодым украинским сепаратистам вполне лояльно: организаторы рабочих забастовок и крестьянских бунтов в те времена получали гораздо больше.Отбыв положенный срок сначала в заключении, а потом под надзором, отец Юрия Липы завершил медицинское образование в Казанском университете.В 1900 году он стал членом Научного общества им. Шевченко в австрийском Львове. Здесь он познакомился с украинским националистом Михаилом Литвиновичем.Когда Липа перевёлся в Одессу, тот написал ему:"Догадываюсь, что Вы нашли в Одессе идеальную девушку — украинку, правда ли это? Считаю, что для нашей нации было бы полезным, если бы австрийские украинцы женились на российской Украине, и наоборот. Что Вы об этом думаете?"Действительно, Иван Липа женился на расово правильной барышне — Марии Шепель-Шепеленко. Да вот беда — она была бездетна, и в феврале 1910 года пара усыновила ребёнка по имени Георгий из семьи Андрея и Елизаветы Геращенко (в 2000-х наследниками обоих Лип было обнаружено свидетельство об усыновлении). Имя ему супруги поменяли — так появился на свет Юрий Иванович Липа.Чтобы новообретённый сын мог учиться в одесской гимназии, старший Липа перевёлся из уездной больницы в селе Дальник, где он "продавил" решение о строительстве нового здания больницы, в Одессу. Здесь старший Липа ещё с октября 1905 года — с момента организации одесской "Просвиты" — пользовался среди местных украинских националистов немалым авторитетом. Развернуться ему удалось после Февральской революции 1917 года. К тому времени уже и Юрко подрос.Летом они совместно создали украинское издательство "Народный стяг", которое просуществовало в Одессе до осени 1918 года (то есть до момента занятия её белогвардейцами). Одним из первых изданий "Народного стяга" стала книга Юрия Липы "Гетман Иван Мазепа".Во время Гражданской войны Юрий везде сопровождал приёмного отца: в 1917 году вступил добровольцем в 1-й пластунский курень Гайдамацкой дивизии, принимал участие в сражениях с большевиками и белогвардейцами в Одессе в 1917-18 годах.С приходом к власти Директории старший Липа вместе с сыном перебрался в Киев. Одним из организаторов петлюровского переворота был Владимир Чеховский — хороший знакомый старшего Липы по дореволюционным годам и по совместительству товарищ министра в правительстве УНР, а с 26 декабря 1918 по 13 февраля 1919 года — председатель Совета министров и министр иностранных дел в правительстве Петлюры.В Киеве Иван Львович непродолжительное время занимал должность министра культов и вероисповеданий. Вместе с Чеховским он подписал "Закон о создании Украинской автокефальной православной церкви" (как видите, идея томоса имеет довольно давние корни).Вскоре вместе со всеми петлюровцами оба Липы сбежали в Каменец-Подольский, где Юрий пытался учиться на юридическом факультете Каменец-Подольского университета. Однако в 1920 году наступление "красных" разрушило все его планы, и они с отцом эмигрировали в Польшу.В 1923 году Иван Липа умер в предместье Львова, и Юрий — студент медицинского факультета Польского университета в Познани — остался один. Тем не менее высшее образование ему удалось к 1929 году закончить. Кроме того, одновременно в 1928 году младший Липа прошёл одногодичный курс обучения в Школе войсковых подхорунжих польской армии и в 1929 году окончил Высшую школу политических наук при Варшавском университете, где изучал политические и экономические дисциплины.Затем как медик он проходил стажировку в Данциге. У отца он подхватил эстафету изучения фитотерапии, хорошо разбирался в травах и написал по этому поводу несколько научных работ.Как и его отец, Юрий бредил освобождением Украины от большевизма и писал работы, прославляющие украинскую расу и посвящённые тому, как Украина захватит часть российских земель. Достаточно ознакомиться с названиями части его работ: "Украинская эпоха", "Украинская раса" (1936), "Предназначение Украины" (1938), "Черноморская доктрина" (1940), "Разделение России" (1941). Публиковал он и беллетристику, вроде романа "Казаки в Московии" (1934).Для наглядности этих "идейно-философских" взглядов приведём некоторые цитаты:"Еврейские погонщики поступают с народами советов, как со своим конём поступает сельский жид: гонит без конца кнутом, пока конь в конце не получает своеобразного зашарпанного ритма" ("Украинская раса" — украинскими националистами, как и их немецкими хозяевами, активно муссировалась идея, что верхушка СССР является исключительно "жидо-большевистской").