https://ukraina.ru/20250504/rossii-nuzhna-demograficheskaya-revolyutsiya-deputat-kuznetsov-ob-ostrykh-voprosakh-i-opyte-drugikh-stran-1062912367.html
России нужна демографическая революция! Депутат Кузнецов об острых вопросах и опыте других стран
России нужна демографическая революция! Депутат Кузнецов об острых вопросах и опыте других стран - 04.05.2025 Украина.ру
России нужна демографическая революция! Депутат Кузнецов об острых вопросах и опыте других стран
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Кузнецов в студии Украина.ру рассказал о решении одной из главных демографических проблем в России... Украина.ру, 04.05.2025
2025-05-04T10:16
2025-05-04T10:16
2025-05-04T10:16
видео
россия
николай кузнецов
демография
рождаемость
лгбт
молодежь
эксперты
население
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Кузнецов в студии Украина.ру рассказал о решении одной из главных демографических проблем в России. Что это за проблема, какие есть пути решения и как использовать опыт других стран? Ответы в нашем интервью: 0:36 – Демография и вопрос разводов родителей;6:09 – Права отцов; 11:40 – Материальный аспект демографической проблемы; 16:16 – Молодёжь и рождаемость; 26:02 – Попытки принять специальные законы. *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ ТГ-канал Дмитрия Кузнецова - https://t.me/deputatdvkuznetsov
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, николай кузнецов, демография, рождаемость, лгбт, молодежь, эксперты, население, видео
Видео, Россия, Николай Кузнецов, демография, рождаемость, ЛГБТ, молодежь, эксперты, население
России нужна демографическая революция! Депутат Кузнецов об острых вопросах и опыте других стран
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Кузнецов в студии Украина.ру рассказал о решении одной из главных демографических проблем в России. Что это за проблема, какие есть пути решения и как использовать опыт других стран? Ответы в нашем интервью:
0:36 – Демография и вопрос разводов родителей;
11:40 – Материальный аспект демографической проблемы;
16:16 – Молодёжь и рождаемость;
26:02 – Попытки принять специальные законы.
*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ
ТГ-канал Дмитрия Кузнецова - https://t.me/deputatdvkuznetsov