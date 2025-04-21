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НАН Украины оценила решение демографической проблемы с помощью мигрантов из Азии

НАН Украины оценила решение демографической проблемы с помощью мигрантов из Азии - 21.04.2025 Украина.ру

НАН Украины оценила решение демографической проблемы с помощью мигрантов из Азии

Завоз мигрантов из Азии создаст новые проблемы вдобавок к имеющимся. Об этом в опубликованном 21 апреля интервью заявил замдиректора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

2025-04-21T12:54

2025-04-21T12:54

2025-04-21T12:54

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Пенсионный возраст на Украине будет повышаться, заверил учёный. Сейчас возраст выхода на пенсию связывается со страховым стажем. Для выхода на пенсию в 60 лет в этом году надо иметь 32 года страхового стажа, в 2028 году надо будет отработать уже 35 лет.Украинские беженцы в большом количестве сейчас не демонстрируют стремления вернуться из-за рубежа, рассказал в интервью РБК-Украина замдиректора института НАНУ."По результатам разных опросов, сейчас 25% говорят, что они точно останутся за границей, 25% – что они точно вернутся. А еще 50% не определились. Надо понимать, что в таких исследованиях есть проблема репрезентативности, а также то, что когда человек отвечает на вопрос, то это его мнение в конкретный момент и оно может измениться", - сказал учёный.Он скептически оценил обсуждаемое сейчас на Украине предложение завоза мигрантов с Азии для преодоления нехватки трудоспособного населения. Гладун предложил учесть, что после окончания СВО будет демобилизация и примерно 2,5 млн украинцев вернутся из-за границы. Всех их надо будет трудоустраивать. Если рабочие места будут заняты, то это может вызвать волну миграции украинских граждан за границу, но уже не из-за боевых действий, а из-за нехватки работы.Он отметил, что если уровень жизни у мигрантов ниже, чем у коренного населения, то мигранты начинают создавать анклавы, в которых рождаемость выше. При этом никакой интеграции не происходит, а создается параллельное общество, которое разрушает идентичность страны, куда приехали иностранцы. Ассимиляцию мигрантов в таких условиях учёный назвал несбыточными мечтами."Даже если мигранты в Украине начнут рожать много детей, то нашим социальным службам надо будет выплачивать им пособие. То есть людям, которые ничего не внесли в развитие страны, надо будет платить. Поэтому мысль, что приедут иностранцы, вместо нас здесь будут работать и решать наши проблемы – это иллюзия. К этим процессам надо относиться крайне осторожно. Лучше принимать меры демографической политики, направленные на свое население", - сказал учёный.Также на эту тему: "Нужно мобилизовать": украинский демограф призвал пополнить ВСУ 18-25-летними при демографическом кризисе

https://ukraina.ru/20250414/ukrainskaya-elita-otkazalas-ot-strany-i-zanyalas-privychnym-marodrstvom-eksperty-o-proiskhodyaschem-1062499908.html

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новости, украина, азия, всу, демография, постсоветское пространство, бывший ссср, трудовые мигранты, рождаемость, пенсионеры, пенсии, социальные пособия, украинские беженцы