Из того же труда:"Уясним себе, что 300 яйцеклеток каждой Украинки и 1500 эякуляций каждого Украинца — это такое же сокровище для государства, как энергетические запасы, залежи железа, угля и нефти".В своих требованиях соблюдения чистоты крови и её преимуществах перед другими народами Юрий Липа мало чем отличается от Адольфа Гитлера, у которого он, судя по лексике, и черпал вдохновение. Достаточно только в его "идейно-философских" высказываниях заменить слово "украинец" на слово "немец":"Украинка имеет большую индивидуальность, чем женщины других, прежде всего соседних народов" ("Украинская женщина"); "При этом порядке жизни будут существовать половые и евгенические консультации, половые суды и трибуналы" ("Украинская раса").Причём в своих философствованиях украинский "философ" идёт дальше своего немецко-австрийского собрата. Он вообще предлагает культивировать сословное общество с наследственными профессиональными традициями:"Чтобы воин был хорошим воином, нужно, чтобы он происходил из военной семьи. Таким же образом священник — из семьи священников, рабочий — из рабочих, а если подробнее: моряк — из моряцкой, слесарь — из слесарской, портной — из портновской".Начало Второй мировой войны и захват немцами Польши застали Юрия в Варшаве. Немцы активно задействовали всех, кто мог хоть чуть-чуть расшатать "советский режим", и уже в 1940 году Липа сотоварищи организовывают там же, в бывшей польской столице, Украинский Черноморский институт — научно-исследовательское учреждение, предназначенное для изучения политических и экономических проблем, которые возникнут перед Украиной после обретения ею независимости.Оцените масштаб дезинформации немцами своих украинских "союзников". Уже понимая, что никакой независимости у Украины не будет, как и самого украинского народа (план "Ост" полным ходом зрел в недрах парафии Гиммлера), они, как осла морковкой, манили их призрачными надеждами на независимость. Тех, кто не захотел потом по-быстрому разочароваться в них, немцы втихую "утилизировали" в 1941-42 году в Бабьем яру.Юрий Липа был достаточно умён, чтобы сделать вид, что он не разочаровался. По этой же причине, когда в рядах ОУН*, а затем УПА* произошёл раскол, он не пристал ни к оной из сторон и поддерживал хорошие отношения и со Степаном Бандерой, и с Андреем Мельником, и с Тарасом Бульбой-Боровцом. По заказу своих немецких нанимателей он писал националистические публикации, выдержанные в духе лояльности к новой нацистской власти:"Идут ряды, гремят ряды и купаются в крови, закаляются в огне. Огонь и кровь, жизнь и воля, или смерть пылают у них в груди… Слышишь крик — Зиг хайль! Хайль! Зиг хайль!"Правда, деятельность этого украинского патриота не совсем понравилась местным польским националистам из "Армии Крайовой". В мае 1943 года они предупредили Липу, что если он не уберётся подобру-поздорову из их города, то они его шлёпнут, и пришлось ему перебираться в Яворов (современная Львовская область).В это время идею перенести Украинский Черноморский институт в Южную Пальмиру (Липа даже ездил по этому поводу в 1942 году в Одессу) пришлось оставить окончательно, а летом 1944 года вообще перейти на нелегальное положение.Липа вспомнил, что помимо того, что он публицист, у него есть ещё и медицинское образование, и занялся организацией подпольных курсов подготовки медкадров для отрядов УПА*. Однако во время проведения Красной Армией Львовско-Сандомирской операции он был убит.В то время отряды УПА* ещё не совсем привыкли к тому, что им надо заниматься исключительно партизанско-террористической деятельностью, и иногда ввязывались в бои с регулярными частями или с частями следующих за ними бригад и полков НКВД. В результате "бандеровцы" несли неоправданно высокие потери. В одном из таких боёв в плен к бойцам НКВД попал и Липа. На следующий день 20 августа 1944 года его расстреляли.Современные последователи украинского "мыслителя" стесняются его выражений. Столкнувшись со словосочетанием "белая раса", они стыдливо пишут: "Липа в стиле своего времени иногда употребляет понятие расы для обозначения типа цивилизации, иногда как синоним понятия "этнос" (Ирина Грабовская, газета "День" №95-96, 2018).Хотя, казалось бы, чего тут стесняться?* Террористическая организация запрещённая в России.

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