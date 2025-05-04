Фотоальбом Победы: Колонна немецких пленных в освобожденном Кёнигсберге
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет
На видео — 1800 немецких офицеров всех чинов и родов войск в освобожденном Кёнигсберге. 92000 солдат. Огромная колонна пленных отправлялась в этот день на восток, когда последние 10000 ещё шагали по улицам Кёнигсберга, начало колонны было уже далеко за пределами города.
© РИА Новости . Ольга Ландер / Перейти в фотобанкЗапорожская операция советских войск, проводившаяся силами левого крыла Юго-Западного фронта с целью ликвидации запорожского плацдарма немцев и освобождения города Запорожье. Траншейный бой.
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Запорожская операция советских войск, проводившаяся силами левого крыла Юго-Западного фронта с целью ликвидации запорожского плацдарма немцев и освобождения города Запорожье. Траншейный бой.
© РИА Новости . Алексей Межуев / Перейти в фотобанкЯлтинская конференция глав правительств трех союзных держав. 4-11 февраля 1945 г. На аэродроме Симферополя для встречи руководителей СССР, США и Великобритании прибыли В. Молотов, А. Вышинский и др. Вячеслав Молотов (в центре) беседует с адмиралом флота Николаем Кузнецовым (справа).
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Ялтинская конференция глав правительств трех союзных держав. 4-11 февраля 1945 г. На аэродроме Симферополя для встречи руководителей СССР, США и Великобритании прибыли В. Молотов, А. Вышинский и др. Вячеслав Молотов (в центре) беседует с адмиралом флота Николаем Кузнецовым (справа).
© РИА Новости . Алексей Межуев / Перейти в фотобанкЭкипаж подводной лодки уходит на боевое задание с Керченской военно-морской базы Черноморского флота.
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Экипаж подводной лодки уходит на боевое задание с Керченской военно-морской базы Черноморского флота.
© РИА Новости . Наталья Боде / Перейти в фотобанкВоронежско-Ворошиловградская стратегическая оборонительная операция. Связисты Юго-Западного фронта передают донесение в штаб полка
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Воронежско-Ворошиловградская стратегическая оборонительная операция. Связисты Юго-Западного фронта передают донесение в штаб полка
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Запорожская операция советских войск, проводившаяся силами левого крыла Юго-Западного фронта с целью ликвидации запорожского плацдарма немцев и освобождения города Запорожье. Траншейный бой.
2 из 4
Ялтинская конференция глав правительств трех союзных держав. 4-11 февраля 1945 г. На аэродроме Симферополя для встречи руководителей СССР, США и Великобритании прибыли В. Молотов, А. Вышинский и др. Вячеслав Молотов (в центре) беседует с адмиралом флота Николаем Кузнецовым (справа).
3 из 4
Экипаж подводной лодки уходит на боевое задание с Керченской военно-морской базы Черноморского флота.
4 из 4
Воронежско-Ворошиловградская стратегическая оборонительная операция. Связисты Юго-Западного фронта передают донесение в штаб полка
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