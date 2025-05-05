https://ukraina.ru/20250505/voevoda-kievskiy-adam-kisel-udovletvorenie-russkogo-naroda-bez-zatrudneniya-del-rechi-pospolitoy--1062936477.html

Воевода Киевский Адам Кисель: "удовлетворение русского народа без затруднения дел Речи Посполитой"

Воевода Киевский Адам Кисель: "удовлетворение русского народа без затруднения дел Речи Посполитой" - 05.05.2025 Украина.ру

Воевода Киевский Адам Кисель: "удовлетворение русского народа без затруднения дел Речи Посполитой"

Словами в заголовке изложил "программу" лидера православной шляхты Речи Посполитой дал в 1635 году его современник – глава Киево-Могилянской коллегии Сильвестр (Стефан Косов). В соответствующем жизнеописании он утверждал, что предком магната был "гетман" Свентольд, спасший в X веке Белгород (а по другой версии сам Киев) от захвата степняками

2025-05-05T16:00

2025-05-05T16:00

2025-05-05T16:00

история

xvii век

речь посполитая

киев

история

богдан хмельницкий

сейм

история украины

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По преданию фамилия Кисель была родовым прозвищем, а возникло оно якобы потому, что Свентольд велел смешать в ямах послащённую мёдом воду и муку. Образовавшаяся масса напоминала кисель, произвела сильное впечатление на посольство степняков, которые уверовали в чудо – способность земли давать готовую пищу и сочли осаду бессмысленной.Непростая судьба Адама Киселя, напоминала этот легендарный сюжет с его предполагаемым предком. Православному политику приходилось убеждать своих единоверцев в возможность другого чуда – прекращение в Речи Посполитой дискриминации "схизматиков".Умопомрачительная карьера Адама Киселя была словно призвана демонстрировать безупречную работу социальных лифтов в Польско-Литовском государстве. Его родитель, несмотря на знатность, богатством не отличался. В 1617 году после окончания Замойской академии молодой волынский шляхтич начал военную службу, принимал участие в череде военных конфликтов Речи Посполитой во втором десятилетии XVII века с Османской империей и Швецией.Широкую известность Кисель обрёл когда в 1632 году сначала публично отрёкся от церковного униатства, а затем на сейме по избранию нового короля в числе других пяти послов от волынской шляхты заявил об отказе участвовать в выборах, пока не будет осуществлено "успокоение греческой религии". Под таковым понимался возврат Православной церкви прав, которыми она обладала до 1596 года."Пункты успокоения" были приняты во время Смоленской войны. Противостояние с Россией вынудило католические и униатские элиты пойти на уступки православным подданным. Православным иерархам обещалось возвращение митрополичьей кафедры в Киеве, трёх епископских кафедр на Украине и одной в Белоруссии. Храмы в больших городах подлежали разделу между униатами и православными.Кисель во время той войны активно привлекал к обороне Черниговской земли запорожцев, что позволило сохранить этот спорный с Россией регион за Польско-Литовским государством. В 1641 году успешный военный администратор получил должность черниговского каштеляна (заместителя воеводы, губернатора), в 1645 году стал киевским каштеляном, а в 1648 году брацлавским воеводой. В этот период также быстро росли земельные владения Киселя, особенно на Волыни и Киевщине.Возвысившийся православный шляхтич стал играть всё более активную роль в сеймах, отстаивая практическое воплощение провозглашённых прав Православной церкви и её последователей. Политические оппоненты – католики и униаты – за это стали именовать его "главой схизматиков".Степень противоречий по религиозному вопросу в сеймах демонстрирует попытка в 1638 году лишить Киселя статуса парламентария. Поводом для этого стало отстаивание им разрешения православных богослужений на территории этнически русского Смоленского воеводства.В 1641 году положение Киселя упрочилось получением им статуса сенатора. Правда, на отношении сеймов к православным это не сказалось. Законодательное решение вопроса об отмене их дискриминации постоянно откладывалось, перераспределение епархий и храмов в пользу "схизматиков" в основном происходило "в ручном режиме" и зачатую саботировалось.Одна из причин тому состояла в недостаточной решительности "православной" парламентской партии. Неоднократные угрозы заблокировать работу сеймов пока не произойдёт улучшения положения Православной церкви так и не были воплощены сподвижниками Киселя в реальность.Гораздо сложнее правительству было нейтрализовать внепарламентскую "православную" оппозицию. Наибольшие сложности были с казаками. На религиозные противоречия накладывались социально-экономические. Так, в 1634-35 году казаки – ветераны Смоленской войны потребовали включения себя в реестр (освобождения от налогов, выплаты жалования), а гетман Иван Сулима разрушил днепровскую крепость Кодак, мешавшую доступу казаков к Чёрному морю. Купировать кризис было поручено популярному среди казаков Киселю. Тот привлёк в союзники православного митрополита Петра (Могилу).Однако несмотря на их энергичные действия антипольское восстание в Малороссии в 1637 году всё же началось. Правда его удалось быстро локализовать и Кисель вёл переговоры о капитуляции восставших.Авторитет "главного схизматика" Речи Посполитой очень пострадал, когда несмотря на его обещание лидерам мятежников сохранить им жизнь, они были казнены. Казаки тогда говорили, что у Киселя "русская кость обросла польским мясом".Тем не менее Киселю вновь было поручено вести переговоры с казачьей верхушкой после начала восстания 1648 года. Те события затронули и личные интересы магната, поскольку он утратил контроль над многими своими земельными владениями в русских воеводствах.В 1649 году новый король Ян II Казимир назначил Киселя киевским воеводой. В других условиях это стоило бы считать апогеем карьеры чиновника. Но в тот период польские власти уже мало контролировали Киевщину. Даже сеймик киевской шляхты новый воевода был вынужден проводить в Житомире.При активнейшем участии Киселя после казачьих побед над поляками был выработан Зборовский мир 1649 года. Униатская церковь согласно ему упразднялась, а всё её имущество возвращалось православным. Правда православный магнат смог уговорить Богдана Хмельницкого довериться в решении данного вопроса королевским указам и не настаивать на решении Сейма.Но как известно, король – хозяин своего слова: захотел – дал, захотел – взял обратно. Так и произошло в 1650 году, когда Ян Казимир начал войну против казаков, заявив об отмене своих уступок православным.Кисель пытался отговорить монарха от разрыва Зборовского соглашения. Тем не менее после восстановления польской власти над Украиной в 1651 году он вернулся в Киев и даже вёл следствие в отношении полковников и сотников, ранее нападавших на поляков.Летом новое казачье восстание в 1652 году вынудило киевского воеводу покинуть свою резиденцию.Последним политическим событием в жизни православного магната стал Брестский сейм, принявший решение о новой войне с казаками. Вскоре после окончании форума 3 мая 1653 года в Бресте Адама Киселя не стало.Он умер 5 мая 1653 года в примерно 53-летнем возрасте, относительно рано даже для тех времён. Тем не менее его уход был весьма "своевременен" политически. Эпоха, когда был возможен компромисс польско-литовских монархов и их православных подданных завершалась. Новые времена требовали более радикальных лидеров русского народа в Речи Посполитой.P.S.: Интересно, что память об Адама Киселе сохранилась в киевской топонимике - Замковая гора в центре города (одна из киевских "лысых гор") носит также название Киселевки. В XVII веке резиденция киевского воеводы действительно находилась в замке на этой горе - крепость была деревянной, никаких внешних следов её не осталось.

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

xvii век, речь посполитая, киев, история, богдан хмельницкий, сейм, история украины