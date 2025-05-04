России нужна демографическая революция! Депутат Кузнецов об острых вопросах и опыте других стран - 04.05.2025 Украина.ру
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России нужна демографическая революция! Депутат Кузнецов об острых вопросах и опыте других стран
России нужна демографическая революция! Депутат Кузнецов об острых вопросах и опыте других стран - 04.05.2025 Украина.ру
России нужна демографическая революция! Депутат Кузнецов об острых вопросах и опыте других стран
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Кузнецов в студии Украина.ру рассказал о решении одной из главных демографических проблем в России... Украина.ру, 04.05.2025
2025-05-04T10:16
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видео
россия
николай кузнецов
демография
рождаемость
лгбт
молодежь
эксперты
население
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Кузнецов в студии Украина.ру рассказал о решении одной из главных демографических проблем в России. Что это за проблема, какие есть пути решения и как использовать опыт других стран? Ответы в нашем интервью: 0:36 – Демография и вопрос разводов родителей;6:09 – Права отцов; 11:40 – Материальный аспект демографической проблемы; 16:16 – Молодёжь и рождаемость; 26:02 – Попытки принять специальные законы. *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ ТГ-канал Дмитрия Кузнецова - https://t.me/deputatdvkuznetsov
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, россия, николай кузнецов, демография, рождаемость, лгбт, молодежь, эксперты, население, видео
Видео, Россия, Николай Кузнецов, демография, рождаемость, ЛГБТ, молодежь, эксперты, население

России нужна демографическая революция! Депутат Кузнецов об острых вопросах и опыте других стран

10:16 04.05.2025
 
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Кузнецов в студии Украина.ру рассказал о решении одной из главных демографических проблем в России. Что это за проблема, какие есть пути решения и как использовать опыт других стран? Ответы в нашем интервью:
0:36 – Демография и вопрос разводов родителей;
6:09 – Права отцов;
11:40 – Материальный аспект демографической проблемы;
16:16 – Молодёжь и рождаемость;
26:02 – Попытки принять специальные законы.
*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ
ТГ-канал Дмитрия Кузнецова - https://t.me/deputatdvkuznetsov
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