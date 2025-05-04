https://ukraina.ru/20250504/rossii-nuzhna-demograficheskaya-revolyutsiya-deputat-kuznetsov-ob-ostrykh-voprosakh-i-opyte-drugikh-stran-1062912367.html

России нужна демографическая революция! Депутат Кузнецов об острых вопросах и опыте других стран

России нужна демографическая революция! Депутат Кузнецов об острых вопросах и опыте других стран - 04.05.2025 Украина.ру

России нужна демографическая революция! Депутат Кузнецов об острых вопросах и опыте других стран

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Кузнецов в студии Украина.ру рассказал о решении одной из главных демографических проблем в России... Украина.ру, 04.05.2025

2025-05-04T10:16

2025-05-04T10:16

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россия

николай кузнецов

демография

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Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Кузнецов в студии Украина.ру рассказал о решении одной из главных демографических проблем в России. Что это за проблема, какие есть пути решения и как использовать опыт других стран? Ответы в нашем интервью: 0:36 – Демография и вопрос разводов родителей;6:09 – Права отцов; 11:40 – Материальный аспект демографической проблемы; 16:16 – Молодёжь и рождаемость; 26:02 – Попытки принять специальные законы. *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ ТГ-канал Дмитрия Кузнецова - https://t.me/deputatdvkuznetsov

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