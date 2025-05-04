Мой дед Пётр Литвинов был в Смерше - 04.05.2025 Украина.ру
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Мой дед Пётр Литвинов был в Смерше
Мой дед Пётр Литвинов был в Смерше - 04.05.2025 Украина.ру
Мой дед Пётр Литвинов был в Смерше
Мой дед, Литвинов Пётр Данилович (1914–1970) в армии с 1935 года. Окончил училище им. ВЦИК (был "кремлёвским курсантом")
2025-05-04T09:49
2025-05-04T09:49
бессмертный полк
великая отечественная война
эксклюзив
василий стоякин
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В 1940 году сразу после окончания был отправлен в Литву, в район Шауляя, война застала в летних лагерях около границы. Ещё до начала войны семья должна была приехать к нему, но дедушка написал, что ехать не надо — что-то происходит нехорошее. Весь гарнизон с женами и детьми погиб.В июле был контужен под Шауляем, отправлен в госпиталь, после госпиталя воевал под Москвой, был еще раз контужен (октябрь-ноябрь), отправлен в госпиталь в Оренбург (очень тяжелая контузия — полгода лечился).Выйдя из госпиталя, был направлен в отдельный полк правительственной связи, там он был командиром взвода. Дошел до Варшавы.В 1944 году был срочно отозван в Смерш.Затем отправлен во Львов, там он был до конца войны. Он говорил, что война по сравнению с тем, что творилось там, — ничто, здесь был кошмар.Получается, на войне был с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года (даже дольше — демобилизован был не сразу).
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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бессмертный полк, великая отечественная война, эксклюзив, василий стоякин
Бессмертный полк, Великая Отечественная война, Эксклюзив, Василий Стоякин

Мой дед Пётр Литвинов был в Смерше

09:49 04.05.2025
 
Пётр Литвинов (дед В. Стоякина)
Пётр Литвинов (дед В. Стоякина)
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Мой дед, Литвинов Пётр Данилович (1914–1970) в армии с 1935 года. Окончил училище им. ВЦИК (был "кремлёвским курсантом")
В 1940 году сразу после окончания был отправлен в Литву, в район Шауляя, война застала в летних лагерях около границы. Ещё до начала войны семья должна была приехать к нему, но дедушка написал, что ехать не надо — что-то происходит нехорошее. Весь гарнизон с женами и детьми погиб.
В июле был контужен под Шауляем, отправлен в госпиталь, после госпиталя воевал под Москвой, был еще раз контужен (октябрь-ноябрь), отправлен в госпиталь в Оренбург (очень тяжелая контузия — полгода лечился).
Выйдя из госпиталя, был направлен в отдельный полк правительственной связи, там он был командиром взвода. Дошел до Варшавы.
В 1944 году был срочно отозван в Смерш.
Затем отправлен во Львов, там он был до конца войны.
Он говорил, что война по сравнению с тем, что творилось там, — ничто, здесь был кошмар.
Получается, на войне был с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года (даже дольше — демобилизован был не сразу).
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