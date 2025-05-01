США и Украина заключили сделку о полезных ископаемых. Что известно - 01.05.2025 Украина.ру
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США и Украина заключили сделку о полезных ископаемых. Что известно
США и Украина заключили сделку о полезных ископаемых. Что известно - 01.05.2025 Украина.ру
США и Украина заключили сделку о полезных ископаемых. Что известно
США объявили о сделке по разделу полезных ископаемых Украины, но подписанное соглашение умалчивает о гарантиях безопасности для Киева. Об этом пишет издание The New York Times
2025-05-01T13:50
2025-05-01T14:33
новости
украина
сша
киев
денис шмыгаль
дональд трамп
владимир путин
сделка
ресурсы
природные ресурсы
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Администрация президента США Дональда Трампа не предоставила подробностей соглашения, и пока неясно, каковы будут его последствия для будущей военной поддержки Украины, отмечают авторы The New York Times.Издание подчеркивает, что после заключения сделки США будут получать часть доходов от полезных ископаемых Украины. Журналисты издания отмечают, что администрация Трампа не предоставила подробностей сделки, и поэтому остается неясным, каковы будут последствия для дальнейшей военной поддержки киевского режима. При этом, осведомленный источник на условиях анонимности сообщил, что "явных гарантий будущей помощи США в области безопасности в окончательной сделке не значится".Другой источник отметил, что США отвергли идею гарантий помощи Украине еще на раннем этапе переговорного процесса. "Иными словами, несмотря на фанфары и ликование, сделка не будет иметь большого значения, если боевые действия между Украиной и Россией продолжатся", — подчеркивают журналисты The New York Times.Со ссылкой на публикацию украинского премьера Дениса Шмыгаля издание отмечает, что в результате сделки обе страны получат равные права голоса в будущем фонде и что Украина сохранит полный контроль над своими недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.По словам украинского премьер-министра, прибыль от инвестиционного фонда будет вкладываться обратно в экономику Украины."Благодаря этому соглашению мы сможем привлечь значительные ресурсы для реконструкции, начнем экономический рост и получим новейшие технологии от партнеров и стратегического инвестора в США", — заявил Шмыгаль.Бывший американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, сообщил журналистам The New York Times, что администрация Трампа отвергла "минимум одну попытку Украины вписать в соглашение явные гарантии безопасности, включая дальнейшую военную помощь Киеву".Авторы издания напоминают, что в подписанном 16 апреля меморандуме о намерениях Киев и Вашингтон обозначили планы сформировать фонд для инвестиций в дальнейшее восстановление Украины."Помимо новых возможностей для американских компаний в горнодобывающей, нефтяной или газовой промышленности, средства пойдут американским компаниям на восстановительные работы. В случае прекращения огня они могут стать многомиллиардным бизнесом", — говорится в публикации.Авторы подчеркивают, что на территории Украины имеются месторождения более 20 важнейших полезных ископаемых, стоимость которых оценивается в несколько триллионов долларов. При этом добыча полезных ископаемых может столкнуться с трудностями, а карты важнейших месторождений не обновлялись со времен СССР и не все прошли тщательную проверку, предупреждает издание.Сегодня Украина зарабатывает около миллиарда долларов в год на налогах на добычу полезных ископаемых. При этом, для сравнения, власти США ожидали получить от соглашения сотни миллиардов, отмечают авторы The New York Times"Соглашение о разделе доходов заключено в опасный для Украины момент: российские войска владеют инициативой на поле боя, а Трамп сблизился с Путиным", — резюмируют журналисты издания.Также на тему ресурсной сделки между Украиной и США — в статье Павла Котова "А мы их туда закапывали?" Власти Украины популярно объяснили, кому принадлежат украинские ресурсы.
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Наталья Мареева
Наталья Мареева
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, киев, денис шмыгаль, дональд трамп, владимир путин, сделка, ресурсы, природные ресурсы, финансы, военная помощь, война
Новости, Украина, США, Киев, Денис Шмыгаль, Дональд Трамп, Владимир Путин, сделка, ресурсы, природные ресурсы, финансы, военная помощь, война

США и Украина заключили сделку о полезных ископаемых. Что известно

13:50 01.05.2025 (обновлено: 14:33 01.05.2025)
 
© AP / Mariam Zuhaib
- РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP / Mariam Zuhaib
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Наталья Мареева
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США объявили о сделке по разделу полезных ископаемых Украины, но подписанное соглашение умалчивает о гарантиях безопасности для Киева. Об этом пишет издание The New York Times
Администрация президента США Дональда Трампа не предоставила подробностей соглашения, и пока неясно, каковы будут его последствия для будущей военной поддержки Украины, отмечают авторы The New York Times.
Издание подчеркивает, что после заключения сделки США будут получать часть доходов от полезных ископаемых Украины.
"Объявленная администрацией Трампа в среду сделка создаст для этой цели совместный инвестиционный фонд между двумя странами", — говорится в публикации.
Журналисты издания отмечают, что администрация Трампа не предоставила подробностей сделки, и поэтому остается неясным, каковы будут последствия для дальнейшей военной поддержки киевского режима.
При этом, осведомленный источник на условиях анонимности сообщил, что "явных гарантий будущей помощи США в области безопасности в окончательной сделке не значится".
Другой источник отметил, что США отвергли идею гарантий помощи Украине еще на раннем этапе переговорного процесса.
"Иными словами, несмотря на фанфары и ликование, сделка не будет иметь большого значения, если боевые действия между Украиной и Россией продолжатся", — подчеркивают журналисты The New York Times.
Со ссылкой на публикацию украинского премьера Дениса Шмыгаля издание отмечает, что в результате сделки обе страны получат равные права голоса в будущем фонде и что Украина сохранит полный контроль над своими недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.
По словам украинского премьер-министра, прибыль от инвестиционного фонда будет вкладываться обратно в экономику Украины.
"Благодаря этому соглашению мы сможем привлечь значительные ресурсы для реконструкции, начнем экономический рост и получим новейшие технологии от партнеров и стратегического инвестора в США", — заявил Шмыгаль.
Бывший американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, сообщил журналистам The New York Times, что администрация Трампа отвергла "минимум одну попытку Украины вписать в соглашение явные гарантии безопасности, включая дальнейшую военную помощь Киеву".
Авторы издания напоминают, что в подписанном 16 апреля меморандуме о намерениях Киев и Вашингтон обозначили планы сформировать фонд для инвестиций в дальнейшее восстановление Украины.
"Помимо новых возможностей для американских компаний в горнодобывающей, нефтяной или газовой промышленности, средства пойдут американским компаниям на восстановительные работы. В случае прекращения огня они могут стать многомиллиардным бизнесом", — говорится в публикации.
Авторы подчеркивают, что на территории Украины имеются месторождения более 20 важнейших полезных ископаемых, стоимость которых оценивается в несколько триллионов долларов.
При этом добыча полезных ископаемых может столкнуться с трудностями, а карты важнейших месторождений не обновлялись со времен СССР и не все прошли тщательную проверку, предупреждает издание.
Сегодня Украина зарабатывает около миллиарда долларов в год на налогах на добычу полезных ископаемых. При этом, для сравнения, власти США ожидали получить от соглашения сотни миллиардов, отмечают авторы The New York Times
"Соглашение о разделе доходов заключено в опасный для Украины момент: российские войска владеют инициативой на поле боя, а Трамп сблизился с Путиным", — резюмируют журналисты издания.
Также на тему ресурсной сделки между Украиной и США — в статье Павла Котова "А мы их туда закапывали?" Власти Украины популярно объяснили, кому принадлежат украинские ресурсы.
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