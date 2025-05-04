Демография является ключевым и принципиальным вопросом - Путин - 04.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250504/demografiya-yavlyaetsya-klyuchevym-i-printsipialnym-voprosom---putin-1062921065.html
Демография является ключевым и принципиальным вопросом - Путин
Демография является ключевым и принципиальным вопросом - Путин - 04.05.2025 Украина.ру
Демография является ключевым и принципиальным вопросом - Путин
Вопросы народонаселения имеют важнейшее значение для России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
2025-05-04T14:35
2025-05-04T14:35
новости
россия
владимир путин
демография
население
новые регионы
статистика
рождаемость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101973/59/1019735952_0:216:2873:1832_1920x0_80_0_0_8d676433fefe5f7ed82571333abd3308.jpg
В интервью Павлу Зарубину для документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" президент высказался на тему демографии."Это один из самых ключевых принципиальных вопросов", - сказал Путин, говоря о демографии.По словам президента, демографические показатели улучшились после воссоединения с Россией регионов, находившихся в постсоветский период под украинским руководством."У нас при нашей территории, 150 миллионов - сейчас надо посчитать, конечно, с новыми территориями, наверное, будет 150 миллионов", - сказал Путин.По мнению главы государства, для такой страны, как Россия нынешняя демографическая ситуация не может быть пределом мечтаний."Ну что это такое? Для могучей державы с такой историей и прямо скажем, с хорошими и здоровыми амбициями - и 150 миллионов", - заметил Путин.Потенциал и будущее страны зависит от демографических показателей, констатировал президент."И то если у нас демография будет такая, и эти параметры можем не удержать", - сказал президент России.По его мнению, численность страны в 150 миллионов человек является недостаточным показателем для России – даже с учётом новых регионов.Актуальное интервью на эту тему: России нужна демографическая революция! Депутат Кузнецов об острых вопросах и опыте других стран
https://ukraina.ru/20241226/1059998729.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101973/59/1019735952_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_29552ceb156cb138fe5e047d98aafd72.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, демография, население, новые регионы, статистика, рождаемость
Новости, Россия, Владимир Путин, демография, население, Новые регионы, статистика, рождаемость

Демография является ключевым и принципиальным вопросом - Путин

14:35 04.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с гостями Кремлевской елки
Президент РФ В. Путин встретился с гостями Кремлевской елки - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Вопросы народонаселения имеют важнейшее значение для России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
В интервью Павлу Зарубину для документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" президент высказался на тему демографии.
"Это один из самых ключевых принципиальных вопросов", - сказал Путин, говоря о демографии.
По словам президента, демографические показатели улучшились после воссоединения с Россией регионов, находившихся в постсоветский период под украинским руководством.
"У нас при нашей территории, 150 миллионов - сейчас надо посчитать, конечно, с новыми территориями, наверное, будет 150 миллионов", - сказал Путин.
По мнению главы государства, для такой страны, как Россия нынешняя демографическая ситуация не может быть пределом мечтаний.
- РИА Новости, 1920, 26.12.2024
26 декабря 2024, 18:00
Путин: улучшение демографии и благосостояния семей – приоритетная общенациональная цельБольшая, дружная семья – это мощный оплот для человека, общества и страны. Об этом 26 декабря заявил президент России.
"Ну что это такое? Для могучей державы с такой историей и прямо скажем, с хорошими и здоровыми амбициями - и 150 миллионов", - заметил Путин.
Потенциал и будущее страны зависит от демографических показателей, констатировал президент.
"И то если у нас демография будет такая, и эти параметры можем не удержать", - сказал президент России.
По его мнению, численность страны в 150 миллионов человек является недостаточным показателем для России – даже с учётом новых регионов.
Актуальное интервью на эту тему: России нужна демографическая революция! Депутат Кузнецов об острых вопросах и опыте других стран
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВладимир ПутиндемографиянаселениеНовые регионыстатистикарождаемость
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:50Зампред Псковского горсуда попала в историю с украинскими наркокурьерами
17:26"Продолжайте вести себя глупо": Трамп рассказал о выходе из переговоров по Украине
17:05ВСУ нанесли ракетный удар по заводу "Стрела" под Брянском - Mash
16:45Как Ковпак хоронит мифы про сопротивление на Украине: наш проект к 80-летию Великой Победы
16:02Кристина Орбакайте и её новые приключения в Латвии
16:01"Что бы ни произошло, мы это переживём!" Николай Яковченко – яркий комик с печальной судьбой.
15:52Армия России развивает успех в ДНР, ВСУ усиливают оборону
15:34"Этот цивилизованный мир решил, что Россия ослабла, и нужно добить оставшиеся части" - Путин
14:55Коварный Запад из века в век желает "откусить" что-то от России – Путин рассказал, почему
14:35Демография является ключевым и принципиальным вопросом - Путин
14:17Отношения с Западом были ровные, Россия благодарна за гуманитарную помощь – Путин
13:44Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям Запада – Путин
13:42Цитаты недели. Вдруг оказалось: "ядерка" - российской, курская авантюра - глупой, а Одесса - польской
13:16"Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу" - Путин
13:00Ядерное оружие и СВО, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 мая
12:50Глава Словакии подтвердил визит в Москву несмотря на "неслыханные" угрозы Зеленского
12:44"Зеленые гниды" могут показать Трампу "козью морду". Украинские и российские эксперты о сделке века
12:21Девушки, воюющие за Россию, умеют даже такое! Смотрите, чем нас удивила оператор БПЛА "Малыха"
12:14Армия России освободила Зеленое Поле
12:00"Вокруг Булгакова": провидческий сон Маргариты
Лента новостейМолния