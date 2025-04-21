НАН Украины оценила решение демографической проблемы с помощью мигрантов из Азии - 21.04.2025 Украина.ру
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НАН Украины оценила решение демографической проблемы с помощью мигрантов из Азии
НАН Украины оценила решение демографической проблемы с помощью мигрантов из Азии - 21.04.2025 Украина.ру
НАН Украины оценила решение демографической проблемы с помощью мигрантов из Азии
Завоз мигрантов из Азии создаст новые проблемы вдобавок к имеющимся. Об этом в опубликованном 21 апреля интервью заявил замдиректора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.
2025-04-21T12:54
2025-04-21T12:54
новости
украина
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демография
постсоветское пространство
бывший ссср
трудовые мигранты
рождаемость
пенсионеры
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Пенсионный возраст на Украине будет повышаться, заверил учёный. Сейчас возраст выхода на пенсию связывается со страховым стажем. Для выхода на пенсию в 60 лет в этом году надо иметь 32 года страхового стажа, в 2028 году надо будет отработать уже 35 лет.Украинские беженцы в большом количестве сейчас не демонстрируют стремления вернуться из-за рубежа, рассказал в интервью РБК-Украина замдиректора института НАНУ."По результатам разных опросов, сейчас 25% говорят, что они точно останутся за границей, 25% – что они точно вернутся. А еще 50% не определились. Надо понимать, что в таких исследованиях есть проблема репрезентативности, а также то, что когда человек отвечает на вопрос, то это его мнение в конкретный момент и оно может измениться", - сказал учёный.Он скептически оценил обсуждаемое сейчас на Украине предложение завоза мигрантов с Азии для преодоления нехватки трудоспособного населения. Гладун предложил учесть, что после окончания СВО будет демобилизация и примерно 2,5 млн украинцев вернутся из-за границы. Всех их надо будет трудоустраивать. Если рабочие места будут заняты, то это может вызвать волну миграции украинских граждан за границу, но уже не из-за боевых действий, а из-за нехватки работы.Он отметил, что если уровень жизни у мигрантов ниже, чем у коренного населения, то мигранты начинают создавать анклавы, в которых рождаемость выше. При этом никакой интеграции не происходит, а создается параллельное общество, которое разрушает идентичность страны, куда приехали иностранцы. Ассимиляцию мигрантов в таких условиях учёный назвал несбыточными мечтами."Даже если мигранты в Украине начнут рожать много детей, то нашим социальным службам надо будет выплачивать им пособие. То есть людям, которые ничего не внесли в развитие страны, надо будет платить. Поэтому мысль, что приедут иностранцы, вместо нас здесь будут работать и решать наши проблемы – это иллюзия. К этим процессам надо относиться крайне осторожно. Лучше принимать меры демографической политики, направленные на свое население", - сказал учёный.Также на эту тему: "Нужно мобилизовать": украинский демограф призвал пополнить ВСУ 18-25-летними при демографическом кризисе
https://ukraina.ru/20250414/ukrainskaya-elita-otkazalas-ot-strany-i-zanyalas-privychnym-marodrstvom-eksperty-o-proiskhodyaschem-1062499908.html
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новости, украина, азия, всу, демография, постсоветское пространство, бывший ссср, трудовые мигранты, рождаемость, пенсионеры, пенсии, социальные пособия, украинские беженцы
Новости, Украина, Азия, ВСУ, демография, постсоветское пространство, бывший СССР, трудовые мигранты, рождаемость, пенсионеры, пенсии, социальные пособия, украинские беженцы

НАН Украины оценила решение демографической проблемы с помощью мигрантов из Азии

12:54 21.04.2025
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Завоз мигрантов из Азии создаст новые проблемы вдобавок к имеющимся. Об этом в опубликованном 21 апреля интервью заявил замдиректора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.
Пенсионный возраст на Украине будет повышаться, заверил учёный. Сейчас возраст выхода на пенсию связывается со страховым стажем. Для выхода на пенсию в 60 лет в этом году надо иметь 32 года страхового стажа, в 2028 году надо будет отработать уже 35 лет.
Украинские беженцы в большом количестве сейчас не демонстрируют стремления вернуться из-за рубежа, рассказал в интервью РБК-Украина замдиректора института НАНУ.
"По результатам разных опросов, сейчас 25% говорят, что они точно останутся за границей, 25% – что они точно вернутся. А еще 50% не определились. Надо понимать, что в таких исследованиях есть проблема репрезентативности, а также то, что когда человек отвечает на вопрос, то это его мнение в конкретный момент и оно может измениться", - сказал учёный.
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Он скептически оценил обсуждаемое сейчас на Украине предложение завоза мигрантов с Азии для преодоления нехватки трудоспособного населения. Гладун предложил учесть, что после окончания СВО будет демобилизация и примерно 2,5 млн украинцев вернутся из-за границы. Всех их надо будет трудоустраивать. Если рабочие места будут заняты, то это может вызвать волну миграции украинских граждан за границу, но уже не из-за боевых действий, а из-за нехватки работы.
"К мнению, что мигранты могут увеличить численность населения, отношусь еще более скептически. Нашу демографическую ситуацию это не улучшит, - сказал учёный. - Опыт других стран показывает, что мигранты, у которых уровень жизни такой же как и в среднем по стране, имеют такое же демографическое поведение как у коренного населения. То есть много рожать они не будут".
Он отметил, что если уровень жизни у мигрантов ниже, чем у коренного населения, то мигранты начинают создавать анклавы, в которых рождаемость выше. При этом никакой интеграции не происходит, а создается параллельное общество, которое разрушает идентичность страны, куда приехали иностранцы. Ассимиляцию мигрантов в таких условиях учёный назвал несбыточными мечтами.
"Даже если мигранты в Украине начнут рожать много детей, то нашим социальным службам надо будет выплачивать им пособие. То есть людям, которые ничего не внесли в развитие страны, надо будет платить. Поэтому мысль, что приедут иностранцы, вместо нас здесь будут работать и решать наши проблемы – это иллюзия. К этим процессам надо относиться крайне осторожно. Лучше принимать меры демографической политики, направленные на свое население", - сказал учёный.
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