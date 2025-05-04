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Демография является ключевым и принципиальным вопросом - Путин
Демография является ключевым и принципиальным вопросом - Путин - 04.05.2025 Украина.ру
Демография является ключевым и принципиальным вопросом - Путин
Вопросы народонаселения имеют важнейшее значение для России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
2025-05-04T14:35
2025-05-04T14:35
2025-05-04T14:35
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В интервью Павлу Зарубину для документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" президент высказался на тему демографии."Это один из самых ключевых принципиальных вопросов", - сказал Путин, говоря о демографии.По словам президента, демографические показатели улучшились после воссоединения с Россией регионов, находившихся в постсоветский период под украинским руководством."У нас при нашей территории, 150 миллионов - сейчас надо посчитать, конечно, с новыми территориями, наверное, будет 150 миллионов", - сказал Путин.По мнению главы государства, для такой страны, как Россия нынешняя демографическая ситуация не может быть пределом мечтаний."Ну что это такое? Для могучей державы с такой историей и прямо скажем, с хорошими и здоровыми амбициями - и 150 миллионов", - заметил Путин.Потенциал и будущее страны зависит от демографических показателей, констатировал президент."И то если у нас демография будет такая, и эти параметры можем не удержать", - сказал президент России.По его мнению, численность страны в 150 миллионов человек является недостаточным показателем для России – даже с учётом новых регионов.Актуальное интервью на эту тему: России нужна демографическая революция! Депутат Кузнецов об острых вопросах и опыте других стран
https://ukraina.ru/20241226/1059998729.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, демография, население, новые регионы, статистика, рождаемость
Новости, Россия, Владимир Путин, демография, население, Новые регионы, статистика, рождаемость
Демография является ключевым и принципиальным вопросом - Путин
Вопросы народонаселения имеют важнейшее значение для России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
В интервью Павлу Зарубину для документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" президент высказался на тему демографии.
"Это один из самых ключевых принципиальных вопросов", - сказал Путин
, говоря о демографии.
По словам президента, демографические показатели улучшились после воссоединения с Россией
регионов, находившихся в постсоветский период под украинским руководством.
"У нас при нашей территории, 150 миллионов - сейчас надо посчитать, конечно, с новыми территориями, наверное, будет 150 миллионов", - сказал Путин.
По мнению главы государства, для такой страны, как Россия нынешняя демографическая ситуация не может быть пределом мечтаний.
"Ну что это такое? Для могучей державы с такой историей и прямо скажем, с хорошими и здоровыми амбициями - и 150 миллионов", - заметил Путин.
Потенциал и будущее страны зависит от демографических показателей, констатировал президент.
"И то если у нас демография будет такая, и эти параметры можем не удержать", - сказал президент России.
По его мнению, численность страны в 150 миллионов человек является недостаточным показателем для России – даже с учётом новых регионов.