https://ukraina.ru/20250430/o-tayne-boytsov-iz-kndr-v-rossii-ugrozakh-dlya-kryma-i-provokatsiyakh-v-dagestane--eranosyan-1062871268.html

О тайне бойцов из КНДР в России, угрозах для Крыма и провокациях в Дагестане — Ераносян

О тайне бойцов из КНДР в России, угрозах для Крыма и провокациях в Дагестане — Ераносян - 30.04.2025 Украина.ру

О тайне бойцов из КНДР в России, угрозах для Крыма и провокациях в Дагестане — Ераносян

Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1... Украина.ру, 30.04.2025

2025-04-30T14:17

2025-04-30T14:17

2025-04-30T14:17

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кавказ

перемирие

прогнозы сво

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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру рассказал о возможных опасных провокациях на майские праздники, о раскрытии тайны бойцов из КНДР в России, о сложностях вокруг переговоров о мире, а также об опасной волне обострений в мире и о возможных выгодах для России. 00:29 – Об опасных провокациях в Крыму и в Дагестане; 09:03 – О бойцах из Северной Кореи в Курской области; 13:46 – Переговоры и позиция Украины; 20:14 – Перемирие, мир и волна обострений. ТГ-канал Владимира Ераносяна: https://t.me/waterline_war

россия

кндр

крым

дагестан

кавказ

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