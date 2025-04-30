https://ukraina.ru/20250430/o-tayne-boytsov-iz-kndr-v-rossii-ugrozakh-dlya-kryma-i-provokatsiyakh-v-dagestane--eranosyan-1062871268.html
О тайне бойцов из КНДР в России, угрозах для Крыма и провокациях в Дагестане — Ераносян
О тайне бойцов из КНДР в России, угрозах для Крыма и провокациях в Дагестане — Ераносян - 30.04.2025 Украина.ру
О тайне бойцов из КНДР в России, угрозах для Крыма и провокациях в Дагестане — Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1... Украина.ру, 30.04.2025
2025-04-30T14:17
2025-04-30T14:17
2025-04-30T14:17
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россия
кндр
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владимир ераносян
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дагестан
кавказ
перемирие
прогнозы сво
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру рассказал о возможных опасных провокациях на майские праздники, о раскрытии тайны бойцов из КНДР в России, о сложностях вокруг переговоров о мире, а также об опасной волне обострений в мире и о возможных выгодах для России. 00:29 – Об опасных провокациях в Крыму и в Дагестане; 09:03 – О бойцах из Северной Кореи в Курской области; 13:46 – Переговоры и позиция Украины; 20:14 – Перемирие, мир и волна обострений. ТГ-канал Владимира Ераносяна: https://t.me/waterline_war
россия
кндр
крым
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, кндр, крым, владимир ераносян, кто, дагестан, кавказ, перемирие, прогнозы сво, сво, военный эксперт, провокация, день победы, видео
Видео, Россия, КНДР, Крым, Владимир Ераносян, КТО, Дагестан, Кавказ, перемирие, прогнозы СВО, СВО, военный эксперт, провокация, День Победы
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру рассказал о возможных опасных провокациях на майские праздники, о раскрытии тайны бойцов из КНДР в России, о сложностях вокруг переговоров о мире, а также об опасной волне обострений в мире и о возможных выгодах для России.
00:29 – Об опасных провокациях в Крыму и в Дагестане;
09:03 – О бойцах из Северной Кореи в Курской области;
13:46 – Переговоры и позиция Украины;
20:14 – Перемирие, мир и волна обострений.
ТГ-канал Владимира Ераносяна: https://t.me/waterline_war