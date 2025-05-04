Фотоальбом Победы: Колонна немецких пленных в освобожденном Кёнигсберге - 04.05.2025 Украина.ру
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Фотоальбом Победы: Колонна немецких пленных в освобожденном Кёнигсберге
Фотоальбом Победы: Колонна немецких пленных в освобожденном Кёнигсберге - 04.05.2025 Украина.ру
Фотоальбом Победы: Колонна немецких пленных в освобожденном Кёнигсберге
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет
2025-05-04T09:52
2025-05-04T09:52
80 лет победы
великая отечественная война
история
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На видео — 1800 немецких офицеров всех чинов и родов войск в освобожденном Кёнигсберге. 92000 солдат. Огромная колонна пленных отправлялась в этот день на восток, когда последние 10000 ещё шагали по улицам Кёнигсберга, начало колонны было уже далеко за пределами города.
https://ukraina.ru/20250406/1062297309.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Фотоальбом Победы. Колонна немецких пленных в освобожденном Кёнигсберге
Колонна немецких пленных в освобожденном Кёнигсберге
2025-05-04T09:52
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
80 лет победы, великая отечественная война, история
80 лет Победы, Великая Отечественная война, История

Фотоальбом Победы: Колонна немецких пленных в освобожденном Кёнигсберге

09:52 04.05.2025
 
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Сергей Зуев
Все материалы
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет
На видео — 1800 немецких офицеров всех чинов и родов войск в освобожденном Кёнигсберге. 92000 солдат. Огромная колонна пленных отправлялась в этот день на восток, когда последние 10000 ещё шагали по улицам Кёнигсберга, начало колонны было уже далеко за пределами города.
© РИА Новости . Ольга Ландер / Перейти в фотобанкЗапорожская операция советских войск, проводившаяся силами левого крыла Юго-Западного фронта с целью ликвидации запорожского плацдарма немцев и освобождения города Запорожье. Траншейный бой.
Фотоальбом Победы
1 из 4
Запорожская операция советских войск, проводившаяся силами левого крыла Юго-Западного фронта с целью ликвидации запорожского плацдарма немцев и освобождения города Запорожье. Траншейный бой.
© РИА Новости . Ольга Ландер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Алексей Межуев / Перейти в фотобанкЯлтинская конференция глав правительств трех союзных держав. 4-11 февраля 1945 г. На аэродроме Симферополя для встречи руководителей СССР, США и Великобритании прибыли В. Молотов, А. Вышинский и др. Вячеслав Молотов (в центре) беседует с адмиралом флота Николаем Кузнецовым (справа).
Фотоальбом Победы
2 из 4
Ялтинская конференция глав правительств трех союзных держав. 4-11 февраля 1945 г. На аэродроме Симферополя для встречи руководителей СССР, США и Великобритании прибыли В. Молотов, А. Вышинский и др. Вячеслав Молотов (в центре) беседует с адмиралом флота Николаем Кузнецовым (справа).
© РИА Новости . Алексей Межуев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Алексей Межуев / Перейти в фотобанкЭкипаж подводной лодки уходит на боевое задание с Керченской военно-морской базы Черноморского флота.
Фотоальбом Победы
3 из 4
Экипаж подводной лодки уходит на боевое задание с Керченской военно-морской базы Черноморского флота.
© РИА Новости . Алексей Межуев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Наталья Боде / Перейти в фотобанкВоронежско-Ворошиловградская стратегическая оборонительная операция. Связисты Юго-Западного фронта передают донесение в штаб полка
Фотоальбом Победы
4 из 4
Воронежско-Ворошиловградская стратегическая оборонительная операция. Связисты Юго-Западного фронта передают донесение в штаб полка
© РИА Новости . Наталья Боде
Перейти в фотобанк
1 из 4
Запорожская операция советских войск, проводившаяся силами левого крыла Юго-Западного фронта с целью ликвидации запорожского плацдарма немцев и освобождения города Запорожье. Траншейный бой.
© РИА Новости . Ольга Ландер
Перейти в фотобанк
2 из 4
Ялтинская конференция глав правительств трех союзных держав. 4-11 февраля 1945 г. На аэродроме Симферополя для встречи руководителей СССР, США и Великобритании прибыли В. Молотов, А. Вышинский и др. Вячеслав Молотов (в центре) беседует с адмиралом флота Николаем Кузнецовым (справа).
© РИА Новости . Алексей Межуев
Перейти в фотобанк
3 из 4
Экипаж подводной лодки уходит на боевое задание с Керченской военно-морской базы Черноморского флота.
© РИА Новости . Алексей Межуев
Перейти в фотобанк
4 из 4
Воронежско-Ворошиловградская стратегическая оборонительная операция. Связисты Юго-Западного фронта передают донесение в штаб полка
© РИА Новости . Наталья Боде
Перейти в фотобанк
Фотоальбом Победы: Войска 2-го Украинского фронта выходят на границу с Румынией. Командующий фронтом - маршал Советского Союза Конев - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
6 апреля, 10:11
Фотоальбом Победы: войска 2-го Украинского фронта выходят на нашу государственную границуВ спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет
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