https://ukraina.ru/20250504/1062361602.html

Фотоальбом Победы: Колонна немецких пленных в освобожденном Кёнигсберге

Фотоальбом Победы: Колонна немецких пленных в освобожденном Кёнигсберге - 04.05.2025 Украина.ру

Фотоальбом Победы: Колонна немецких пленных в освобожденном Кёнигсберге

В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет

2025-05-04T09:52

2025-05-04T09:52

2025-05-04T09:52

80 лет победы

великая отечественная война

история

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На видео — 1800 немецких офицеров всех чинов и родов войск в освобожденном Кёнигсберге. 92000 солдат. Огромная колонна пленных отправлялась в этот день на восток, когда последние 10000 ещё шагали по улицам Кёнигсберга, начало колонны было уже далеко за пределами города.

https://ukraina.ru/20250406/1062297309.html

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2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

80 лет победы, великая отечественная война, история